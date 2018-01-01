Florida, N.Y. families die in Costa Rica plane crash

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TQU4gSk9TRSwgQ29zdGEgUmljYTogQ29zdGEgUmljYW4gaW52ZXN0aWdhdG9ycyBhcmUgbG9va2luZyBpbnRvIHdoYXQgY2F1c2VkIGEgY2hhcnRlciBhaXJjcmFmdCB0byBjcmFzaCBpbiB3b29kcyBpbiB0aGUgY291bnRyeSYjODIxNztzIG5vcnRod2VzdCBzb29uIGFmdGVyIHRha2VvZmYsIGtpbGxpbmcgdHdvIGNyZXdtZW1iZXJzIGFuZCAxMCBVLlMuIGNpdGl6ZW5zLCBpbmNsdWRpbmcgZmFtaWxpZXMgZnJvbSBOZXcgWW9yayBhbmQgRmxvcmlkYS48L3A+CjxwPlRoZSBmYW1pbGllcyBmcm9tIHRoZSBOZXcgWW9yayBDaXR5IHN1YnVyYiBvZiBTY2Fyc2RhbGUgYW5kIGZyb20gQmVsbGVhaXIsIEZsb3JpZGEsIGFjY291bnRlZCBmb3IgbmluZSBvZiB0aGUgZGVhZCBhbmQgd2VyZSBwYXJ0IG9mIGEgdG91ciBvcmdhbml6ZWQgYnkgQmVya2VsZXksIENhbGlmb3JuaWEtYmFzZWQgQmFja3JvYWRzLiBUaGVpciBBbWVyaWNhbiBndWlkZSB3YXMgdGhlIDEwdGggVS5TLiB2aWN0aW0uPC9wPgo8cD5Db3N0YSBSaWNhbiBvZmZpY2lhbHMgaGFkIHNhaWQgdGhleSB3ZXJlIHN0aWxsIHNlZWtpbmcgdG8gZXN0YWJsaXNoIHRoZSBuYW1lcyBvZiB0aGUgQW1lcmljYW5zIHdobyBkaWVkIHdoZW4gdGhlIE5hdHVyZSBBaXIgcGxhbmUgd2VudCBkb3duIGF0IG1pZGRheSBTdW5kYXkgaW4gR3VhbmFjYXN0ZS48L3A+CjxwPkJ1dCBiYWNrIGF0IGhvbWUsIHN0dW5uZWQgZmFtaWx5IGFuZCBmcmllbmRzIGJlZ2FuIHRvIGNvbmZpcm0gdGhlIHZpY3RpbXMmIzgyMTc7IGlkZW50aXRpZXMuPC9wPgo8cD5BIGZhbWlseSBpbiB0aGUgc3VidXJicyBvZiBOZXcgWW9yayBDaXR5IHNhaWQgZml2ZSBvZiB0aGUgZGVhZCB3ZXJlIHJlbGF0aXZlcyBvbiB2YWNhdGlvbi4gVGhleSBpZGVudGlmaWVkIHRoZW0gYXMgQnJ1Y2UgYW5kIElyZW5lIFN0ZWluYmVyZyBhbmQgdGhlaXIgc29ucyBNYXR0aGV3LCBXaWxsaWFtIGFuZCBaYWNoYXJ5LCBhbGwgb2YgU2NhcnNkYWxlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIGFyZSBpbiB1dHRlciBzaG9jayBhbmQgZGlzYmVsaWVmIHJpZ2h0IG5vdywmIzgyMjE7IEJydWNlIFN0ZWluYmVyZyYjODIxNztzIHNpc3RlciwgVGFtYXJhIFN0ZWluYmVyZyBKYWNvYnNvbiwgd3JvdGUgb24gRmFjZWJvb2suPC9wPgo8cD5SYWJiaSBKb25hdGhhbiBCbGFrZSBvZiB0aGUgV2VzdGNoZXN0ZXIgUmVmb3JtIFRlbXBsZSBpbiBTY2Fyc2RhbGUgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudCBwb3N0ZWQgb24gdGhlIHRlbXBsZSYjODIxNztzIEZhY2Vib29rIHBhZ2UgYW5kIGVtYWlsZWQgdG8gVGhlIEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3MgdGhhdCB0aGUgU3RlaW5iZXJncyB3ZXJlIGludm9sdmVkIGluIHBoaWxhbnRocm9weSBhbmQgbG9jYWwgSmV3aXNoIGdyb3Vwcy4gJiM4MjIwO1RoaXMgdHJhZ2VkeSBoaXRzIG91ciBjb21tdW5pdHkgdmVyeSBoYXJkLCYjODIyMTsgQmxha2Ugd3JvdGUuPC9wPgo8cD5JbiBTdC4gUGV0ZXJzYnVyZywgRmxvcmlkYSwgUmFiYmkgSmFjb2IgTHVza2kgb2YgQ29uZ3JlZ2F0aW9uIEImIzgyMTc7bmFpIElzcmFlbCBzYWlkIE1vbmRheSB0aGF0IHZpY3RpbXMmIzgyMTc7IHJlbGF0aXZlcyBoYWQgaW5mb3JtZWQgaGltIHRoYXQgZm91ciBtZW1iZXJzIG9mIGhpcyBjb25ncmVnYXRpb24gd2VyZSBhbHNvIG9uIHRoZSBwbGFuZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyBhIHRyYWdlZHkgdGhhdCB0aGUgRHJzLiBNaXRjaGVsbCBXZWlzcyBhbmQgTGVzbGllIFdlaXNzIGFuZCB0aGVpciB0d28gY2hpbGRyZW4sIEhhbm5haCBhbmQgQXJpLCBkaWVkIGluIHRoYXQgdGVycmlibGUgY3Jhc2gsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7VGhleSB3ZXJlIGEgd29uZGVyZnVsIGZhbWlseSB3aG8gd2lsbCBiZSBtaXNzZWQuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+VGhlIE1vcnRvbiBQbGFudCBIb3NwaXRhbCBpbiBDbGVhcndhdGVyLCB3aGVyZSBib3RoIHRoZSBXZWlzcyBwYXJlbnRzIHByYWN0aWNlZCBtb3VybmVkIHRoZWlyIGxvc3MgaW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgTW9uZGF5LjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIHdlcmUgZGVlcGx5IGdyaWV2ZWQgdGhpcyBtb3JuaW5nIHRvIGxlYXJuIG9mIHRoZSBkZWF0aHMgb2YgdHdvIGJlbG92ZWQgbWVtYmVycyBvZiBvdXIgdGVhbSAmIzgyMTE7IERycy4gTWl0Y2hlbGwgYW5kIExlc2xpZSBXZWlzcywmIzgyMjE7IEtyaXMgSG9jZSwgcHJlc2lkZW50IG9mIE1vcnRvbiBQbGFudCBIb3NwaXRhbCwgc2FpZCBpbiB0aGUgc3RhdGVtZW50LiAmIzgyMjA7VGhlaXIgbGl2ZXMgYW5kIG1lZGljYWwgc2tpbGxzIGhhdmUgdG91Y2hlZCBzbyBtYW55IGluIGFuZCBhcm91bmQgb3VyIGNvbW11bml0eSwgYW5kIHdlIGFyZSBmb3JldmVyIGdyYXRlZnVsIHRvIHRoZW0uIE91ciBzeW1wYXRoaWVzIGdvIG91dCB0byB0aGVpciBleHRlbmRlZCBmYW1pbHkgYW5kIG1hbnkgZnJpZW5kcyB3aG8gYXJlIGFsc28gdHJ5aW5nIHRvIHByb2Nlc3MgdGhpcyB0cmFnaWMgbmV3cy4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5UaGUgaG9zcGl0YWwgc2FpZCBNaXRjaGVsbCBXZWlzcyB3YXMgYSB2YXNjdWxhciBhbmQgaW50ZXJ2ZW50aW9uYWwgcmFkaW9sb2dpc3QgYW5kIExlc2xpZSBXZWlzcyB3YXMgcGVkaWF0cmljaWFuLjwvcD4KPHA+SW4gYSBzdGF0ZW1lbnQgTW9uZGF5LCBCYWNrcm9hZHMgc3Bva2Vzd29tYW4gTGl6IEVpbmJpbmRlciBzYWlkIHRoZWlyIGVtcGxveWVlIG9uIHRoZSBmbGlnaHQgd2FzIEFtYW5kYSBHZWlzc2xlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtBYm9hcmQgdGhlIGZsaWdodCB3ZXJlIG5pbmUgQmFja3JvYWRzIGd1ZXN0cywgYSBCYWNrcm9hZHMgVHJpcCBMZWFkZXIgYW5kIHR3byBmbGlnaHQgY3JldyBtZW1iZXJzLCYjODIyMTsgdGhlIHN0YXRlbWVudCBzYWlkLiAmIzgyMjA7QSBzZWNvbmQgTmF0dXJlIEFpciBmbGlnaHQgY2FycnlpbmcgQmFja3JvYWRzIGd1ZXN0cyBhbmQgYW5vdGhlciBUcmlwIExlYWRlciBhcnJpdmVkIHNhZmVseSBpbiBTYW4gSm9zZS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD4mIzgyMjA7T3VyIHRob3VnaHRzIGFuZCBwcmF5ZXJzIGFyZSB3aXRoIHRoZSBmYW1pbGllcyBpbXBhY3RlZCBieSB0aGlzIHRyYWdlZHksJiM4MjIxOyB0aGUgY29tcGFueSYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudCBzYWlkLjwvcD4KPHA+QXQgYSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgU3VuZGF5LCBFbmlvIEN1YmlsbG8sIGRpcmVjdG9yIG9mIENvc3RhIFJpY2EgQ2l2aWwgQXZpYXRpb24sIHNhaWQgdGhlIE5hdHVyZSBBaXIgY2hhcnRlciBjcmFzaGVkIHNob3J0bHkgYWZ0ZXIgdGFraW5nIG9mZiBqdXN0IGFmdGVyIG5vb24gU3VuZGF5IGZyb20gUHVudGEgSXNsaXRhIG9uIGEgcGxhbm5lZCBmbGlnaHQgdG8gdGhlIGNhcGl0YWwgb2YgU2FuIEpvc2UuIEhlIHNhaWQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyB3ZXJlIGxvb2tpbmcgaW50byBwb3NzaWJsZSBjYXVzZXMuPC9wPgo8cD5DdWJpbGxvIGlkZW50aWZpZWQgdGhlIHBpbG90IGFzIEp1YW4gTWFudWVsIFJldGFuYSBhbmQgZGVzY3JpYmVkIGhpbSBhcyB2ZXJ5IGV4cGVyaWVuY2VkLiBGb3JtZXIgQ29zdGEgUmljYW4gUHJlc2lkZW50IExhdXJhIENoaW5jaGlsbGEgc2FpZCB2aWEgVHdpdHRlciB0aGF0IFJldGFuYSB3YXMgaGVyIGNvdXNpbi48L3A+CjxwPlRoZSBzYW1lIHBsYW5lIGhhZCBhcnJpdmVkIGluIFB1bnRhIElzbGl0YSBvbiBTdW5kYXkgbW9ybmluZyBmcm9tIFNhbiBKb3NlIGFuZCB3YXMgZGVsYXllZCBpbiBsYW5kaW5nIGJ5IHN0cm9uZyB3aW5kcywgQ3ViaWxsbyBzYWlkLjwvcD4KPHA+Q29zdGEgUmljYW4gUHJlc2lkZW50IEx1aXMgR3VpbGxlcm1vIFNvbGlzIFJpdmVyYSBvZmZlcmVkIGhpcyBjb25kb2xlbmNlcyB0byB0aGUgZmFtaWxpZXMgb2YgdGhlIHZpY3RpbXMgdmlhIFR3aXR0ZXIgYW5kIHNhaWQgdGhlIGNhdXNlIG9mIHRoZSBjcmFzaCB3b3VsZCBiZSBpbnZlc3RpZ2F0ZWQuPC9wPgo8cD5Gb3JlbnNpYyB3b3JrZXJzIHJlY292ZXJlZCB0aGUgYm9kaWVzIGZyb20gdGhlIHdvb2RlZCBzaXRlIFN1bmRheSBuaWdodC4gTG9jYWwgZmlyZSBjaGllZiBKaG9ueSBHYXJjaWEgc2FpZCB0aGUgcGxhbmUmIzgyMTc7cyB3cmVja2FnZSB3YXMgY29tcGxldGVseSBidXJuZWQgdXAuPC9wPgo8cD5OYXR1cmUgQWlyIGRpZCBub3QgcmVzcG9uZCB0byBwaG9uZSBhbmQgZW1haWwgbWVzc2FnZXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPkFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgd3JpdGVycyBDb2xsZWVuIExvbmcgaW4gTmV3IFlvcmssIEplbm5pZmVyIEtheSBpbiBNaWFtaSBCZWFjaCwgRmxvcmlkYSwgYW5kIENocmlzdG9waGVyIFNoZXJtYW4gaW4gTWV4aWNvIENpdHkgY29udHJpYnV0ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPgo=