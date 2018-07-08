Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Local teacher wins award for education initiatives in Twinsburg and El Salvador
Published: July 8, 2018 - 8:12 PM
Full Screen Linked Image

By Theresa Cottom

Beacon Journal/Ohio.com

View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

World news briefs: Haiti gas price hike on hold amid riots July 7th, 2018 11:24 PM
National news briefs: Insider attack kills U.S troop in Afghanistan July 7th, 2018 11:23 PM
Things You Need to Know: Torrential rain, flooding kill dozens in Japan July 7th, 2018 11:02 PM
Hundreds of new homes to hit Akron’s housing market July 7th, 2018 10:24 PM

THE LATEST

Indians report: Jose Ramirez, Francisco Lindor, Corey Kluber, Trevor Bauer, Michael Brantley named to AL All-Star team July 8th, 2018 8:26 PM
Good News, July 9: Jackson High School student finishes second in competition at National Speech & Debate Tournament July 8th, 2018 8:11 PM
Senior women build income with Airbnb July 8th, 2018 7:16 PM
Regional news briefs, July 9: West Bowery Street in Akron to close July 10-27 July 8th, 2018 6:33 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal