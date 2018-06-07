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DOJ offers new secret briefing as lawmakers dispute Trump spy claim
Published: June 7, 2018 - 6:40 PM

By Mary Clare Jalonick and Jonathan Lemire

Associated Press

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