Kentucky governor says shootings are a “cultural problem”

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People attend a vigil for the victims of a fatal shooting at Marshall County High School on Thursday, Jan. 25, 2018, at Mike Miller County Park in Benton, Ky. The 15-year-old accused of the fatal shooting on Tuesday, which left over a dozen injured, was ordered held Thursday on preliminary charges of murder and assault. (AP Photo/Robert Ray)
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Robert Ray And Bruce Schreiner
Associated Press
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