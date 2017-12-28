First known U.S. Sikh woman to be mayor takes post

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ZVUJBIENJVFksIENhbGlmLjogV2l0aCBhIHNoYXJwIGNyYWNrIG9mIHRoZSBnYXZlbCwgUHJlZXQgRGlkYmFsIG1hZGUgaGlzdG9yeSB0aGlzIG1vbnRoIGFzIHRoZSBmaXJzdCBrbm93biBTaWtoIHdvbWFuIGluIHRoZSBuYXRpb24gdG8gcHJlc2lkZSBhcyBhIGNpdHkgbWF5b3IuPC9wPgo8cD5JbiBOb3J0aGVybiBDYWxpZm9ybmlhJiM4MjE3O3MgWXViYSBDaXR5LCBEaWRiYWwmIzgyMTc7cyByaXNlIHRvIG1heW9yIHdhcyBjZWxlYnJhdGVkIGFzIGEgbG9uZy1hd2FpdGVkIGFmZmlybWF0aW9uIG9mIHRoZSBTaWtoIGNvbW11bml0eSYjODIxNztzIGNvbnRyaWJ1dGlvbnMgaW4gQ2FsaWZvcm5pYS48L3A+CjxwPll1YmEgQ2l0eSYjODIxNztzIGFubnVhbCBTaWtoIHBhcmFkZSBhdHRyYWN0cyB1cHdhcmQgb2YgMTAwLDAwMCB2aXNpdG9ycyBldmVyeSBOb3ZlbWJlciB0byBob25vciB0aGUgdGVhY2hpbmdzIG9mIEd1cnUgTmFuYWssIGZvdW5kZXIgb2YgU2lraGlzbSwgd2hvIHByZWFjaGVkIHRoZSByZWxpZ2lvbiYjODIxNztzIG1haW4gdGVuYW50czogU2VsZmxlc3Mgc2VydmljZSB0byBvdGhlcnMgYW5kIHRoZSBiZWxpZWYgaW4gb25lIGdvZCB3aG8gc2VlcyBhbGwgcGVvcGxlIGFzIGVxdWFsLjwvcD4KPHA+VGhlIHJlbGlnaW91cyBtaW5vcml0eSBoYXMgYW4gZXN0aW1hdGVkIDUwMCwwMDAgZm9sbG93ZXJzIGluIHRoZSBVLlMuIGFuZCAyNSBtaWxsaW9uIHdvcmxkd2lkZSwgYW5kIERpZGJhbCYjODIxNztzIGFzY2Vuc2lvbiBjb21lcyBhcyBTaWtocyBoYXZlIG1hZGUgcG9saXRpY2FsIGlucm9hZHMgbmF0aW9ud2lkZS4gPC9wPgo8cD5CdXQgdGhvc2UgZ2FpbnMgaGF2ZSBiZWVuIGFjY29tcGFuaWVkIGJ5IGhlaWdodGVuZWQgZGlzY3JpbWluYXRpb24gc2luY2UgdGhlIFNlcHQuIDExLCAyMDAxLCB0ZXJyb3Jpc3QgYXR0YWNrcy4gRm9sbG93ZXJzIGhhdmUgZmFjZWQgdmlvbGVudCwgc29tZXRpbWVzIGRlYWRseSwgYXR0YWNrcyBieSBwZW9wbGUgd2hvIG1pc3Rha2UgU2lraHMgZm9yIE11c2xpbXMsIGVzcGVjaWFsbHkgbWVuIHdobyB3ZWFyIGEgY3VzdG9tYXJ5IHR1cmJhbiBhbmQgdW5zaG9ybiBiZWFyZC48L3A+CjxwPkEgc2luZ2xlIG1vdGhlciBvZiBhIGNvbGxlZ2UgZnJlc2htYW4gYW5kIHBvbGl0aWNhbCBpbmRlcGVuZGVudCB3aG8gaGFzIGJlZW4gcmVnaXN0ZXJlZCBhcyBhICYjODIyMDtubyBwYXJ0eSBwcmVmZXJlbmNlJiM4MjIxOyB2b3RlciBmb3IgaGVyIGVudGlyZSBhZHVsdCBsaWZlLCBEaWRiYWwgdG9vayBhIGNoYWxsZW5naW5nIHBhdGggdG8gYmVjb21pbmcgbWF5b3Igb2YgdGhlIGNpdHkgd2hlcmUgc2hlIHdhcyBib3JuIGluIHRoZSBsYXRlIDE5NjBzLjwvcD4KPHA+QXMgdGhlIGRhdWdodGVyIG9mIGZhcm13b3JrZXJzIHdobyBpbW1pZ3JhdGVkIGZyb20gUHVuamFiIHJlZ2lvbiBvZiBJbmRpYSA1MCB5ZWFycyBhZ28sIERpZGJhbCB0YWxrcyBhYm91dCBwaWNraW5nIHBlYWNoZXMgYWxvbmdzaWRlIGhlciBwYXJlbnRzIGFuZCBvdmVyY29taW5nIHRoZSBjdWx0dXJhbCBiYXJyaWVycyBmYWNlZCBieSBTaWtoIHdvbWVuLCBwYXJ0aWN1bGFybHkgYWZ0ZXIgc2hlIHdhcyByYXBlZCBhcyBhIHlvdW5nIHdvbWFuLiA8L3A+CjxwPlNoZSBlYXJuZWQgYSBiYWNoZWxvciYjODIxNztzIGRlZ3JlZSBpbiBwaHlzaWNhbCBlZHVjYXRpb24gYW5kIGEgbWFzdGVyJiM4MjE3O3Mgb2YgYnVzaW5lc3MgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gb24gaGVyIHdheSB0byBqb2JzIGF0IHRoZSBzdGF0ZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIENvcnJlY3Rpb25zIGFuZCBTdGF0ZSBDb21wZW5zYXRpb24gSW5zdXJhbmNlIEZ1bmQsIHdoZXJlIHNoZSBjdXJyZW50bHkgd29ya3MuPC9wPgo8cD5EaWRiYWwsIDQ5LCB3YXMgZWxlY3RlZCB0byBZdWJhIENpdHkgQ291bmNpbCBpbiAyMDE0LiBUaGUgbWF5b3IgaXMgZWxlY3RlZCBhbm51YWxseSBieSB0aGUgZml2ZS1tZW1iZXIgY291bmNpbC48L3A+CjxwPkRpZGJhbCBzYWlkIGJlY29taW5nIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBrbm93biBTaWtoIG1heW9yIGlzIHNpZ25pZmljYW50LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0l0JiM4MjE3O3MgYnJlYWtpbmcgYmFycmllcnMgYmVjYXVzZSBhcyBhIFNpa2ggd29tYW4sIGp1c3QgaW4gdGhlIGdlbmVyYWwgY3VsdHVyZSwgd2UgYXJlIHN1YnNlcnZpZW50LCBldmVuIGdyb3dpbmcgdXAsJiM4MjIxOyBzaGUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0dpcmxzIGFyZSByYWlzZWQgdG8gJiM4MjMwOyBtYWtlIHN1cmUgdGhleSBjYW4gY29vayBhbmQgY2xlYW4uIFlvdSBoYXZlIHRvIGdvIHRvIHNjaG9vbCBhbmQgY29tZSBob21lIGFuZCBkbyBjaG9yZXMsIHdoaWxlIG15IGNvdXNpbnMsIHdobyB3ZXJlIGJveXMsIHdvdWxkIGJlIGFibGUgdG8gcGxheS4gT3VyIHF1ZXN0aW9ucyB3ZXJlIGFsd2F5cywgJiM4MjIwO1doeT8mIzgyMjE7IFRoZXJlIHVzdWFsbHkgd2FzIG5ldmVyIHJlYWxseSBhIGdyZWF0IGFuc3dlciB0byBpdCBvdGhlciB0aGFuLCAmIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBvbmx5IHdheSB3ZSBrbm93IGhvdy4mIzgyMjE7IDwvcD4KPHA+VGhlbiB0aGVyZSB3YXMgdGhpcyBydWRlIGF3YWtlbmluZyB0aGF0IGhhcHBlbmVkIHdoZW4gbXkgcGFyZW50cyBmaW5hbGx5IGp1c3Qgc3RlcHBlZCBiYWNrIGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0aW1lIGZvciB1cyB0byBsZWFybiBmcm9tIG91ciBraWRzIGJ1dCwgbW9yZSBpbXBvcnRhbnRseSwgb3VyIGdyYW5ka2lkcy4mIzgyMjE7PC9wPgo=