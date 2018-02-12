Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
Marijuana’s 4/20 holiday tied to rise in fatal car crashes
Published: February 12, 2018 - 9:02 PM | Updated: February 12, 2018 - 10:47 PM
Associated Press
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Things You Need to Know: Venerable B-52 may outlive snazzier, younger bombers February 12th, 2018 10:34 PM
National news briefs: Two Baltimore detectives convicted of racketeering, robbery February 12th, 2018 10:26 PM
World news briefs: Workers comb snowy field for clues to Russian plane crash February 12th, 2018 10:19 PM
People in the news: Betty Buckley, Glenn Tipton, Jordan Peele, James Ivory February 12th, 2018 9:10 PM

THE LATEST

Northeast Ohio man charged with providing the gun that killed two Ohio policemen February 12th, 2018 6:56 PM
Summit County OKs $1.75 million sale of Sojourner Truth Building to United Way February 12th, 2018 6:25 PM
Things to Do, Feb. 13: Dustbowl Revival; Mardi Gras food and music; Escher String Quartet February 12th, 2018 5:55 PM
LeBron’s Akron charity scores $224,023 donation from golf tournament February 12th, 2018 5:51 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal