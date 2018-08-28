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Despite strong economy, many Americans struggling to get by
Published: August 28, 2018 - 5:41 PM

By Sarah Skidmore Sell

Associated Press

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