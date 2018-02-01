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Doctors warn of heart risk from some breast cancer therapies
Published: February 1, 2018 - 7:34 PM
By Marilynn Marchione
Associated Press
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