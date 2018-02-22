Lawsuit: Trump’s ending immigrant program racially motivated

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5CT1NUT046IEhhaXRpYW4gYW5kIFNhbHZhZG9yYW4gaW1taWdyYW50cyBzdWVkIFByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgb24gVGh1cnNkYXksIGFyZ3VpbmcgdGhhdCB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIGRlY2lzaW9uIHRvIGVuZCBzcGVjaWFsIHByb3RlY3Rpb25zIHNoaWVsZGluZyB0aGVtIGZyb20gZGVwb3J0YXRpb24gd2FzIHJhY2lhbGx5IG1vdGl2YXRlZC48L3A+CjxwPlRoZSBsYXdzdWl0IGZpbGVkIGluIGZlZGVyYWwgY291cnQgaW4gQm9zdG9uIHNlZWtzIHRvIGJsb2NrIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBmcm9tIHRlcm1pbmF0aW5nIHRlbXBvcmFyeSBwcm90ZWN0ZWQgc3RhdHVzIGZvciB0aG91c2FuZHMgb2YgaW1taWdyYW50cyBmcm9tIEhhaXRpIGFuZCBFbCBTYWx2YWRvci4gSXQgY2xhaW1zIFRydW1wJiM4MjE3O3MgbW92ZSB0byByZXNjaW5kIHRoZSBwcm9ncmFtIHdhcyByb290ZWQgaW4gYW5pbXVzIGFnYWluc3QgaW1taWdyYW50cyBvZiBjb2xvciwgY2l0aW5nIGNvbW1lbnRzIGhlIG1hZGUgb24gdGhlIGNhbXBhaWduIHRyYWlsIGFuZCBpbiBvZmZpY2UuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7VG9kYXkgd2UgYXJlIGRyYXdpbmcgYSBsaW5lIGluIHRoZSBzYW5kIGFuZCBzYXlpbmcgdGhhdCBnb3Zlcm5tZW50YWwgcG9saWN5IGNhbm5vdCBiZSBiYXNlZCBpbiBiaWFzIGFuZCBkaXNjcmltaW5hdGlvbiwmIzgyMjE7IHNhaWQgT3JlbiBTZWxsc3Ryb20sIGxpdGlnYXRpb24gZGlyZWN0b3Igb2YgdGhlIExhd3llcnMmIzgyMTc7IENvbW1pdHRlZSBmb3IgQ2l2aWwgUmlnaHRzIGFuZCBFY29ub21pYyBKdXN0aWNlLCB3aGljaCBmaWxlZCB0aGUgY29tcGxhaW50LjwvcD4KPHA+VGVtcG9yYXJ5IHByb3RlY3RlZCBzdGF0dXMgcHJvdmlkZXMgc2FmZSBoYXZlbnMgZm9yIHBlb3BsZSBmcm9tIGNvdW50cmllcyBleHBlcmllbmNpbmcgYXJtZWQgY29uZmxpY3RzLCBuYXR1cmFsIGRpc2FzdGVycyBhbmQgb3RoZXIgY2hhbGxlbmdlcy4gVGhlIHByb2dyYW0gaGFzIGJlZW4gY29udGludW91c2x5IGV4dGVuZGVkIGZvciBIYWl0aWFucyBzaW5jZSBhIDIwMTAgZWFydGhxdWFrZS4gUHJvdGVjdGlvbnMgZm9yIEVsIFNhbHZhZG9yYW5zIGhhdmUgYmVlbiBpbiBwbGFjZSBzaW5jZSBlYXJ0aHF1YWtlcyBkZXZhc3RhdGVkIHRoZSBjb3VudHJ5IGluIDIwMDEuPC9wPgo8cD5JbiBKYW51YXJ5LCBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBTZWNyZXRhcnkgS2lyc3RqZW4gTmllbHNlbiBzYWlkIGl0IHdhcyBlbmRpbmcgdGhlIHByb2dyYW0gZm9yIFNhbHZhZG9yYW4gaW1taWdyYW50cywgZ2l2aW5nIHRoZW0gdW50aWwgU2VwdC4gOSwgMjAxOSwgdG8gbGVhdmUgdGhlIFUuUy4gb3IgZmFjZSBkZXBvcnRhdGlvbi4gTW9udGhzIGVhcmxpZXIsIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0ZXJtaW5hdGVkIHRoZSBwcm90ZWN0aW9uIGZvciBIYWl0aWFucywgcmVxdWlyaW5nIHRoZW0gdG8gbGVhdmUgb3IgYWRqdXN0IHRoZWlyIGxlZ2FsIHN0YXR1cyBieSBKdWx5IDIyLCAyMDE5LCBhbmQgZm9yIE5pY2FyYWd1YW5zLCBnaXZpbmcgdGhlbSB1bnRpbCBKYW4uIDUsIDIwMTkuIEEgZGVjaXNpb24gaXMgZXhwZWN0ZWQgbGF0ZXIgdGhpcyB5ZWFyIGZvciBIb25kdXJhbiBpbW1pZ3JhbnRzLjwvcD4KPHA+VGhlIERlcGFydG1lbnQgb2YgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgaGFzIHNhaWQgdGhhdCBjb25kaXRpb25zIGluIEhhaXRpIGhhdmUgaW1wcm92ZWQgc2lnbmlmaWNhbnRseSBhbmQgdGhlIGNvdW50cnkgaXMgbm93IGFibGUgdG8gJiM4MjIwO3NhZmVseSByZWNlaXZlIHRyYWRpdGlvbmFsIGxldmVscyBvZiByZXR1cm5lZCBjaXRpemVucy4mIzgyMjE7IFRoZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBzYWlkIGxhc3QgbW9udGggdGhhdCBFbCBTYWx2YWRvciBoYXMgcmVjZWl2ZWQgc2lnbmlmaWNhbnQgaW50ZXJuYXRpb25hbCBhaWQgdG8gcmVjb3ZlciBmcm9tIHRoZSBlYXJ0aHF1YWtlLCBhbmQgaG9tZXMsIHNjaG9vbHMgYW5kIGhvc3BpdGFscyB0aGVyZSBoYXZlIGJlZW4gcmVidWlsdC48L3A+CjxwPlRoZSBsYXdzdWl0IGNhbGxzIHRoZSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIHN0YXRlZCByZWFzb25zIGZvciBlbmRpbmcgdGhlIHByb3RlY3Rpb25zICYjODIyMDtub3RoaW5nIGJ1dCBhIHRoaW4gcHJldGV4dHVhbCBzbW9rZSBzY3JlZW4gZm9yIGEgcmFjaWFsbHkgZGlzY3JpbWluYXRvcnkgaW1taWdyYXRpb24gYWdlbmRhLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkEgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgc3Bva2Vzd29tYW4gc2FpZCB0aGUgYWdlbmN5IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgY29tbWVudCBvbiBwZW5kaW5nIGxpdGlnYXRpb24uPC9wPgo8cD5UaGUgY29tcGxhaW50IHdhcyBmaWxlZCBvbiBiZWhhbGYgb2YgQ2VudHJvIFByZXNlbnRlLCBhIE1hc3NhY2h1c2V0dHMtYmFzZWQgTGF0aW4gQW1lcmljYW4gaW1taWdyYW50IG9yZ2FuaXphdGlvbiwgYW5kIGVpZ2h0IHBlb3BsZSB3aG8gaGF2ZSBiZWVuIGxpdmluZyBpbiB0aGUgVS5TLiB1bmRlciB0aGUgcHJvZ3JhbS4gVGhlIGVuZCBvZiB0aGUgcHJvdGVjdGlvbnMgaW1wYWN0cyBtb3JlIHRoYW4gMjAwLDAwMCBTYWx2YWRvcmFucyBhbmQgOTAsMDAwIEhhaXRpYW5zIGluIHRoZSBVLlMuLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIGNvbXBsYWludC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGZlZWwgYXR0YWNrZWQuIEkgZmVlbCBkaXNjcmltaW5hdGVkIGJlY2F1c2UgSSBrbm93IHRoYXQgSSBjb250cmlidXRlIHRvIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBlY29ub215IGFuZCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgcmVzcGVjdCBvciB2YWx1ZSBteSBjb250cmlidXRpb25zLCYjODIyMTsgSnVhbiBDYXJsb3MgVmlkYWwsIGEgcmVzdGF1cmFudCBvd25lciBmcm9tIEVsIFNhbHZhZG9yIHdobyBoYXMgdHdvIFUuUy4gY2l0aXplbiBjaGlsZHJlbiwgc2FpZCB0aHJvdWdoIGEgdHJhbnNsYXRvci48L3A+Cg==