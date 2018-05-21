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Judge: School shooting suspect comments are admissible
Published: May 21, 2018 - 4:00 PM
By Nicholas K. Geranios
Associated Press
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