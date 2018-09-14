Hurricane Florence downgraded to tropical storm

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XSUxNSU5HVE9OLCBOLkMuOiBUaGUgTGF0ZXN0IG9uIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSAoYWxsIHRpbWVzIGxvY2FsKTo8L3A+CjxwPjQ6NTAgcC5tLjwvcD4KPHA+Rm9yZWNhc3RlcnMgc2F5IEZsb3JlbmNlIGlzIG5vdyBhIHRyb3BpY2FsIHN0b3JtIGJ1dCB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIHRocmVhdGVuIE5vcnRoIGFuZCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSB3aXRoIHBvd2VyZnVsIHdpbmRzIGFuZCBjYXRhc3Ryb3BoaWMgZnJlc2h3YXRlciBmbG9vZGluZy48L3A+CjxwPkl0cyB0b3Agc3VzdGFpbmVkIHdpbmRzIGhhdmUgZHJvcHBlZCB0byA3MCBtcGggKDExMCBrcGgpLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBhdCBhIG5lYXIgc3RhbmRzdGlsbCwgbW92aW5nIHdlc3QgYXQganVzdCAzIG1waCAoNiBrcGgpLjwvcD4KPHA+QXQgNSBwLm0uLCBGbG9yZW5jZSB3YXMgY2VudGVyZWQgYWJvdXQgNTAgbWlsZXMgKDc1IGtpbG9tZXRlcnMpIHdlc3Qtc291dGh3ZXN0IG9mIFdpbG1pbmd0b24sIE5vcnRoIENhcm9saW5hLCBhbmQgYWJvdXQgMjUgbWlsZXMgKDQ1IGtpbG9tZXRlcnMpIG5vcnRoZWFzdCBvZiBNeXJ0bGUgQmVhY2gsIFNvdXRoIENhcm9saW5hLjwvcD4KPHA+VHJvcGljYWwgc3Rvcm0tZm9yY2Ugd2luZHMgZXh0ZW5kIG91dHdhcmQgdXAgdG8gMTc1IG1pbGVzICgyODAga2lsb21ldGVycykgZnJvbSBpdHMgY2VudGVyLiBUaGUgTmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlciBzYXlzIEZsb3JlbmNlIGlzIHByb2R1Y2luZyB0cm9waWNhbCBzdG9ybS1mb3JjZSB3aW5kIGd1c3RzIGluIEZsb3JlbmNlLCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSwgYWJvdXQgNjAgbWlsZXMgZnJvbSB0aGUgY29hc3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjQ6MjUgcC5tLjwvcD4KPHA+U291dGggQ2Fyb2xpbmEmIzgyMTc7cyBtb3N0IHBvcHVsYXIgdG91cmlzdCBkZXN0aW5hdGlvbiBpcyByaWRpbmcgb3V0IEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSB3aXRob3V0IG1ham9yIHByb2JsZW1zIHNvIGZhci48L3A+CjxwPkluIE5vcnRoIE15cnRsZSBCZWFjaCwgcmFpbiBoYXMgYmVlbiBmYWxsaW5nIG5lYXJseSBhbGwgZGF5IGFuZCB0cmVlIGJyYW5jaGVzIGFuZCBsaW1icyBhcmUgb24gc29tZSByb2Fkcy4gVGhlIHBvd2VyIGlzIG91dCBvbiB0aGUgbWFpbiBzdHJpcCwgYnV0IGFsbW9zdCBubyB2ZWhpY2xlcyBhcmUgb24gdGhlIHNpeC1sYW5lIGhpZ2h3YXkgdGhyb3VnaCB0aGUgY2VudGVyIG9mIHRvd24gb3RoZXIgdGhhbiBwb2xpY2UuPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBNeXJ0bGUgQmVhY2ggc3Bva2VzbWFuIFBhdCBEb3dsaW5nIHNheXMgdGhyZWUtcXVhcnRlcnMgb2YgdGhlIGFyZWEmIzgyMTc7cyAzNywwMDAgZWxlY3RyaWMgY3VzdG9tZXJzIGFyZSB3aXRob3V0IHBvd2VyLjwvcD4KPHA+VG8gdGhlIHNvdXRoLCBNeXJ0bGUgQmVhY2ggd2FzIGZhcmluZyBiZXR0ZXIuIFBvd2VyIG91dGFnZXMgd2VyZSBzcG90dHksIGFuZCBNeXJ0bGUgQmVhY2ggc3Bva2VzbWFuIE1hcmsgS3J1ZWEgc2F5cyBubyBzaWduaWZpY2FudCBwcm9wZXJ0eSBkYW1hZ2UgaGFzIGJlZW4gcmVwb3J0ZWQuPC9wPgo8cD5ObyBhcmVhcyBpbiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSByZXBvcnRlZCBwcm9ibGVtcyB3aXRoIHN1cmdlIGZyb20gdGhlIG9jZWFuIGFzIHdpbmRzIGNvbnRpbnVlZCBmcm9tIHRoZSBsYW5kIHB1c2hpbmcgd2F0ZXIgYXdheS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+NDowNSBwLm0uPC9wPgo8cD5QcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGlzIHByZXBhcmluZyB0byB0cmF2ZWwgdG8gYXJlYXMgYWZmZWN0ZWQgYnkgSHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlIG5leHQgd2Vlay48L3A+CjxwPldoaXRlIEhvdXNlIHByZXNzIHNlY3JldGFyeSBTYXJhaCBTYW5kZXJzIHNheXMgVHJ1bXAgd2lsbCB0cmF2ZWwgdG8gdGhlIHJlZ2lvbiAmIzgyMjA7ZWFybHkgdG8gbWlkZGxlIG9mIG5leHQgd2Vlay4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5TaGUgYWRkcyBoaXMgdHJpcCB3aWxsIHRha2UgcGxhY2UgJiM4MjIwO29uY2UgaXQgaXMgZGV0ZXJtaW5lZCBoaXMgdHJhdmVsIHdpbGwgbm90IGRpc3J1cHQgYW55IHJlc2N1ZSBvciByZWNvdmVyeSBlZmZvcnRzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkFpZGVzIHNheSBUcnVtcCBoYXMgYmVlbiBtb25pdG9yaW5nIHRoZSBtYXNzaXZlIHN0b3JtIGZyb20gdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLCBhbmQgaGUgaGFzIHRha2VuIHRvIFR3aXR0ZXIgdG8gZW5jb3VyYWdlIHRob3NlIGluIGl0cyBwYXRoIHRvIGxpc3RlbiB0byB0aGVpciBsb2NhbCBhdXRob3JpdGllcyBmb3IgaG93IGJlc3QgdG8gcmVtYWluIHNhZmUuPC9wPgo8cD5UaGUgc3Rvcm0sIGJsYW1lZCBmb3IgYXQgbGVhc3QgdGhyZWUgZmF0YWxpdGllcywgaGFzIGludW5kYXRlZCBwYXJ0cyBvZiB0aGUgQ2Fyb2xpbmEgY29hc3Qgd2l0aCBoZWF2eSByYWluIGFuZCBoaWdoIHdpbmRzLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4zOjA1IHAubS48L3A+CjxwPkEgbW90aGVyIGFuZCBpbmZhbnQgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgYXJlIGRlYWQgYWZ0ZXIgYSB0cmVlIGZlbGwgb24gdGhlaXIgaG9tZSAmIzgyMTE7IHRoZSBmaXJzdCB0d28gZmF0YWxpdGllcyBvZiBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2UuPC9wPgo8cD5UaGUgV2lsbWluZ3RvbiBQb2xpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBzYWlkIEZyaWRheSB0aGF0IHRoZSB0d28gd2VyZSBraWxsZWQgd2hlbiBhIHRyZWUgZmVsbCBvbiB0aGVpciBob3VzZS4gVGhlIGZhdGhlciB3YXMgdHJhbnNwb3J0ZWQgdG8gYSBob3NwaXRhbCBmb3IgdHJlYXRtZW50LiBObyBvdGhlciBpbmZvcm1hdGlvbiB3YXMgZ2l2ZW4uPC9wPgo8cD5UaGUgaHVycmljYW5lIGNhbWUgYXNob3JlIGVhcmx5IEZyaWRheSwgcG91bmRpbmcgdGhlIHN0YXRlIHdpdGggdG9ycmVudGlhbCByYWluIGFuZCBoaWdoIHdpbmRzLjwvcD4KPHA+Rm9yZWNhc3RlcnMgaGF2ZSBiZWVuIHByZWRpY3RpbmcgY2F0YXN0cm9waGljIGZsYXNoIGZsb29kaW5nLiBUaGUgTmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlciBpbiBNaWFtaSBzYXlzIG1vcmUgdGhhbiAxNiBpbmNoZXMgb2YgcmFpbiBoYXZlIGZhbGxlbiBhdCBsb2NhdGlvbnMgaW4gc291dGhlYXN0IE5vcnRoIENhcm9saW5hIGFuZCBhbm90aGVyIDIwIHRvIDI1IGluY2hlcyBpcyBvbiB0aGUgd2F5LjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4yIHAubS48L3A+CjxwPkEgd2Vha2VuaW5nIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSBpcyBhbG1vc3QgYXQgYSBzdGFuZHN0aWxsIG92ZXIgc291dGhlYXN0ZXJuIE5vcnRoIENhcm9saW5hLjwvcD4KPHA+SXQganVzdCBiYXJlbHkgaGFzIENhdGVnb3J5IDEgaHVycmljYW5lIHN0cmVuZ3RoIHdpdGggdG9wIHN1c3RhaW5lZCB3aW5kcyBvZiA3NSBtcGggKDEyMCBrcGgpLjwvcD4KPHA+QXQgMiBwLm0uLCBGbG9yZW5jZSB3YXMgY2VudGVyZWQgYWJvdXQgMzUgbWlsZXMgKDU1IGtpbG9tZXRlcnMpIHdlc3Qtc291dGh3ZXN0IG9mIFdpbG1pbmd0b24sIE5vcnRoIENhcm9saW5hLCBhbmQgYWJvdXQgMzUgbWlsZXMgKDU1IGtpbG9tZXRlcnMpIGVhc3Qtbm9ydGhlYXN0IG9mIE15cnRsZSBCZWFjaCwgU291dGggQ2Fyb2xpbmEuIEl0IHdhcyBjcmF3bGluZyB3ZXN0IGF0IDUgbXBoICg3IGtwaCkuPC9wPgo8cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlciBzYWlkIEZsb3JlbmNlIHdhcyBmb3JlY2FzdCB0byBrZWVwIG1vdmluZyBmYXJ0aGVyIGlubGFuZCBhY3Jvc3MgdGhlIENhcm9saW5hcyB0aHJvdWdoIHRoZSB3ZWVrZW5kIGJlZm9yZSB0dXJuaW5nIHRvd2FyZCB0aGUgY2VudHJhbCBBcHBhbGFjaGlhbiBNb3VudGFpbnMgZWFybHkgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD4KPHA+SHVycmljYW5lLWZvcmNlIHdpbmRzIGV4dGVuZCBvdXR3YXJkIHVwIHRvIDM1IG1pbGVzICg1NSBraWxvbWV0ZXJzKSBmcm9tIHRoZSBjZW50ZXIgYW5kIHRyb3BpY2FsLXN0b3JtLWZvcmNlIHdpbmRzIGV4dGVuZCBvdXR3YXJkIHVwIHRvIDE3MCBtaWxlcyAoMjgwIGtpbG9tZXRlcnMpLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xOjMwIHAubS48L3A+CjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBXZWF0aGVyIFNlcnZpY2Ugc2F5cyAxNCB0byAxNSBpbmNoZXMgb2YgcmFpbiBoYXMgYWxyZWFkeSBmYWxsZW4gbm9ydGggb2YgU3dhbnNib3JvLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBvbmx5IGdvaW5nIHRvIGdldCB3b3JzZS48L3A+CjxwPldlYXRoZXIgUHJlZGljdGlvbiBDZW50ZXIgc2VuaW9yIGZvcmVjYXN0ZXIgRGF2aWQgUm90aCBzYWlkIGNhdGFzdHJvcGhpYyBmbGFzaCBmbG9vZGluZyBpcyBleHBlY3RlZCB0byBjb250aW51ZSB0byB3b3JzZW4gRnJpZGF5LjwvcD4KPHA+SGUgc2FpZCB0aGF0IHRoZSBoZWF2eSByYWluZmFsbCBmb3Igc291dGhlYXN0IE5vcnRoIENhcm9saW5hIGlzIG9ubHkgb25lLXRoaXJkIHRvIG9uZS1xdWFydGVyIHRoZSB3YXkgb3Zlci48L3A+CjxwPiYjODIyMDtQbGVudHkgb2YgaGVhdnkgcmFpbiByZW1haW5zIGluIHRoZSBmdXR1cmUgZm9yIHRoaXMgcmVnaW9uLCYjODIyMTsgUm90aCB3cm90ZSBpbiB0aGUgd2VhdGhlciBjZW50ZXImIzgyMTc7cyByYWluIGZvcmVjYXN0IGRpc2N1c3Npb24uPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjEgcC5tLjwvcD4KPHA+RmxpZ2h0cyBhcmUgZ3JvdW5kZWQgYXQgc2V2ZXJhbCBhaXJwb3J0cyBpbiB0aGUgU291dGhlYXN0IGFzIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSBiYXJnZXMgdGhyb3VnaCB0aGUgcmVnaW9uLjwvcD4KPHA+QnkgbWlkZGF5IEZyaWRheSwgYWlybGluZXMgaGFkIGNhbmNlbGVkIG1vcmUgdGhhbiAyLDEwMCBVLlMuIGZsaWdodHMgZnJvbSB0aGUgc3Rvcm0mIzgyMTc7cyBhcHByb2FjaCBvbiBXZWRuZXNkYXkgdGhyb3VnaCBTdW5kYXksIGFjY29yZGluZyB0byB0cmFja2luZyBzZXJ2aWNlIEZsaWdodEF3YXJlLjwvcD4KPHA+VGhlIHJlZ2lvbiYjODIxNztzIHR3byBsYXJnZXN0IGFpcnBvcnRzLCBpbiBDaGFybG90dGUgYW5kIFJhbGVpZ2gtRHVyaGFtLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgaGFkIG1vcmUgdGhhbiAyMDAgY2FuY2VsbGF0aW9ucyBvbiBGcmlkYXkuICBUaGF0JiM4MjE3O3MgYWJvdXQgaGFsZiB0aGUgZmxpZ2h0cyBpbiBSYWxlaWdoIGFuZCBvbmUgaW4gZWlnaHQgYXQgQ2hhcmxvdHRlLjwvcD4KPHA+VGhhdCYjODIxNztzIG5vdCBtdWNoIGNvbXBhcmVkIHdpdGggbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgSHVycmljYW5lIEhhcnZleSwgd2hpY2ggZmxvb2RlZCBydW53YXlzIGF0IHR3byBtYWpvciBhaXJwb3J0cyBhbmQgY2F1c2VkIGFpcmxpbmVzIHRvIHNjcnViIG1vcmUgdGhhbiAxMSwwMDAgZmxpZ2h0cyBpbiBIb3VzdG9uIGFsb25lLjwvcD4KPHA+VGhlIEZlZGVyYWwgQXZpYXRpb24gQWRtaW5pc3RyYXRpb24gc2F5cyBDaGFybGVzdG9uIEludGVybmF0aW9uYWwgQWlycG9ydCBpbiBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBpc24mIzgyMTc7dCBleHBlY3RlZCB0byByZW9wZW4gdW50aWwgTW9uZGF5IG5pZ2h0LiBXaWxtaW5ndG9uIEludGVybmF0aW9uYWwgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgZXhwZWN0cyB0byByZW9wZW4gYXQgbm9vbiBTYXR1cmRheS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+MTI6MjUgYS5tLjwvcD4KPHA+RmxvcmVuY2UmIzgyMTc7cyB0b3RhbCByYWluZmFsbCB3aWxsIGxpa2VseSBiZSBzdGFnZ2VyaW5nbHkgaHVnZS48L3A+CjxwPk1ldGVvcm9sb2dpc3QgUnlhbiBNYXVlIChNT1ctZWUpIG9mIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93ZWF0aGVybW9kZWxzLmNvbSIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPndlYXRoZXJtb2RlbHMuY29tPC9hPiBjYWxjdWxhdGVzIHRoYXQgSHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlIGlzIGZvcmVjYXN0IHRvIGR1bXAgYWJvdXQgMTggdHJpbGxpb24gZ2FsbG9ucyBvZiByYWluIGluIHNldmVuIGRheXMgb3ZlciB0aGUgQ2Fyb2xpbmFzIGFuZCBWaXJnaW5pYSwgR2VvcmdpYSwgVGVubmVzc2VlLCBLZW50dWNreSBhbmQgTWFyeWxhbmQuPC9wPgo8cD5UaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcXVpdGUgbWVhc3VyZSB1cCB0byB0aGUgMjUgdHJpbGxpb24gZ2FsbG9ucyBIYXJ2ZXkgZHJvcHBlZCBvbiBUZXhhcyBhbmQgTG91aXNpYW5hIGxhc3QgeWVhci4gTWF1ZSBzYXlzIEhhcnZleSBzdGFsbGVkIGxvbmdlciBhbmQgc3RheWVkIGNsb3NlciB0byB0aGUgY29hc3QsIHdoaWNoIGVuYWJsZWQgaXQgdG8ga2VlcCBzdWNraW5nIG1vaXN0dXJlIGZyb20gdGhlIEd1bGYgb2YgTWV4aWNvLjwvcD4KPHA+U3RpbGwsIDE4IHRyaWxsaW9uIGdhbGxvbnMgaXMgYXMgbXVjaCB3YXRlciBhcyB0aGVyZSBpcyBpbiB0aGUgZW50aXJlIENoZXNhcGVha2UgQmF5LiBJdCYjODIxNztzIGVub3VnaCB0byBjb3ZlciB0aGUgZW50aXJlIHN0YXRlIG9mIFRleGFzIHdpdGggbmVhcmx5IGZvdXIgaW5jaGVzICgxMCBjZW50aW1ldGVycykgb2Ygd2F0ZXIuPC9wPgo8cD5UaGF0IG11Y2ggcmFpbiBpcyAyLjQgdHJpbGxpb24gY3ViaWMgZmVldCAoNjggYmlsbGlvbiBjdWJpYyBtZXRlcnMpLiBJdCYjODIxNztzIGVub3VnaCB0byBjb3ZlciBNYW5oYXR0YW4gd2l0aCBuZWFybHkgMyw4MDAgZmVldCAoMS4xIGtpbG9tZXRlcnMpIG9mIHdhdGVyLCBtb3JlIHRoYW4gdHdpY2UgYXMgaGlnaCBhcyB0aGUgaXNsYW5kJiM4MjE3O3MgdGFsbGVzdCBidWlsZGluZy48L3A+CjxwPk5vcnRoIENhcm9saW5hIGFsb25lIGlzIGZvcmVjYXN0IHRvIGdldCA5LjYgdHJpbGxpb24gZ2FsbG9ucywgZW5vdWdoIHJhaW4gdG8gY292ZXIgdGhlIFRhciBIZWVsIHN0YXRlIGluIGFib3V0IDEwIGluY2hlcyAoMjUgY2VudGltZXRlcnMpIG9mIHdhdGVyLjwvcD4KPHA+TWF1ZSBjYWxjdWxhdGVzIHRoYXQgMzQgbWlsbGlvbiBwZW9wbGUgd2lsbCBnZXQgYXQgbGVhc3QgMyBpbmNoZXMsIHdpdGggbW9yZSB0aGFuIDUuNyBtaWxsaW9uIGdldHRpbmcgYXQgbGVhc3QgYSBmb290IGFuZCBhYm91dCAxLjUgbWlsbGlvbiBnZXR0aW5nIDIwIGluY2hlcyBvciBtb3JlLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMTo1NSBhLm0uPC9wPgo8cD5VLlMuIGltbWlncmF0aW9uIG9mZmljaWFscyBzYXkgdGhleSB3b24mIzgyMTc7dCBkbyBhbnkgYWN0aXZlIGVuZm9yY2VtZW50IGR1cmluZyBldmFjdWF0aW9ucyBvciBpbiBzaGVsdGVycyBkdXJpbmcgSHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlLjwvcD4KPHA+SG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgb2ZmaWNpYWxzIHNheSBJbW1pZ3JhdGlvbiBhbmQgQ3VzdG9tcyBFbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2VycyBhcmUgZm9jdXNlZCBvbiB0aGUgcHJlc2VydmF0aW9uIG9mIGxpZmUgYW5kIHNhZmV0eS48L3A+CjxwPlRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBoYXMgc3RlcHBlZCB1cCBhcnJlc3RzIG9mIHBlb3BsZSBsaXZpbmcgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgaWxsZWdhbGx5LCBidXQgZHVyaW5nIHRoaXMgc3Rvcm0gdGhleSBzYXkgdGhleSB3b24mIzgyMTc7dCBlbmZvcmNlIGltbWlncmF0aW9uIGxhd3MgdW5sZXNzIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSBzZXJpb3VzIHB1YmxpYyBzYWZldHkgdGhyZWF0LjwvcD4KPHA+SW1taWdyYXRpb24gb2ZmaWNlcnMgaGF2ZSBiZWVuIGRpc3BhdGNoZWQgdG8gaGVscCB3aXRoIHJlc3BvbnNlIGFuZCByZWNvdmVyeSBhcyBGbG9yZW5jZSBsYXNoZXMgTm9ydGggYW5kIFNvdXRoIENhcm9saW5hIHdpdGggbGlmZS10aHJlYXRlbmluZyB3aW5kcywgcmFpbiBhbmQgZmxvb2RzLjwvcD4KPHA+QnV0IEplZmYgQnlhcmQgb2YgdGhlIEZlZGVyYWwgRW1lcmdlbmN5IE1hbmFnZW1lbnQgQWdlbmN5IHNheXMgc2F2aW5nIGxpdmVzIGlzIHRoZSBwcmlvcml0eSwgYW5kIGFueW9uZSBmZWFyaW5nIGZvciB0aGVpciBzYWZldHkgc2hvdWxkIGNhbGwgOTExIGZvciBoZWxwLiBGZWRlcmFsIG9mZmljaWFscyBzYXkgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCB3YW50IHBlb3BsZSB0byBmZWFyIGdvaW5nIHRvIHNoZWx0ZXJzLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMTo0NSBhLm0uPC9wPgo8cD5Ob3J0aCBDYXJvbGluYSBvZmZpY2lhbHMgc2F5IHBhcnRzIG9mIHRoZSBzdGF0ZSBjb3VsZCBleHBlcmllbmNlIGEgb25jZS1pbi1hLW1pbGxlbm5pYSBmbG9vZCBhcyBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2UgZHVtcHMgcmFpbiBmb3IgZGF5cyB0byBjb21lLjwvcD4KPHA+R292LiBSb3kgQ29vcGVyIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgRmxvcmVuY2UgaXMgJiM4MjIwO3dyZWFraW5nIGhhdm9jJiM4MjIxOyBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBjb25jZXJuZWQgJiM4MjIwO3dob2xlIGNvbW11bml0aWVzJiM4MjIxOyBjb3VsZCBiZSB3aXBlZCBhd2F5LjwvcD4KPHA+SGUgc2FpZCBwYXJ0cyBvZiB0aGUgc3RhdGUgaGF2ZSBzZWVuIHN0b3JtIHN1cmdlcyBhcyBoaWdoIGFzIDEwIGZlZXQuPC9wPgo8cD5UcmFuc3BvcnRhdGlvbiBTZWNyZXRhcnkgSmltIFRyb2dkb24gc2FpZCB0aGUgc3RhdGUgaXMgZXhwZWN0aW5nIDEsMDAwLXllYXIgJiM4MjIwO2Zsb29kIGV2ZW50cyYjODIyMTsgaW4gYXJlYXMgYmV0d2VlbiBXaWxtaW5ndG9uIGFuZCBDaGFybG90dGUuPC9wPgo8cD5Db29wZXIgc2FpZCB0aGUgc3RhdGUgaGFzbiYjODIxNzt0IHNlZW4gYW55IEZsb3JlbmNlLXJlbGF0ZWQgZmF0YWxpdGllcyBzbyBmYXIsIGJ1dCBoZSYjODIxNztzIGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCBwZW9wbGUmIzgyMTc7cyBzYWZldHkgYXMgdGhlIHN0b3JtIGNvbnRpbnVlcy48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+MTEgYS5tLjwvcD4KPHA+Rm9yZWNhc3RlcnMgc2F5IHRoZSBjZW50ZXIgb2YgSHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlIGlzIGhvdmVyaW5nIGp1c3QgaW5sYW5kIG5lYXIgQ2FwZSBGZWFyLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYS48L3A+CjxwPkl0IHJlbWFpbnMgYSBDYXRlZ29yeSAxIGh1cnJpY2FuZSB3aXRoIHRvcCBzdXN0YWluZWQgd2luZHMgb2YgODAgbXBoICgxMzAga3BoKSwgYnV0IHN0cm9uZ2VyIHdpbmQgZ3VzdHMgaGF2ZSBiZWVuIHJlcG9ydGVkLjwvcD4KPHA+QXQgMTEgYS5tLiwgRmxvcmVuY2Ugd2FzIGNlbnRlcmVkIGFib3V0IDIwIG1pbGVzICgzMCBraWxvbWV0ZXJzKSBzb3V0aHdlc3Qgb2YgV2lsbWluZ3RvbiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEsIGFuZCBhYm91dCA1NSBtaWxlcyAoOTAga2lsb21ldGVycykgZWFzdC1ub3J0aGVhc3Qgb2YgTXlydGxlIEJlYWNoLCBTb3V0aCBDYXJvbGluYS4gSXQgd2FzIGNyYXdsaW5nIHdlc3Qtc291dGh3ZXN0IGF0IDMgbXBoICg2a3BoKSwgbGlmdGluZyBodWdlIGFtb3VudHMgb2Ygb2NlYW4gbW9pc3R1cmUgYW5kIGR1bXBpbmcgaXQgZmFyIGZyb20gdGhlIGNvYXN0LjwvcD4KPHA+SHVycmljYW5lLWZvcmNlIHdpbmRzIGV4dGVuZCBvdXR3YXJkIHVwIHRvIDcwIG1pbGVzICgxMTAga20pIGZyb20gdGhlIGNlbnRlciBhbmQgdHJvcGljYWwtc3Rvcm0tZm9yY2Ugd2luZHMgZXh0ZW5kIG91dHdhcmQgdXAgdG8gMTk1IG1pbGVzICgzMTUga20pLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMDo0MCBhLm0uPC9wPgo8cD5SaXNpbmcgd2F0ZXIgZm9yY2VkIGEgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgVFYgc3RhdGlvbiB0byBldmFjdWF0ZSBpdHMgbmV3c3Jvb20gaW4gdGhlIG1pZGRsZSBvZiBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2UgY292ZXJhZ2UuPC9wPgo8cD5Ib3VycyBiZWZvcmUgdGhlIHN0b3JtIG1hZGUgbGFuZGZhbGwgRnJpZGF5LCB3b3JrZXJzIGF0IE5ldyBCZXJuJiM4MjE3O3MgV0NUSS1UViBOZXdzQ2hhbm5lbCAxMiBoYWQgdG8gYWJhbmRvbiB0aGVpciBzdHVkaW8uPC9wPgo8cD5BIHNwb2tlc3BlcnNvbiBmb3IgdGhlIEFCQyBhZmZsaWNpYXRlIHNhaWQgcm9hZHMgYXJvdW5kIHRoZSBidWlsZGluZyB3ZXJlIGZsb29kaW5nLjwvcD4KPHA+VGhlIHdlYXRlciBzZXJ2aWNlIGxhdGVyIG1lYXN1cmVkIGEgc3Rvcm0gc3VyZ2UgMTAgZmVldCBkZWVwIGluIHRoZSBjaXR5LCB3aGljaCBsaWVzIG9uIHRoZSBOZXVzZSBSaXZlciBuZWFyIHRoZSBBdGxhbnRpYyBjb2FzdC4gSXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCA5MCBtaWxlcyAoMTQ1IGtpbG9tZXRlcnMpIG5vcnRoZWFzdCBvZiBXcmlnaHRzdmlsbGUgQmVhY2gsIHdoZXJlIEZsb3JlbmNlIG1hZGUgbGFuZGZhbGwgYXQgNzoxNSBhLm0uIEZyaWRheS48L3A+CjxwPlZpZGVvIHBvc3RlZCBvbiBUd2l0dGVyIHNob3dlZCBhIG1ldGVvcm9sb2dpc3QgdGVsbGluZyB2aWV3ZXJzIHRoZXkmIzgyMTc7ZCBiZSB0YWtlbiB0byBjb3ZlcmFnZSBmcm9tIHNpc3RlciBzdGF0aW9uIFdQREUgaW4gTXlydGxlIEJlYWNoLjwvcD4KPHA+SnVzdCBhZnRlciBtaWRuaWdodCwgdGhlIHN0YXRpb24gdHdlZXRlZCB0aGF0IGV2ZXJ5b25lIGhhZCBzYWZlbHkgZXZhY3VhdGVkLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMDoxNSBhLm0uPC9wPgo8cD5SaXZlcnMgYXJlIHJpc2luZyBvbiB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBvZiBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2UgYXMgdGhlIHN0b3JtIHN3aXJscyBjb3VudGVyLWNsb2Nrd2lzZSwgcHVzaGluZyBhIHN1cmdlIG9mIG9jZWFuIHdhdGVyIGZhciBpbiBmcm9tIHRoZSBjb2FzdC48L3A+CjxwPlJhaW5mYWxsIGFsc28gaXMgc3dlbGxpbmcgd2F0ZXJ3YXlzOiBNZXRlb3JvbG9naXN0IFJ5YW4gTWF1ZSBvZiA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd2VhdGhlcm1vZGVscy5jb20iIGNsYXNzPSJhdXRvaHlwZXJsaW5rIiByZWw9Im5vZm9sbG93Ij53ZWF0aGVybW9kZWxzLmNvbTwvYT4gY2FsY3VsYXRlZCB0aGF0IDM0IG1pbGxpb24gcGVvcGxlIGluIHRoZSBVLlMuIGFyZSBmb3JlY2FzdCB0byBnZXQgYXQgbGVhc3QgMyBpbmNoZXMgb2YgcmFpbiBmcm9tIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSwgd2l0aCBtb3JlIHRoYW4gNS43IG1pbGxpb24gcGVvcGxlIHByb2JhYmx5IGdldHRpbmcgYXQgbGVhc3QgYSBmb290IG9mIHJhaW4uPC9wPgo8cD5JbiBXYXNoaW5ndG9uLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgdGhlIHdpbmQtc3dlcHQgUGFtbGljbyBSaXZlciBoYXMgcmlzZW4gYmV5b25kIGl0cyBiYW5rcyBhbmQgaXMgZmxvb2RpbmcgZW50aXJlIG5laWdoYm9yaG9vZHMuIEZsb29kd2F0ZXJzIHN1Ym1lcmdlZCBVLlMuIEhpZ2h3YXkgMjY0LCBjdXR0aW5nIG9mZiBhIG1ham9yIHJvdXRlIHRvIG90aGVyIGZsb29kLXByb25lIGFyZWFzIGFsb25nIHRoZSByaXZlciBhbmQgdGhlIGFkamFjZW50IFBhbWxpY28gU291bmQuPC9wPgo8cD5Eb3dudG93biBOZXcgQmVybiwgb24gdGhlIE5ldXNlIFJpdmVyIGFsc28gaXMgZmxvb2RlZC4gVGhlIGNpdHkgdHdlZXRlZCBlYXJseSBGcmlkYXkgdGhhdCAxNTAgcGVvcGxlIHdlcmUgYXdhaXRpbmcgcmVzY3VlLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4xMCBhLm0uPC9wPgo8cD5GZWRlcmFsIG9mZmljaWFscyBhcmUgdXJnaW5nIGFueW9uZSB3aG8gaWdub3JlZCBvcmRlcnMgdG8gZXZhY3VhdGUgZnJvbSBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2UgdG8gaHVua2VyIGRvd24gYW5kIHN0YXkgcHV0IHVudGlsIHRoZSBzdG9ybSBwYXNzZXMuPC9wPgo8cD5BbmQgdGhleSBzYXkgcGVvcGxlIHdobyBhcmUgdHJ1bHkgaW4gYW4gZW1lcmdlbmN5IHNob3VsZCBjYWxsIDkxMSwgbm90IGp1c3QgVHdlZXQgYWJvdXQgaXQuPC9wPgo8cD5UaGUgZGlzYXN0ZXIgYXJlYSB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZ2V0IGFib3V0IGFzIG11Y2ggcmFpbiBpbiB0aHJlZSBkYXlzIGFzIHRoZSAxOTk5IERlbm5pcyBhbmQgRmxveWQgc3Rvcm1zIGRyb3BwZWQgaW4gdHdvIHdlZWtzLjwvcD4KPHA+QWJvdXQgOSw3MDAgTmF0aW9uYWwgR3VhcmQgdHJvb3BzIGFuZCBjaXZpbGlhbnMgaGF2ZSBiZWVuIGRlcGxveWVkLCB3aXRoIGhpZ2gtd2F0ZXIgdmVoaWNsZXMsIGhlbGljb3B0ZXJzIGFuZCBib2F0cy4gVGhlIEFybXkgQ29ycHMgb2YgRW5naW5lZXJzIHdlcmUgcHJlcGFyaW5nIHRvIHN0YXJ0IHdvcmsgcmVzdG9yaW5nIHBvd2VyLCBpbnN0YWxsaW5nIHRlbXBvcmFyeSByb29maW5nIGFuZCByZW1vdmluZyBkZWJyaXMuPC9wPgo8cD5DaGFybGV5IEVuZ2xpc2ggb2YgdGhlIEFtZXJpY2FuIFJlZCBDcm9zcyBzYWlkIGFueW9uZSB3b25kZXJpbmcgaG93IHRvIGhlbHAgZnJvbSBhZmFyIGNhbiBkb25hdGUgYmxvb2QsIHJlZ2lzdGVyaW5nIGZpcnN0IGF0IHRoZWlyIGxvY2FsIFJlZCBDcm9zcyB3ZWJzaXRlcy48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+OTozMCBhLm0uPC9wPgo8cD5XaW5kIHNwZWVkcyBhcmUga2lja2luZyB1cCBmYXIgZnJvbSB0aGUgY29hc3QgaW4gY2VudHJhbCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBhcyBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2Ugc2xvd2x5IG1ha2VzIGl0cyB3YXkgYWxvbmcgdGhlIGNvYXN0LjwvcD4KPHA+VGhlIE5hdGlvbmFsIFdlYXRoZXIgU2VydmljZSByZXBvcnRlZCB3aW5kIGd1c3RzIG9mIHVwIHRvIDIxIG1waCAoMzQga3BoKSBvbiBGcmlkYXkgbW9ybmluZyBpbiBDb2x1bWJpYS48L3A+CjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCAyMjAgbWlsZXMgKDM1NCBraWxvbWV0ZXJzKSBmcm9tIFdyaWdodHN2aWxsZSBCZWFjaCwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEsIHdoZXJlIEZsb3JlbmNlIG1hZGUgbGFuZGZhbGwgYXMgYSBDYXRlZ29yeSAxIGh1cnJpY2FuZSBhdCA3OjE1IGEubS4gRnJpZGF5LCBjb21pbmcgYXNob3JlIGFsb25nIGEgbW9zdGx5IGJvYXJkZWQtdXAsIGVtcHRpZWQtb3V0IHN0cmV0Y2ggb2YgY29hc3RsaW5lLjwvcD4KPHA+V2luZCBndXN0cyBhcyBoaWdoIGFzIDYwIG1waCAoOTYga3BoKSB3ZXJlIHJlY29yZGVkIGluIHRoZSBNeXJ0bGUgQmVhY2ggYXJlYS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+OToxMCBhLm0uPC9wPgo8cD5Gb3JlY2FzdGVycyBzYXkgdGhlIGV5ZSBvZiBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2UgaXMgd29iYmxpbmcgc2xvd2x5IHNvdXRod2VzdHdhcmQganVzdCBvZmYgdGhlIGNvYXN0IG9mIHNvdXRoZWFzdGVybiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgbmVhciB0aGUgYm9yZGVyIHdpdGggU291dGggQ2Fyb2xpbmEuPC9wPgo8cD5UaGUgaHVycmljYW5lJiM4MjE3O3MgdG9wIHN1c3RhaW5lZCB3aW5kcyBoYXZlIGRyb3BwZWQgdG8gODUgbXBoICgxNDAga3BoKSwgd2hpbGUgaXQgbW92ZXMgc2xvd2x5IHRvd2FyZCBTb3V0aCBDYXJvbGluYSBhdCA2IG1waCAoOSBrcGgpLjwvcD4KPHA+QXQgOSBhLm0uIHRoZSBjZW50ZXIgb2YgdGhlIGh1cnJpY2FuZSB3YXMgYWJvdXQgNTUgbWlsZXMgKDkwIGtpbG9tZXRlcnMpIGVhc3Qgb2YgTXlydGxlIEJlYWNoLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD45IGEubTwvcD4KPHA+RW5lcmd5IFNlY3JldGFyeSBSaWNrIFBlcnJ5IHNheXMgdGhlIFUuUy4gZWxlY3RyaWNpdHkgc2VjdG9yIGhhcyBiZWVuIHdlbGwgcHJlcGFyZWQgZm9yIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSBldmVuIGFzIGh1bmRyZWRzIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBob21lcyBsb3NlIHBvd2VyIGluIHRoZSBzdG9ybS48L3A+CjxwPlNwZWFraW5nIGR1cmluZyBhIHZpc2l0IHRvIE1vc2NvdyBsZXNzIHRoYW4gYW4gaG91ciBhZnRlciB0aGUgaHVycmljYW5lIG1hZGUgbGFuZGZhbGwgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEsIFBlcnJ5IHNheXMgJiM4MjIwO3dlJiM4MjE3O3ZlIGRvbmUgdGhpcyBtYW55IHRpbWVzIGJlZm9yZS4gV2Uga25vdyBob3cgdG8gbWFuYWdlIGV4cGVjdGF0aW9ucy4gV2Uga25vdyBob3cgdG8gcHJlcGFyZSBvdXIgcGxhbnRzIGZvciB0aGVzZSB0eXBlcyBvZiBtYWpvciBldmVudHMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+UGVycnkgc2F5cyBoaXMgZGVwYXJ0bWVudCBoYXMgYmVlbiBpbiBjb250YWN0IHdpdGggcG93ZXIgY29tcGFuaWVzIGFuZCBnYXMgcGlwZWxpbmUgb3BlcmF0b3JzLiBIZSBzYXlzIHRoYXQgJiM4MjIwO292ZXIgdGhlIHllYXJzIHRoZSBzdGF0ZSBnb3Zlcm5tZW50IGFuZCB0aGUgZmVkZXJhbCBnb3Zlcm5tZW50IGhhdmUgYmVjb21lIHZlcnkgY29vcmRpbmF0ZWQgaW4gdGhlaXIgYWJpbGl0eSB0byBtYW5hZ2UgdGhlIHByZS1kZXBsb3ltZW50IG9mIGFzc2V0cyAoYW5kKSB0aGUgcmVzcG9uc2UgdG8gdGhlIGNpdGl6ZW5zIG9mIHRob3NlIHN0YXRlcywgYW5kIHdlIHdpbGwgc29vbiBiZSBpbnRvIHRoZSByZWNvdmVyeS4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5Nb3JlIHRoYW4gNDE1LDAwMCBob21lcyBhbmQgYnVzaW5lc3NlcyB3ZXJlIHdpdGhvdXQgcG93ZXIsIG1vc3RseSBpbiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9wb3dlcm91dGFnZS51cyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPnBvd2Vyb3V0YWdlLnVzPC9hPiwgd2hpY2ggdHJhY2tzIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBlbGVjdHJpY2FsIGdyaWQuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjg6MTUgYS5tLjwvcD4KPHA+SHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlIGlzIGR1bXBpbmcgcmFpbiBvbiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBhbmQgcHVzaGluZyBhIHN0b3JtIHN1cmdlIHRhbGxlciB0aGFuIG1vc3QgaHVtYW5zIG9udG8gY29tbXVuaXRpZXMgbmVhciB0aGUgY29hc3QuPC9wPgo8cD5UaGUgY2VudGVyIG9mIHRoZSBleWUgb2YgdGhlIGh1cnJpY2FuZSBtYWRlIGxhbmRmYWxsIGluIFdyaWdodHN2aWxsZSBCZWFjaCwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEsIGFuZCB3YXMgbW92aW5nIHNsb3dseSB3ZXN0d2FyZCBqdXN0IHNvdXRoIG9mIFdpbG1pbmd0b24uPC9wPgo8cD5Db2FzdGFsIGFuZCByaXZlciBjb21tdW5pdGllcyBvbiB0aGUgbm9ydGggc2lkZSBvZiBGbG9yZW5jZSBhcmUgZ2V0dGluZyB0aGUgd29yc3Qgb2YgdGhlIGZsb29kaW5nIGFzIHRoZSBodXJyaWNhbmUgc3dpcmxzIG9udG8gbGFuZCBwdXNoaW5nIGEgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZyBzdG9ybSBzdXJnZS48L3A+CjxwPk1vcmUgdGhhbiA0MTUsMDAwIGhvbWVzIGFuZCBidXNpbmVzc2VzIHdlcmUgd2l0aG91dCBwb3dlciBGcmlkYXkgbW9ybmluZyBhY2NvcmRpbmcgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3Bvd2Vyb3V0YWdlLnVzIiBjbGFzcz0iYXV0b2h5cGVybGluayIgcmVsPSJub2ZvbGxvdyI+cG93ZXJvdXRhZ2UudXM8L2E+LCB3aGljaCB0cmFja3MgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGVsZWN0cmljYWwgZ3JpZC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+Nzo0NSBhLm0uPC9wPgo8cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlciBzYXlzIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSBoYXMgZmluYWxseSBtYWRlIGxhbmRmYWxsIG5lYXIgV3JpZ2h0c3ZpbGxlIEJlYWNoLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYS48L3A+CjxwPlRoZSBNaWFtaS1iYXNlZCBjZW50ZXIgc2F5cyB0aGUgY2VudGVyIG9mIHRoZSBleWUgbW92ZWQgYXNob3JlIHdpdGggdG9wIHN1c3RhaW5lZCB3aW5kcyBvZiA5MCBtcGggKDE1MCBrcGgpLCBtYWtpbmcgRmxvcmVuY2UgYSBDYXRlZ29yeSAxIGh1cnJpY2FuZSBpbiB0ZXJtcyBvZiB3aW5kIGludGVuc2l0eS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+NzoxNSBhLm0uPC9wPgo8cD5Gb3JlY2FzdGVycyBzYXkgdGhlIGNlbnRlciBvZiB0aGUgZXllIG9mIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSBpcyBhYm91dCB0byBtYWtlIGxhbmRmYWxsIG5lYXIgV3JpZ2h0c3ZpbGxlIEJlYWNoLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYS48L3A+CjxwPkl0IHJlbWFpbnMgYSBDYXRlZ29yeSAxIGh1cnJpY2FuZSB3aXRoIHRvcCBzdXN0YWluZWQgd2luZHMgb2YgOTAgbXBoICgxNTAga3BoKSwgYnV0IGEgZ3VzdCBvZiAxMTIgbXBoICgxODAga3BoKSB3YXMgcmVwb3J0ZWQganVzdCBvZmZzaG9yZS48L3A+CjxwPlRoZSBiYXJyaWVyIGlzbGFuZCBvZiBFbWVyYWxkIElzbGUgaXMgdW5kZXIgd2F0ZXIsIHdpdGggb2NlYW4gd2F2ZXMgcm9sbGluZyBpbiBvdmVyIGEgc2l4LWZvb3Qgc3Rvcm0gc3VyZ2UgYW5kIGNyYXNoaW5nIGludG8gaG9tZXMuPC9wPgo8cD5BdCA3IGEubS4sIHRoZSBjZW50ZXIgb2YgdGhlIGV5ZSB3YXMgbG9jYXRlZCBhYm91dCA1IG1pbGVzICgxMCBraWxvbWV0ZXJzKSBlYXN0IG9mIFdpbG1pbmd0b24sIG1vdmluZyB3ZXN0IGF0IDYgbXBoLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD43IGEubS48L3A+CjxwPkl0JiM4MjE3O3MgYWJvdXQgdGhlIHdhdGVyLCBub3QgdGhlIHdpbmQsIHdpdGggSHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlIG1ha2luZyBhbiBleHRlbmRlZCBzdGF5IGFsb25nIHRoZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBjb2FzdC48L3A+CjxwPkZvcmVjYXN0ZXJzIHNheSAmIzgyMjA7aXQgY2Fubm90IGJlIGVtcGhhc2l6ZWQgZW5vdWdoIHRoYXQgdGhlIG1vc3Qgc2VyaW91cyBoYXphcmQgYXNzb2NpYXRlZCB3aXRoIHNsb3ctbW92aW5nIEZsb3JlbmNlIGlzIGV4dHJlbWVseSBoZWF2eSByYWluZmFsbCwgd2hpY2ggd2lsbCBjYXVzZSBkaXNhc3Ryb3VzIGZsb29kaW5nIHRoYXQgd2lsbCBiZSBzcHJlYWRpbmcgaW5sYW5kLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPlRvcCB3aW5kcyB3ZXJlIGhvbGRpbmcgYXQgOTAgbXBoICYjODIxMjsgdGhhdCYjODIxNztzIGp1c3QgYSBDYXRlZ29yeSAxIGh1cnJpY2FuZSAmIzgyMTI7IGJ1dCBzb21lIGNvbW11bml0aWVzIHdlcmUgYWxyZWFkeSBzdWJtZXJnZWQgaW4gbW9yZSB0aGFuIHNpeCBmZWV0IG9mIHdhdGVyIGFzIHRoZSBzdG9ybSBkcmVuY2hlZCB0aGUgY29hc3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjYgYS5tLjwvcD4KPHA+TmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlcjogRmxvcmVuY2UgYWJvdXQgdG8gbWFrZSBsYW5kZmFsbCBpbiBOLiBDYXJvbGluYSBjYXVzaW5nIGxpZmUtdGhyZWF0ZW5pbmcgc3Rvcm0gc3VyZ2UuPC9wPgo8cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlciBzYXlzIEZsb3JlbmNlIGlzIGFib3V0IHRvIG1ha2UgbGFuZGZhbGwgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgYnJpbmdpbmcgd2l0aCBpdCBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nIHN0b3JtIHN1cmdlcyBhbmQgaHVycmljYW5lIGZvcmNlIHdpbmRzLjwvcD4KPHA+QXMgb2YgNiBhLm0uLCBGbG9yZW5jZSB3YXMgMTAgbWlsZXMgKDIwIGtpbG9tZXRlcnMpIGVhc3Qgb2YgV2lsbWluZ3RvbiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEuIEl0cyBmb3J3YXJkIG1vdmVtZW50IHdhcyA2IG1waCAoOSBrcGgpLiBIdXJyaWNhbmUtZm9yY2Ugd2luZHMgZXh0ZW5kZWQgOTAgbWlsZXMgKDE1MCBraWxvbWV0ZXJzKSBmcm9tIGl0cyBjZW50ZXIsIGFuZCB0cm9waWNhbC1zdG9ybS1mb3JjZSB3aW5kcyB1cCB0byAxOTUgbWlsZXMgKDMxNSBraWxvbWV0ZXJzKS48L3A+CjxwPlRoZSBNaWFtaS1iYXNlZCBjZW50ZXIgc2F5cyBGbG9yZW5jZSBpcyBicmluZ2luZyAmIzgyMjA7Y2F0YXN0cm9waGljJiM4MjIxOyBmcmVzaCB3YXRlciBmbG9vZGluZyBvdmVyIGEgd2lkZSBhcmVhIG9mIHRoZSBDYXJvbGluYXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjU6NTAgYS5tLjwvcD4KPHA+QSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBjaXR5IHNheXMgYWJvdXQgNzAgcGVvcGxlIGhhdmUgYmVlbiByZXNjdWVkIGZyb20gYSBob3RlbCB3aG9zZSBzdHJ1Y3R1cmFsIGludGVncml0eSBpcyBiZWluZyB0aHJlYXRlbmVkIGJ5IEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZS48L3A+CjxwPlRoZSBjaXR5IG9mIEphY2tzb252aWxsZSYjODIxNztzIHN0YXRlbWVudCBzYXlzIHBlb3BsZSBoYXZlIGJlZW4gbW92ZWQgdG8gdGhlIGNpdHkmIzgyMTc7cyBwdWJsaWMgc2FmZXR5IGNlbnRlciBhcyBvZmZpY2lhbHMgd29yayB0byBmaW5kIGEgbW9yZSBwZXJtYW5lbnQgc2hlbHRlci48L3A+CjxwPk9mZmljaWFscyBmb3VuZCBhIGJhc2tldGJhbGwtc2l6ZWQgaG9sZSBpbiB0aGUgaG90ZWwgd2FsbCBhbmQgb3RoZXIgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZyBkYW1hZ2UsIHdpdGggc29tZSBjaW5kZXIgYmxvY2tzIGNydW1ibGluZyBhbmQgcGFydHMgb2YgdGhlIHJvb2YgY29sbGFwc2luZy48L3A+CjxwPk5vbmUgb2YgdGhlIHBlb3BsZSByZXNjdWVkIHdlcmUgaW5qdXJlZC48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+NTowMCBhLm0uPC9wPgo8cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlciBzYXlzIEZsb3JlbmNlIGlzIGFib3V0IHRvIG1ha2UgbGFuZGZhbGwgaW4gTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEgYnJpbmdpbmcgd2l0aCBpdCBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nIHN0b3JtIHN1cmdlcyBhbmQgaHVycmljYW5lIGZvcmNlIHdpbmRzLjwvcD4KPHA+QXMgb2YgNSBhLm0uLCBGbG9yZW5jZSB3YXMgMjUgbWlsZXMgKDU1IGtpbG9tZXRlcnMpIGVhc3Qgb2YgV2lsbWluZ3RvbiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEuIEl0cyBmb3J3YXJkIG1vdmVtZW50IHdhcyA2IG1waCAoOSBrcGgpLiBIdXJyaWNhbmUtZm9yY2Ugd2luZHMgZXh0ZW5kZWQgOTAgbWlsZXMgKDE1MCBraWxvbWV0ZXJzKSBmcm9tIGl0cyBjZW50ZXIsIGFuZCB0cm9waWNhbC1zdG9ybS1mb3JjZSB3aW5kcyB1cCB0byAxOTUgbWlsZXMgKDMxNSBraWxvbWV0ZXJzKS48L3A+CjxwPlRoZSBNaWFtaS1iYXNlZCBjZW50ZXIgaGFkIHNhaWQgZWFybGllciBGcmlkYXkgRmxvcmVuY2UmIzgyMTc7cyBhcnJpdmFsIHdvdWxkIGNvbWUgd2l0aCAmIzgyMjA7Y2F0YXN0cm9waGljJiM4MjIxOyBmcmVzaCB3YXRlciBmbG9vZGluZyBvdmVyIHBvcnRpb25zIG9mIHRoZSBDYXJvbGluYXMuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjQ6MjUgYS5tLjwvcD4KPHA+QSBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBjaXR5IHNpdHVhdGVkIGJldHdlZW4gdHdvIHJpdmVycyBzYXlzIGl0IGhhcyBhcm91bmQgMTUwIHBlb3BsZSB3YWl0aW5nIHRvIGJlIHJlc2N1ZWQgZnJvbSByaXNpbmcgZmxvb2Qgd2F0ZXJzIGZyb20gSHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlLjwvcD4KPHA+V1hJSS1UViByZXBvcnRzIHRoZSBjaXR5IG9mIE5ldyBCZXJuIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgdHdvIG91dC1vZi1zdGF0ZSBGRU1BIHRlYW1zIHdlcmUgd29ya2luZyBvbiBzd2lmdC13YXRlciByZXNjdWVzIGFuZCBtb3JlIHRlYW1zIHdlcmUgb24gdGhlIHdheS4gQ2l0eSBzcG9rZXN3b21hbiBDb2xsZWVuIFJvYmVydHMgdGVsbHMgV1JBTC1UViB0aGF0IDIwMCBwZW9wbGUgaGF2ZSBhbHJlYWR5IGJlZW4gcmVzY3VlZC48L3A+CjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBIdXJyaWNhbmUgQ2VudGVyIHNheXMgdGhlIE5ldXNlIFJpdmVyIG5lYXIgdGhlIGNpdHkgaXMgcmVjb3JkaW5nIG1vcmUgdGhhbiAxMCBmZWV0ICgzLjA1IG1ldGVycykgb2YgaW51bmRhdGlvbi4gUm9iZXJ0cyBzYXlzIHRoZSBzdG9ybSBzdXJnZSBjb250aW51ZXMgdG8gaW5jcmVhc2UgYXMgRmxvcmVuY2UgcGFzc2VzIG92ZXIgdGhlIGFyZWEuPC9wPgo8cD5UaGUgY2l0eSB3YXJucyB0aGF0IHBlb3BsZSAmIzgyMjA7bWF5IG5lZWQgdG8gbW92ZSB1cCB0byB0aGUgc2Vjb25kIHN0b3J5JiM4MjIxOyBidXQgdGVsbHMgdGhlbSB0byBzdGF5IHB1dCBhcyAmIzgyMjA7d2UgYXJlIGNvbWluZyB0byBnZXQgeW91LiYjODIyMTs8L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+NCBhLm0uPC9wPgo8cD5UaGUgTmF0aW9uYWwgSHVycmljYW5lIENlbnRlciBzYXlzIHRoZSBleWV3YWxsIG9mIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSBpcyBiZWdpbm5pbmcgdG8gcmVhY2ggdGhlIE5vcnRoIENhcm9saW5hIGNvYXN0LjwvcD4KPHA+QXMgb2YgNCBhLm0uLCBGbG9yZW5jZSB3YXMgMzAgbWlsZXMgKDQ1IGtpbG9tZXRlcnMpIGVhc3Qgb2YgV2lsbWluZ3RvbiwgTm9ydGggQ2Fyb2xpbmEuIEl0cyBmb3J3YXJkIG1vdmVtZW50IHdhcyA2IG1waCAoOSBrcGgpLiBIdXJyaWNhbmUtZm9yY2Ugd2luZHMgZXh0ZW5kZWQgOTAgbWlsZXMgKDE1MCBraWxvbWV0ZXJzKSBmcm9tIGl0cyBjZW50ZXIsIGFuZCB0cm9waWNhbC1zdG9ybS1mb3JjZSB3aW5kcyB1cCB0byAxOTUgbWlsZXMgKDMxNSBraWxvbWV0ZXJzKS48L3A+CjxwPkZvcmVjYXN0ZXJzIHNhaWQgY29uZGl0aW9ucyB3aWxsIGRldGVyaW9yYXRlIGFzIHRoZSBzdG9ybSBwdXNoZXMgYXNob3JlIGVhcmx5IEZyaWRheSBuZWFyIHRoZSBOb3J0aCBDYXJvbGluYS1Tb3V0aCBDYXJvbGluYSBsaW5lIGFuZCBtYWtlcyBpdHMgd2F5IHNsb3dseSBpbmxhbmQuPC9wPgo8cD4mIzgyMTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+CjxwPjM6MzAgYS5tLjwvcD4KPHA+TGlmZS10aHJlYXRlbmluZyBzdG9ybSBzdXJnZSBpcyBiZWluZyByZXBvcnRlZCBhbG9uZyB0aGUgY29hc3Qgb2YgdGhlIENhcm9saW5hcy48L3A+CjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBIdXJyaWNhbmUgQ2VudGVyIHNhaWQgZWFybHkgRnJpZGF5IHRoYXQgYSBnYXVnZSBpbiBFbWVyYWxkIElzbGUsIE5vcnRoIENhcm9saW5hLCByZWNlbnRseSByZXBvcnRlZCA2LjMgZmVldCAoMS45MiBtZXRlcnMpIG9mIGludW5kYXRpb24uIEVtZXJhbGQgSXNsZSBpcyBhYm91dCA4NCBtaWxlcyAoMTM1IGtpbG9tZXRlcnMpIG5vcnRoIG9mIFdpbG1pbmd0b24uPC9wPgo8cD5BcyBvZiAzIGEubS4sIEZsb3JlbmNlIGhhZG4mIzgyMTc7dCBtb3ZlZCBhbmQgd2FzIHN0aWxsIGNlbnRlcmVkIGFib3V0IDM1IG1pbGVzICg1NSBraWxvbWV0ZXJzKSBlYXN0IG9mIFdpbG1pbmd0b24sIE5vcnRoIENhcm9saW5hLiBJdHMgZm9yd2FyZCBtb3ZlbWVudCBpbmNyZWFzZWQgc2xpZ2h0bHkgdG8gNiBtcGggKDkga3BoKS4gSHVycmljYW5lLWZvcmNlIHdpbmRzIGV4dGVuZGVkIDkwIG1pbGVzICgxNTAga2lsb21ldGVycykgZnJvbSBpdHMgY2VudGVyLCBhbmQgdHJvcGljYWwtc3Rvcm0tZm9yY2Ugd2luZHMgdXAgdG8gMTk1IG1pbGVzICgzMTUga2lsb21ldGVycykuPC9wPgo8cD5Gb3JlY2FzdGVycyBzYXkgdGhlIGNvbWJpbmF0aW9uIG9mIGEgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZyBzdG9ybSBzdXJnZSBhbmQgdGhlIHRpZGUgd2lsbCBjYXVzZSBub3JtYWxseSBkcnkgYXJlYXMgbmVhciB0aGUgY29hc3QgdG8gYmUgZmxvb2RlZCBieSByaXNpbmcgd2F0ZXJzIG1vdmluZyBpbmxhbmQgZnJvbSB0aGUgc2hvcmVsaW5lLjwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD4yIGEubS48L3A+CjxwPlRoZSBOYXRpb25hbCBIdXJyaWNhbmUgQ2VudGVyIHNheXMgdGhhdCAmIzgyMjA7Y2F0YXN0cm9waGljJiM4MjIxOyBmcmVzaHdhdGVyIGZsb29kaW5nIGlzIGV4cGVjdGVkIG92ZXIgcG9ydGlvbnMgb2YgdGhlIENhcm9saW5hcyBhcyBIdXJyaWNhbmUgRmxvcmVuY2UgaW5jaGVzIGNsb3NlciB0byB0aGUgVS5TLiBFYXN0IENvYXN0LjwvcD4KPHA+VGhlIG5vdyBDYXRlZ29yeSAxIHN0b3JtJiM4MjE3O3MgaW50ZW5zaXR5IGRpbWluaXNoZWQgYXMgaXQgbmVhcmVkIGxhbmQsIHdpdGggd2luZHMgZHJvcHBpbmcgdG8gOTAgbXBoICgxMzUga3BoKSBieSBuaWdodGZhbGwuIEJ1dCB0aGF0LCBjb21iaW5lZCB3aXRoIHRoZSBzdG9ybSYjODIxNztzIHNsb3dpbmcgZm9yd2FyZCBtb3ZlbWVudCBhbmQgaGVhdnkgcmFpbnMsIGhhZCBHb3YuIFJveSBDb29wZXIgd2FybmluZyBvZiBhbiBpbXBlbmRpbmcgZGlzYXN0ZXIuPC9wPgo8cD5BcyBvZiAyIGEubS4sIEZsb3JlbmNlIHdhcyBjZW50ZXJlZCBhYm91dCAzNSBtaWxlcyAoNTUga2lsb21ldGVycykgZWFzdCBvZiBXaWxtaW5ndG9uLCBOb3J0aCBDYXJvbGluYS4gSXRzIGZvcndhcmQgbW92ZW1lbnQgaW5jcmVhc2VkIHNsaWdodGx5IHRvIDYgbXBoICg5IGtwaCkuIEh1cnJpY2FuZS1mb3JjZSB3aW5kcyBleHRlbmRlZCA5MCBtaWxlcyAoMTUwIGtpbG9tZXRlcnMpIGZyb20gaXRzIGNlbnRlciwgYW5kIHRyb3BpY2FsLXN0b3JtLWZvcmNlIHdpbmRzIHVwIHRvIDE5NSBtaWxlcyAoMzE1IGtpbG9tZXRlcnMpLjwvcD4KPHA+Rm9yZWNhc3RlcnMgc2F5IHRoZSBjb21iaW5hdGlvbiBvZiBhIGxpZmUtdGhyZWF0ZW5pbmcgc3Rvcm0gc3VyZ2UgYW5kIHRoZSB0aWRlIHdpbGwgY2F1c2Ugbm9ybWFsbHkgZHJ5IGFyZWFzIG5lYXIgdGhlIGNvYXN0IHRvIGJlIGZsb29kZWQgYnkgcmlzaW5nIHdhdGVycyBtb3ZpbmcgaW5sYW5kIGZyb20gdGhlIHNob3JlbGluZS48L3A+CjxwPiYjODIxMjsmIzgyMTI7JiM4MjEyOzwvcD4KPHA+MTEgcC5tLjwvcD4KPHA+SHVycmljYW5lIEZsb3JlbmNlIGFscmVhZHkgaGFzIGludW5kYXRlZCBjb2FzdGFsIHN0cmVldHMgd2l0aCBvY2VhbiB3YXRlciBhbmQgbGVmdCB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyB3aXRob3V0IHBvd2VyLCBhbmQgbW9yZSBpcyB0byBjb21lLjwvcD4KPHA+U2NyZWFtaW5nIHdpbmRzIGJlbnQgdHJlZXMgYW5kIHJhaW5kcm9wcyBmbGV3IHNpZGV3YXlzIGFzIEZsb3JlbmNlJiM4MjE3O3MgbGVhZGluZyBlZGdlIGJhdHRlcmVkIHRoZSBDYXJvbGluYSBjb2FzdCBUaHVyc2RheS48L3A+CjxwPlRoZSBzdG9ybSYjODIxNztzIGludGVuc2l0eSBkaW1pbmlzaGVkIGFzIGl0IG5lYXJlZCBsYW5kLCB3aXRoIHdpbmRzIGRyb3BwaW5nIHRvIDkwIG1waCAoMTM1IGtwaCkgYnkgbmlnaHRmYWxsLiBCdXQgdGhhdCwgY29tYmluZWQgd2l0aCB0aGUgc3Rvcm0mIzgyMTc7cyBzbG93aW5nIGZvcndhcmQgbW92ZW1lbnQgYW5kIGhlYXZ5IHJhaW5zLCBoYWQgR292LiBSb3kgQ29vcGVyIHdhcm5pbmcgb2YgYW4gaW1wZW5kaW5nIGRpc2FzdGVyLjwvcD4KPHA+Rm9yZWNhc3RlcnMgc2FpZCBGbG9yZW5jZSYjODIxNztzIHN1cmdlIGNvdWxkIGNvdmVyIGFsbCBidXQgYSBzbGl2ZXIgb2YgdGhlIENhcm9saW5hIGNvYXN0IHVuZGVyIGFzIG11Y2ggYXMgMTEgZmVldCAoMy40IG1ldGVycykgb2Ygb2NlYW4gd2F0ZXIsIGFuZCBkYXlzIG9mIGRvd25wb3VycyBjb3VsZCB1bmxvYWQgbW9yZSB0aGFuIDMgZmVldCAoMC45IG1ldGVycykgb2YgcmFpbiwgdG91Y2hpbmcgb2ZmIHNldmVyZSBmbG9vZGluZy48L3A+Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0icmVsYXRlZC1zdG9yaWVzLWxpbmtzLXdyYXBwZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9InJlbGF0ZWQtc3Rvcmllcy1oZWFkIj48aDI+UmVsYXRlZCBDb250ZW50PC9oMj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJyZWxhdGVkLXN0b3J5LWxpbmtzIj48cD48YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9ha3Jvbi9uZXdzL2JyZWFraW5nLW5ld3MtbmV3cy9yZW1uYW50cy1vZi1odXJyaWNhbmUtZmxvcmVuY2UtZXhwZWN0ZWQtdG8tcmVhY2gtYWtyb24tYnktbW9uZGF5LXVwLXRvLWFuLWluY2gtb2YtcmFpbi1wcmVkaWN0ZWQiPlJlbW5hbnRzIG9mIEh1cnJpY2FuZSBGbG9yZW5jZSBleHBlY3RlZCB0byByZWFjaCBBa3JvbiBieSBNb25kYXk7IHVwIHRvIGFuIGluY2ggb2YgcmFpbiBwcmVkaWN0ZWQ8L2E+PC9wPjwvZGl2PjwvZGl2Pg==