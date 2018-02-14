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Democrats negotiating with FBI on memo
Published: February 14, 2018 - 3:29 PM
Tom Lobianco
Associated Press
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