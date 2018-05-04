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Ex-coal baron takes swipe at “China people” in political ad
Published: May 4, 2018 - 11:21 AM
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John Raby And Jonathan Mattise
Associated Press
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