DOJ watchdog finds himself in familiar political hot seat

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OOiBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIHdhc3RlZCBubyB0aW1lIGJlZm9yZSBzZWl6aW5nIG9uIGxhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIHJlcG9ydCBieSB0aGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50JiM4MjE3O3MgaW50ZXJuYWwgd2F0Y2hkb2cgb24gbWlzY29uZHVjdCBhbGxlZ2F0aW9ucyBhZ2FpbnN0IHRoZSBGQkkmIzgyMTc7cyBmb3JtZXIgTm8uIDIgb2ZmaWNpYWwsIEFuZHJldyBNY0NhYmUuIFRydW1wIHR3ZWV0ZWQgaXQgd2FzIHByb29mIHRoYXQgaGlzIGFyY2hyaXZhbCBKYW1lcyBDb21leSwgdGhlIGZvcm1lciBGQkkgZGlyZWN0b3IsICYjODIyMDt0b3RhbGx5IGNvbnRyb2xsZWQmIzgyMjE7IE1jQ2FiZS48L3A+CjxwPkJ1dCB0aGUgcmVwb3J0IGJ5IEluc3BlY3RvciBHZW5lcmFsIE1pY2hhZWwgSG9yb3dpdHogc2FpZCBubyBzdWNoIHRoaW5nLiBJbiBmYWN0LCBpdCBkZXBpY3RlZCBjbGFzaGluZyBhY2NvdW50cyBvZiBhIGNvbnZlcnNhdGlvbiB0aGV5IGhhZCB0aGF0IGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIE1jQ2FiZSYjODIxNztzIGRpc21pc3NhbC48L3A+CjxwPkl0IHdhc24mIzgyMTc7dCB1bnVzdWFsIGZvciBIb3Jvd2l0eiB0byBzZWUgaGlzIGFjdGlvbnMgJiM4MjEyOyBvciBoaXMgb3duIGNyZWRpYmlsaXR5ICYjODIxMjsgY2F1Z2h0IHVwIGluIFdhc2hpbmd0b24mIzgyMTc7cyBwb2xpdGljYWwgc3Rvcm1zLCBkZXNwaXRlIHRoZSBhcG9saXRpY2FsIHJlcHV0YXRpb24gaGUgaGFzIGN1bHRpdmF0ZWQgb3ZlciBzaXggeWVhcnMgb24gdGhlIGpvYi4gVHJ1bXAgaGFzIGRpc3BhcmFnaW5nbHkgY2FsbGVkIEhvcm93aXR6IGFuICYjODIyMDtPYmFtYSBndXkmIzgyMjE7IGV2ZW4gYXMgTWNDYWJlJiM4MjE3O3MgbGF3eWVycyBoYXZlIGRlY3JpZWQgdGhlIHJlcG9ydCBhbmQgaW52ZXN0aWdhdGl2ZSBwcm9jZXNzIGFzIHVuZmFpci4gTm8gbWF0dGVyIHRoZSBvcGluaW9uLCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vIGRvdWJ0aW5nIHRoZSBpbXBhY3Qgb2YgdGhlIHdvcms6IEl0IGhlbHBlZCBsYXkgdGhlIGdyb3VuZHdvcmsgZm9yIE1jQ2FiZSYjODIxNztzIGZpcmluZyBhbmQgb3BlbmVkIGhpbSB0byB0b3JyZW50aWFsIGNyaXRpY2lzbSBieSBUcnVtcCBhbmQgaGlzIHN1cHBvcnRlcnMuPC9wPgo8cD5UaGUgY29udHJvdmVyc2llcyBoZSBoYXMgZW5kdXJlZCBhcmUgbGlrZWx5IG5vdGhpbmcgY29tcGFyZWQgdG8gd2hhdCBhd2FpdHMgaGltIGluIGNvbWluZyB3ZWVrcyB3aGVuIGhlIGFubm91bmNlcyB0aGUgZmluZGluZ3Mgb2YgaGlzIHJldmlldyBpbnRvIHRoZSBGQkkmIzgyMTc7cyBoYW5kbGluZyBvZiB0aGUgSGlsbGFyeSBDbGludG9uIGVtYWlsIGludmVzdGlnYXRpb24uIFRoZSByZXBvcnQgd2lsbCBpbmZsYW1lIHRoZSBkZWJhdGUgYWJvdXQgd2hldGhlciBGQkkgYWN0aW9ucyBkdXJpbmcgdGhlIGNhbXBhaWduIGFmZmVjdGVkIHRoZSByYWNlJiM4MjE3O3Mgb3V0Y29tZS4gQW5kIFRydW1wJiM4MjE3O3MgZnJpZW5kcyBhbmQgZm9lcyB3aWxsIGluZXZpdGFibHkgc2NvdXIgZm9yIGFueSBudWdnZXQgdGhhdCBjYW4gdW5kZXJtaW5lIGhpcyBjcml0aWNpc20gb2YgdGhlaXIgc2lkZSwgYW5kIEhvcm93aXR6IGhpbXNlbGYuPC9wPgo8cD5DaGFybGVzIE1jQ3VsbG91Z2gsIGEgZm9ybWVyIGludGVsbGlnZW5jZSBjb21tdW5pdHkgaW5zcGVjdG9yIGdlbmVyYWwgd2hvIHJlZmVycmVkIHRoZSBDbGludG9uIGVtYWlscyB0byB0aGUgRkJJLCBzYWlkIGhlIGJlbGlldmVzIEhvcm93aXR6JiM4MjE3O3MgcmVwb3J0IHdpbGwgYmUgJiM4MjIwO2Fic29sdXRlbHkgdGhvcm91Z2ggYW5kIGNvbXBsZXRlbHkgYWNjdXJhdGUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+U3RpbGwsIGhlIHNhaWQsIEhvcm93aXR6ICYjODIyMDt3aWxsIGJlIGluIHRoZSBzYW1lIHZvcnRleCB0aGF0IHdlIHdlcmUgaW4sIGFuZCB5b3UganVzdCBoYXZlIHRvIG1hbmFnZSB0aGF0IGFzIGJlc3QgYXMgeW91IGNhbiBiZWNhdXNlIG9mIHRoZSBwb2xpdGljcy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Ib3Jvd2l0eiBkZWNsaW5lZCB0byBjb21tZW50LCB0aHJvdWdoIGEgc3Bva2VzbWFuLjwvcD4KPHA+VGhlIENsaW50b24gcmVwb3J0IGlzIHVucXVlc3Rpb25hYmx5IEhvcm93aXR6JiM4MjE3O3MgbW9zdCBwb2xpdGljYWxseSBjb25zZXF1ZW50aWFsIGNhc2UsIGJ1dCBpdCYjODIxNztzIG5vdCBoaXMgZmlyc3QgaGlnaC1wcm9maWxlIGludmVzdGlnYXRpb24uPC9wPgo8cD5IZSBzcGVudCB5ZWFycyBhcyBhIGZlZGVyYWwgcHJvc2VjdXRvciBpbiB0aGUgcG93ZXJmdWwgU291dGhlcm4gRGlzdHJpY3Qgb2YgTmV3IFlvcmsgYXMgY2hpZWYgb2YgaXRzIHB1YmxpYyBjb3JydXB0aW9uIHVuaXQsIHdoZXJlIGhlIGJ1aWx0IGNhc2VzIGFnYWluc3QgY3Jvb2tlZCBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlcnMuIEhlIGxhdGVyIHNlcnZlZCBpbiB0b3AgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50IHJvbGVzIHVuZGVyIFByZXNpZGVudHMgQmlsbCBDbGludG9uIGFuZCBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaC48L3A+CjxwPkF0dG9ybmV5IEpvc2ggQmVybWFuLCBhIGNsb3NlIGZyaWVuZCB3aG8gaGFzIHBsYXllZCBiYXNrZXRiYWxsIGFuZCBzb2Z0YmFsbCB3aXRoIGhpbSwgcmVjYWxsZWQgdGhhdCBIb3Jvd2l0eiBoYWQgYW50aWNpcGF0ZWQgZGVwYXJ0aW5nIGF0IHRoZSBlbmQgb2YgdGhlIENsaW50b24gYWRtaW5pc3RyYXRpb24gYW5kIGhhZCBwYWNrZWQgdXAgaGlzIG9mZmljZSBhcyBjaGllZiBvZiBzdGFmZiB0byB0aGUgY3JpbWluYWwgZGl2aXNpb24gaGVhZC4gWWV0LCB1bmV4cGVjdGVkbHksIGhlIHdhcyBhc2tlZCB0byBzdGF5IG9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0hlIGlzIHRoZSBraW5kIG9mIGd1eSB3aG8gcGxheXMgaXQgc3RyYWlnaHQsIHBsYXlzIGl0IGZhaXIsIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgbGV0IHBvbGl0aWNzICYjODIzMDsgcGxheSBpbnRvIGhpcyBkZWNpc2lvbi1tYWtpbmcsJiM4MjIxOyBCZXJtYW4gc2FpZC48L3A+CjxwPlByZXNpZGVudCBCYXJhY2sgT2JhbWEgbm9taW5hdGVkIGhpbSBmb3IgaW5zcGVjdG9yIGdlbmVyYWwgaW4gMjAxMSwgYW5kIGhlIHF1aWNrbHkgZGl2ZWQgaW50byBiaWcgc2NhbmRhbHMuPC9wPgo8cD5GaXZlIG1vbnRocyBhZnRlciBoZSB0b29rIHRoZSBwb3NpdGlvbiBjYW1lIGEgcmVwb3J0IG9uIHRoZSBib3RjaGVkIGd1bi10cmFja2luZyBvcGVyYXRpb24gY2FsbGVkIEZhc3QgYW5kIEZ1cmlvdXMuIEl0IGNyaXRpY2l6ZWQgaW5kaXZpZHVhbCBhZ2VudHMgYW5kIHByb3NlY3V0b3JzIGFuZCBwcm9tcHRlZCB0aGUgcmVzaWduYXRpb24gb2YgYSB0b3AgY3JpbWluYWwgZGl2aXNpb24gb2ZmaWNpYWwgd2hvc2Ugc3VwcG9ydGVycyBzYXkgd2FzIHVuZmFpcmx5IG1hbGlnbmVkIGJ5IEhvcm93aXR6JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlLiBJdCBsYXJnZWx5IHNwYXJlZCBmcm9tIGRpcmVjdCBhdHRhY2sgdGhlbi1BdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIEVyaWMgSG9sZGVyIGFuZCBvdGhlciBzZW5pb3Igb2ZmaWNpYWxzLiBMYXdtYWtlcnMgcXVlc3Rpb25lZCB3aGV0aGVyIGhlJiM4MjE3O2QgaGVsZCBiYWNrIG91dCBvZiBmcmllbmRzaGlwLCB3aGljaCBoZSBkZW5pZWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VGhlIG9ubHkgdGhpbmcgdGhhdCB3YXMgZ29pbmcgdG8gbWFrZSBteSBkZWNpc2lvbnMgaGVyZSB3ZXJlIHRoZSBmYWN0cyBhbmQgdGhlIGxhdywgcGVyaW9kLCYjODIyMTsgSG9yb3dpdHogc2FpZCBhdCBhIDIwMTIgaGVhcmluZy48L3A+CjxwPkhpcyBzdXBwb3J0ZXJzIG5vdGUgdGhhdCB3aGlsZSBIb3Jvd2l0eiB3YXMgYXBwb2ludGVkIGluc3BlY3RvciBnZW5lcmFsIGJ5IE9iYW1hLCBCdXNoIGhhZCBuYW1lZCBoaW0gdG8gdGhlIFUuUy4gU2VudGVuY2luZyBDb21taXNzaW9uLiBBcyBhIHdhdGNoZG9nIGluIGEgRGVtb2NyYXRpYyBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiwgaGUmIzgyMTc7cyBzb21ldGltZXMgZW5qb3llZCB0aGUgc3VwcG9ydCBvZiBjb25ncmVzc2lvbmFsIFJlcHVibGljYW5zIHBlcmZvcm1pbmcgc2ltaWxhciBvdmVyc2lnaHQuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7SGUgaXMgdGhlIGJyYWluIHRydXN0IHRoYXQgd2Ugb24gdGhlIEhpbGwgaGF2ZSByZWxpZWQgb24gZm9yIHllYXJzLCYjODIyMTsgc2FpZCBLZWl0aCBBc2hkb3duLCBmb3JtZXIgUmVwdWJsaWNhbiBzdGFmZiBkaXJlY3RvciBmb3IgdGhlIFNlbmF0ZSBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBhbmQgR292ZXJubWVudGFsIEFmZmFpcnMgQ29tbWl0dGVlLiAmIzgyMjA7SGUmIzgyMTc7cyBub3QganVzdCBncmVhdCBhdCB3aGF0IGhlIGRvZXMgZm9yIHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEp1c3RpY2UsIGhlIGhhcyBoYWQgYW4gYWdncmVzc2l2ZSwgaW1wb3J0YW50IGFuZCB2aXRhbCByb2xlIGluIHNoYXBpbmcgdGhlIElHIGNvbW11bml0eSBhdCBsYXJnZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BcyBjaGFpcm1hbiBvZiBhbiBpbnNwZWN0b3IgZ2VuZXJhbCB1bWJyZWxsYSBncm91cCwgaGUmIzgyMTc7cyBjaGFtcGlvbmVkIHRoZSBpbnRlcmVzdHMgb2YgZmVsbG93IHdhdGNoZG9ncy48L3A+CjxwPkFzaGRvd24gcmVjYWxsZWQgSG9yb3dpdHogYmVpbmcgdGhlIGZpcnN0IGluc3BlY3RvciBnZW5lcmFsIHRvIHB1YmxpY2x5IGNyaXRpY2l6ZSBoaXMgY291bnRlcnBhcnQgYXQgdGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgVmV0ZXJhbnMgQWZmYWlycyBhZnRlciBoZSBzdWJwb2VuYWVkIGEgd2F0Y2hkb2cgZ3JvdXAgaW4gYSBtb3ZlIG90aGVyIGluc3BlY3RvcnMgZ2VuZXJhbCBwcml2YXRlbHkgZm91bmQgYWdncmVzc2l2ZS4gTWNDdWxsb3VnaCBzYWlkIEhvcm93aXR6IHN1cHBvcnRlZCBoaW0gZHVyaW5nIHRoZSBmcmFjYXMgb3ZlciB0aGUgQ2xpbnRvbiBlbWFpbCByZWZlcnJhbC48L3A+CjxwPlJvYmVydCBTdG9yY2gsIHdobyB3YXMgaGlyZWQgYnkgSG9yb3dpdHogYW5kIGlzIG5vdyB0aGUgTmF0aW9uYWwgU2VjdXJpdHkgQWdlbmN5IGluc3BlY3RvciBnZW5lcmFsLCBjYWxsZWQgaGltIGEgbnVydHVyaW5nIGJvc3Mgd2hvIG1hZGUgYSBwb2ludCB0byBzaG93IGludGVyZXN0IGluIGhpcyBlbXBsb3llZXMgZGVzcGl0ZSB0aGUgam9iJiM4MjE3O3MgbG9uZyBob3VycyBhbmQgcmlnb3JvdXMgZGVtYW5kcy48L3A+CjxwPiYjODIyMDtIZSBpcyBhIG1hcnZlbG91cyBsZWFkZXIgaW4gdGhhdCBzZW5zZSwmIzgyMjE7IFN0b3JjaCBzYWlkLjwvcD4KPHA+SW4gMjAxNSwgSG9yb3dpdHogY29tcGxhaW5lZCBhYm91dCBhbiBPZmZpY2Ugb2YgTGVnYWwgQ291bnNlbCBvcGluaW9uIHRoYXQgaGUgZmVsdCBpbnRlcmZlcmVkIHdpdGggaGlzIG9mZmljZSYjODIxNztzIGFiaWxpdHkgdG8gb2J0YWluIGdyYW5kIGp1cnkgcmVjb3Jkcywgd2lyZXRhcCBpbmZvcm1hdGlvbiBhbmQgb3RoZXIgZGF0YSBub3JtYWxseSBwcm90ZWN0ZWQgZnJvbSBwdWJsaWMgZGlzY2xvc3VyZS48L3A+CjxwPkp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBvZmZpY2lhbHMgd2VyZSByYW5rbGVkIGJ5IHdoYXQgdGhleSBzYXcgYXMgSG9yb3dpdHomIzgyMTc7cyBtaXNjaGFyYWN0ZXJpemF0aW9uIG9mIHRoZSBvcGluaW9uIGFuZCBoaXMgY3JpdGljaXNtIG9mIGFuIHVuZGVyLXRoZS1yYWRhciBvZmZpY2UuIFlldCBIb3Jvd2l0eiBzdWNjZWVkZWQgaW4gZHJhd2luZyBhdHRlbnRpb24gdG8gaGlzIHN0YW5jZSBhbmQgc2VjdXJlZCBsZWdpc2xhdGlvbiB0byBlbnN1cmUgdGhlIGFjY2VzcyBoZSB3YW50ZWQuPC9wPgo8cD5Ib3Jvd2l0eiBoYXMgYWxzbyBiZWVuIHNlbnNpdGl2ZSB0byBtZWRpYSBjb3ZlcmFnZSBvZiBoaXMgb2ZmaWNlIGFuZCBwdWJsaWMgcGVyY2VwdGlvbiBvZiBpdHMgd29yay4gQWZ0ZXIgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBkaXNjbG9zZWQgYW50aS1UcnVtcCB0ZXh0IG1lc3NhZ2VzIGJldHdlZW4gRkJJIGFnZW50IFBldGVyIFN0cnpvayBhbmQgYW5vdGhlciBGQkkgb2ZmaWNpYWwsIEhvcm93aXR6IGlzc3VlZCBhbiB1bnVzdWFsIHN0YXRlbWVudCB0byBtYWtlIGNsZWFyIGhpcyBvZmZpY2UgaGFkbiYjODIxNzt0IGJlZW4gY29uc3VsdGVkIG9uIHdoZXRoZXIgaXQgYXBwcm92ZWQgdGhlIHJlbGVhc2UuPC9wPgo8cD5HaXZlbiB0aGUgcHVibGljIGFuZCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGludGVyZXN0IGluIHRoZSBGQkkmIzgyMTc7cyBoYW5kbGluZyBvZiB0aGUgQ2xpbnRvbiBjYXNlLCB0aGVyZSB3YXMgcHJvYmFibHkgbm8gd2F5IEhvcm93aXR6IGNvdWxkIGhhdmUgYXZvaWRlZCB3YWRpbmcgaW4sIE1jQ3VsbG91Z2ggc2FpZC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtPbmNlIHlvdSYjODIxNztyZSB0YXNrZWQgdG8gZG8gaXQsIGl0JiM4MjE3O3MgdGhlIHdob2xlIG5pbmUgeWFyZHMuIFlvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBkbyBpdCBoYWxmd2F5LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRoZSBDbGludG9uIHJlcG9ydCBoYXMgaGFkIHByYWN0aWNhbCBjb25zZXF1ZW5jZXMgZXZlbiBiZWZvcmUgaXRzIHJlbGVhc2UuPC9wPgo8cD5JdCB3YXMgSG9yb3dpdHomIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugd2hvIGZsYWdnZWQgdGhlIHRleHRzIGZyb20gU3Ryem9rLCB3aG8gd29ya2VkIG9uIHRoZSBidXJlYXUmIzgyMTc7cyBDbGludG9uIGludmVzdGlnYXRpb24gYW5kIGxhdGVyIGpvaW5lZCBzcGVjaWFsIGNvdW5zZWwgUm9iZXJ0IE11ZWxsZXImIzgyMTc7cyB0ZWFtLiBTdHJ6b2sgd2FzIHJlYXNzaWduZWQuPC9wPgo8cD5BbmQgaXQgd2FzIGhpcyBvZmZpY2UgdGhhdCBhbHNvIGNvbmNsdWRlZCBNY0NhYmUgaGFkbiYjODIxNzt0IGJlZW4gZm9ydGhjb21pbmcgYWJvdXQgaGF2aW5nIGF1dGhvcml6ZWQgRkJJIG9mZmljaWFscyB0byBzcGVhayB3aXRoIGEgam91cm5hbGlzdCBhYm91dCBhbiBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gdGhlIENsaW50b24gRm91bmRhdGlvbi4gVGhlIEZCSSYjODIxNztzIGludGVybmFsIGRpc2NpcGxpbmFyeSBvZmZpY2UgcmVjb21tZW5kZWQgTWNDYWJlJiM4MjE3O3MgZmlyaW5nLiBBdHRvcm5leSBHZW5lcmFsIEplZmYgU2Vzc2lvbnMgZGlzbWlzc2VkIGhpbSBsYXN0IG1vbnRoLjwvcD4KPHA+TWNDYWJlIGRlbmllcyBtaXNsZWFkaW5nIGFueW9uZS4gSGlzIGxhd3llciwgTWljaGFlbCBCcm9td2ljaCwgYSBmb3JtZXIgaW5zcGVjdG9yIGdlbmVyYWwgaGltc2VsZiwgYmxhbWVkIEhvcm93aXR6IGZvciBzZXZlcmluZyB0aGUgTWNDYWJlIG1hdHRlciBmcm9tIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uLiBIZSBzYXlzIGludmVzdGlnYXRvcnMgcnVzaGVkIHRvIGNvbXBsZXRlIHRoZWlyIHdvcmsgYmVmb3JlIE1jQ2FiZSYjODIxNztzIHBsYW5uZWQgcmV0aXJlbWVudC48L3A+Cg==