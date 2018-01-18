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Mayor: U.S. marshal shot, killed while serving warrant
Published: January 18, 2018 - 11:01 AM | Updated: January 18, 2018 - 11:02 AM
Mark Scolforo
Associated Press
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