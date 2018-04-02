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Kentucky, Oklahoma teachers rally as rebellion grows
Published: April 2, 2018 - 1:29 PM
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Sean Murphy And Bruce Schreiner
Associated Press
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