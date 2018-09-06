Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Kavanaugh sails through Supreme Court hearing despite Dems’ criticism
Published: September 6, 2018 - 6:15 PM

Senate-Supreme Court, 7th Ld-Writethru
By Lisa Mascaro And Mark Sherman

Associated Press

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Kavanaugh sails through Supreme Court hearing despite Dems’ criticism Updated September 6th, 2018 6:15 PM
Inside the makeover of the Democratic Party September 5th, 2018 8:36 PM
Starr memoir recounts Lewinsky role in Clinton investigation September 5th, 2018 8:26 PM
Kim Kardashian visits White House to talk prison reform September 5th, 2018 6:03 PM

THE LATEST

How the Browns can beat the Steelers and go 6-10 this season (podcast) Today September 6th, 2018 6:22 PM
Kavanaugh sails through Supreme Court hearing despite Dems’ criticism Updated September 6th, 2018 6:15 PM
IIA moves into space on Summa campus Updated September 6th, 2018 6:00 PM
Police seek Akron man for lead pipe attack, robbery, abduction of female neighbor Updated September 6th, 2018 5:26 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal