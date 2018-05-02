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Giuliani: Trump repaid Cohen $130,000 for payment to porn star
Published: May 2, 2018 - 11:12 PM
By Catherine Lucey and Jill Colvin
Associated Press
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