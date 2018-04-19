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FAA orders fan blade inspections after jet engine explosion
Published: April 19, 2018 - 11:14 AM
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David Koenig And Claudia Lauer
Associated Press
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