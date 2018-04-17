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IMF: Outlook is bright for U.S. and global economies this year
Published: April 17, 2018 - 9:20 AM
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Paul Wiseman
Associated Press
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