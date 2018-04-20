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In Comey memos, Trump talks of jailed journalists, ’hookers’
Published: April 20, 2018 - 1:58 PM
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Mary Clare Jalonick, Eric Tucker And Chad Day
Associated Press
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