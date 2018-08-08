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Helping nature: Inducing labor avoids cesarean for some moms
Published: August 8, 2018 - 9:07 PM

By Marilynn Marchione

Associated Press

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