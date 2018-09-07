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Ex-Trump campaign adviser sentenced to 14 days in prison
Published: September 7, 2018 - 5:46 PM

By Chad Day

Associated Press

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