Men arrested at Starbucks say they feared for their lives

You look like someone who appreciates good reading.
Unprecedented news is happening every day and we want you to be fully informed. We bring you expert coverage on the news and information you care about in easily accessible ways.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital Only or All Access Subscription, and continue to enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subscribing is quick and easy.
You look like someone who wants to be informed.
The professional journalists at the Akron Beacon Journal/Ohio.com are here to serve you with news about Akron and Summit County. Stay informed from the area’s largest newsroom. Subscribe to Ohio.com with a digital-only subscription or get the Beacon Journal delivered to your home along with access to Ohio.com anywhere on any device.
While we offer seven free articles a month on Ohio.com as a public service, the best way for you to get all the news you need is to subscribe.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5QSElMQURFTFBISUE6IFJhc2hvbiBOZWxzb24gaW5pdGlhbGx5IGJydXNoZWQgaXQgb2ZmIHdoZW4gdGhlIFN0YXJidWNrcyBtYW5hZ2VyIHRvbGQgaGltIGhlIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IHVzZSB0aGUgcmVzdHJvb20gYmVjYXVzZSBoZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSBwYXlpbmcgY3VzdG9tZXIuPC9wPgo8cD5IZSB0aG91Z2h0IG5vdGhpbmcgb2YgaXQgd2hlbiBoZSBhbmQgaGlzIGJ1c2luZXNzIHBhcnRuZXIsIERvbnRlIFJvYmluc29uLCB3ZXJlIGFwcHJvYWNoZWQgYXQgdGhlaXIgdGFibGUgYW5kIHdlcmUgYXNrZWQgaWYgdGhleSBuZWVkZWQgaGVscC4gVGhlIDIzLXllYXItb2xkIGVudHJlcHJlbmV1cnMgZGVjbGluZWQsIGV4cGxhaW5pbmcgdGhleSB3ZXJlIGp1c3Qgd2FpdGluZyBmb3IgYSBidXNpbmVzcyBtZWV0aW5nLjwvcD4KPHA+QSBmZXcgbWludXRlcyBsYXRlciwgdGhleSBoYXJkbHkgbm90aWNlZCB3aGVuIHRoZSBwb2xpY2Ugd2Fsa2VkIGludG8gdGhlIGNvZmZlZSBzaG9wICYjODIxMjsgdW50aWwgb2ZmaWNlcnMgc3RhcnRlZCB3YWxraW5nIGluIHRoZWlyIGRpcmVjdGlvbi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgd2hlbiB3ZSBrbmV3IHNoZSBjYWxsZWQgdGhlIHBvbGljZSBvbiB1cywmIzgyMjE7IE5lbHNvbiB0b2xkIFRoZSBBc3NvY2lhdGVkIFByZXNzIGluIHRoZSBtZW4mIzgyMTc7cyBmaXJzdCBpbnRlcnZpZXcgc2luY2UgdmlkZW8gb2YgdGhlaXIgQXByaWwgMTIgYXJyZXN0cyB3ZW50IHZpcmFsLjwvcD4KPHA+TmVsc29uIGFuZCBSb2JpbnNvbiwgYmxhY2sgbWVuIHdobyBiZWNhbWUgYmVzdCBmcmllbmRzIGluIHRoZSBmb3VydGggZ3JhZGUsIHdlcmUgdGFrZW4gaW4gaGFuZGN1ZmZzIGZyb20gdGhlIFN0YXJidWNrcyBpbiBQaGlsYWRlbHBoaWEmIzgyMTc7cyB0b255IFJpdHRlbmhvdXNlIFNxdWFyZSBuZWlnaGJvcmhvb2QsIHdoZXJlIFJvYmluc29uIGhhcyBiZWVuIGEgY3VzdG9tZXIgc2luY2UgaGUgd2FzIDE1LjwvcD4KPHA+VGhlIHZpZGVvLCByZWNvcmRlZCBvbiBhIHdoaXRlIGN1c3RvbWVyJiM4MjE3O3MgY2VsbHBob25lLCBnYWx2YW5pemVkIHBlb3BsZSBhcm91bmQgdGhlIGNvdW50cnkgd2hvIHNhdyB0aGUgZXhjaGFuZ2UgYXMgbW9kZXJuLWRheSByYWNpc20uIEluIHRoZSB3ZWVrIHNpbmNlLCB0aGUgbWVuIGhhdmUgbWV0IHdpdGggU3RhcmJ1Y2tzJiM4MjE3OyBDRU8gYW5kIGhhdmUgc3RhcnRlZCBwdXNoaW5nIGZvciBsYXN0aW5nIGNoYW5nZXMgdG8gZW5zdXJlIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdG8gdGhlbSBkb2VzbiYjODIxNzt0IGhhcHBlbiB0byBhbnlvbmUgZWxzZS48L3A+CjxwPiYjODIyMDtXZSB3ZXJlIHRoZXJlIGZvciBhIHJlYWwgcmVhc29uLCBhIHJlYWwgZGVhbCB0aGF0IHdlIHdlcmUgd29ya2luZyBvbiwmIzgyMjE7IFJvYmluc29uIGV4cGxhaW5lZC4gJiM4MjIwO1dlIHB1dCBpbiBhIGxvdCBvZiB0aW1lLCBlbmVyZ3ksIGVmZm9ydC4gJiM4MjMwOyBXZSB3ZXJlIGF0IGEgbW9tZW50IHRoYXQgY291bGQgaGF2ZSBhIHBvc2l0aXZlIGltcGFjdCBvbiBhIHdob2xlIGxhZGRlciBvZiBwZW9wbGUsIGxpdmVzLCBmYW1pbGllcy4gU28gSSB3YXMgbGlrZSwgJiM4MjE2O05vLCB5b3UmIzgyMTc7cmUgbm90IHN0b3BwaW5nIHRoYXQgcmlnaHQgbm93LiYjODIyMTsmIzgyMTc7PC9wPgo8cD5Sb2JpbnNvbiBzYWlkIGhlIHRob3VnaHQgYWJvdXQgaGlzIGxvdmVkIG9uZXMgYW5kIGhvdyB0aGUgYWZ0ZXJub29uIGhhZCB0YWtlbiBzdWNoIGEgdHVybiBhcyBoZSB3YXMgdGFrZW4gdG8gamFpbC4gTmVsc29uIHdvbmRlcmVkIGlmIGhlJiM4MjE3O2QgbWFrZSBpdCBob21lIGFsaXZlLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO0FueXRpbWUgSSYjODIxNzttIGVuY291bnRlcmVkIGJ5IGNvcHMsIEkgY2FuIGhvbmVzdGx5IHNheSBpdCYjODIxNztzIGEgdGhvdWdodCB0aGF0IHJ1bnMgdGhyb3VnaCBteSBtaW5kLCYjODIyMTsgTmVsc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgbmV2ZXIga25vdyB3aGF0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gaGFwcGVuLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkRlbW9jcmF0aWMgTWF5b3IgSmltIEtlbm5leSwgd2hvIGlzIHdoaXRlLCBzYWlkIHdoYXQgaGFwcGVuZWQgYXQgdGhlIFN0YXJidWNrcyAmIzgyMjA7YXBwZWFycyB0byBleGVtcGxpZnkgd2hhdCByYWNpYWwgZGlzY3JpbWluYXRpb24gbG9va3MgbGlrZSBpbiAyMDE4LiYjODIyMTsgUG9saWNlIENvbW1pc3Npb25lciBSaWNoYXJkIFJvc3MsIHdobyYjODIxNztzIGJsYWNrLCBzYWlkIGluIGEgRmFjZWJvb2sgdmlkZW8gdGhhdCBhcnJlc3Rpbmcgb2ZmaWNlcnMgJiM4MjIwO2RpZCBhYnNvbHV0ZWx5IG5vdGhpbmcgd3JvbmcsJiM4MjIxOyBhbmQgYWRkZWQgdGhhdCBOZWxzb24gYW5kIFJvYmluc29uIHdlcmUgZGlzcmVzcGVjdGZ1bCB0byBvZmZpY2Vycy48L3A+CjxwPlJvc3Mgc2FpZCBvZmZpY2VycyBkaWQgd2hhdCB0aGV5IHdlcmUgc3VwcG9zZWQgdG8gZG8gYW5kIHdlcmUgcHJvZmVzc2lvbmFsIGluIHRoZWlyIGRlYWxpbmdzIHdpdGggdGhlIG1lbiwgJiM4MjIwO2FuZCBpbnN0ZWFkIHRoZXkgZ290IHRoZSBvcHBvc2l0ZSBiYWNrLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPk5lbHNvbiBhbmQgUm9iaW5zb24gb3JpZ2luYWxseSB3ZXJlIHN1cHBvc2VkIHRvIG1lZXQgQW5kcmV3IFlhZmZlLCBhIHdoaXRlIGxvY2FsIGJ1c2luZXNzbWFuLCBhdCBhIFN0YXJidWNrcyBhY3Jvc3MgdG93bi4gQnV0IHRoZSBwbGFuIGNoYW5nZWQsIGFuZCB0aGV5IGFncmVlZCB0byBtZWV0IGF0IHRoZSBSaXR0ZW5ob3VzZSBTcXVhcmUgbG9jYXRpb24sIHdoZXJlIHRoZXkmIzgyMTc7ZCBtZXQgc2V2ZXJhbCB0aW1lcyBiZWZvcmUgb24gYSBwb3RlbnRpYWwgcmVhbCBlc3RhdGUgb3Bwb3J0dW5pdHkuPC9wPgo8cD5UaGUgYmxhY2sgbWVuIGFycml2ZWQgYSBmZXcgbWludXRlcyBlYXJseS4gVGhyZWUgcG9saWNlIG9mZmljZXJzIHNob3dlZCB1cCBub3QgbG9uZyBhZnRlci48L3A+CjxwPk5lbHNvbiBzYWlkIHRoZXkgd2VyZW4mIzgyMTc7dCBxdWVzdGlvbmVkIGJ1dCB3ZXJlIHRvbGQgdG8gbGVhdmUgaW1tZWRpYXRlbHkuPC9wPgo8cD5ZYWZmZSBzaG93ZWQgdXAgYXMgdGhlIG1lbiB3ZXJlIGJlaW5nIGhhbmRjdWZmZWQuIEhlIGNhbiBiZSBzZWVuIGluIHRoZSB2aWRlbyBkZW1hbmRpbmcgYW4gZXhwbGFuYXRpb24gZm9yIHRoZSBvZmZpY2VycyYjODIxNzsgYWN0aW9ucy4gTmVsc29uIGFuZCBSb2JpbnNvbiBkaWQgbm90IHJlc2lzdCBhcnJlc3QuPC9wPgo8cD4mIzgyMjA7V2hlbiB5b3Uga25vdyB0aGF0IHlvdSBkaWQgbm90aGluZyB3cm9uZywgaG93IGRvIHlvdSByZWFsbHkgcmVhY3QgdG8gaXQ/JiM4MjIxOyBOZWxzb24gc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBjYW4gZWl0aGVyIGJlIGlnbm9yYW50IG9yIHlvdSBjYW4gc2hvdyBzb21lIHR5cGUgb2Ygc29waGlzdGljYXRpb24gYW5kIGFjdCBsaWtlIHlvdSBoYXZlIGNsYXNzLiBUaGF0IHdhcyB0aGUgY2hvaWNlIHdlIGhhZC4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5JdCB3YXMgaGFyZGx5IHRoZWlyIGZpcnN0IGVuY291bnRlciB3aXRoIHBvbGljZSwgYSByaXRlIG9mIHBhc3NhZ2UgdGhhdCBiZWNvbWVzIGEgcmVndWxhciBvY2N1cnJlbmNlIGZvciBtYW55IGJsYWNrIG1lbiB0aGVpciBhZ2UuIEJ1dCBuZWl0aGVyIGhhZCBiZWVuIGFycmVzdGVkIGJlZm9yZSwgc2V0dGluZyB0aGVtIGFwYXJ0IGZyb20gbWFueSBvZiB0aGVpciBwZWVycyBpbiB0aGUgZ3JpdHR5IHNvdXRod2VzdCBQaGlsYWRlbHBoaWEgbmVpZ2hib3Job29kIHdoZXJlIHRoZXkgZ3JldyB1cC48L3A+CjxwPlJvYmluc29uIGJyaWVmbHkgd29uZGVyZWQgd2hhdCBoZSBtaWdodCYjODIxNzt2ZSBkb25lIHRvIGJyaW5nIHRoZSBtb21lbnQgb24gaGltc2VsZi48L3A+CjxwPiYjODIyMDtJIGZlZWwgbGlrZSBJIGZlbGwgc2hvcnQsJiM4MjIxOyBoZSBleHBsYWluZWQuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gdHJ5aW5nIHRvIHRoaW5rIG9mIHNvbWV0aGluZyBJIGRpZCB3cm9uZywgdG8gcHV0IG5vdCBqdXN0IG1lIGJ1dCBteSBicm90aGVyLCBteSBsaWZlbG9uZyBmcmllbmQgJiM4MjMwOyBpbiB0aGlzIHNpdHVhdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPgo8cD5BdHRvcm5leSBTdGV3YXJ0IENvaGVuLCByZXByZXNlbnRpbmcgTmVsc29uIGFuZCBSb2JpbnNvbiwgc2FpZCB0aGUgbWVuIHdlcmUgaWxsZWdhbGx5IHByb2ZpbGVkLiBIZSBwb2ludGVkIHRvIFRpdGxlIElJIG9mIHRoZSBDaXZpbCBSaWdodHMgQWN0IG9mIDE5NjQsIHdoaWNoIHByb2hpYml0cyBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBvbiB0aGUgYmFzaXMgb2YgcmFjZSBpbiBob3RlbHMsIHJlc3RhdXJhbnRzLCB0aGVhdGVycyBhbmQgb3RoZXIgcHVibGljIGFjY29tbW9kYXRpb25zLjwvcD4KPHA+U2VhdHRsZS1iYXNlZCBTdGFyYnVja3MgQ29ycC4gaGFzIHNhaWQgdGhlIGxvY2F0aW9uIHdoZXJlIHRoZSBhcnJlc3RzIG9jY3VycmVkIGhhcyBhIHBvbGljeSB0aGF0IHJlc3Ryb29tcyBhcmUgZm9yIHBheWluZyBjdXN0b21lcnMgb25seS48L3A+CjxwPk5lbHNvbiBhbmQgUm9iaW5zb24gc3BlbnQgaG91cnMgaW4gYSBqYWlsIGNlbGwgd2l0aCBubyBvdXRzaWRlIGNvbnRhY3QgYW5kIG5vIHNlbnNlIG9mIHdoYXQgd291bGQgaGFwcGVuIG5leHQuIFRoZXkgd2VyZSByZWxlYXNlZCBhZnRlciBtaWRuaWdodCwgd2hlbiB0aGUgZGlzdHJpY3QgYXR0b3JuZXkgZGVjbGluZWQgdG8gcHJvc2VjdXRlIHRoZW0gZm9yIHRyZXNwYXNzaW5nLiBUaGV5IGhhZCBubyBpZGVhIHRoZSB2aWRlbyBvZiB0aGVpciBhcnJlc3RzIHdvdWxkIHNvb24gbWFrZSB0aGUgcm91bmRzIG9uIHRoZSBpbnRlcm5ldC48L3A+CjxwPlRoZSBkYXkgYWZ0ZXIgdGhlaXIgYXJyZXN0cywgdGhleSB0aG91Z2h0IGFib3V0IHdoYXQgdG8gZG8gbmV4dC48L3A+CjxwPiYjODIyMDtZb3UgZ28gZnJvbSBiZWluZyBzb21lb25lIHdobyYjODIxNztzIGp1c3QgdHJ5aW5nIHRvIGJlIGFuIGVudHJlcHJlbmV1ciwgaGF2aW5nIHlvdXIgb3duIGRyZWFtcyBhbmQgYXNwaXJhdGlvbnMsIGFuZCB0aGVuIHRoaXMgaGFwcGVucywmIzgyMjE7IE5lbHNvbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7SG93IGRvIHlvdSBoYW5kbGUgaXQ/IERvIHlvdSBzdGFuZCB1cD8gRG8geW91IGZpZ2h0PyBEbyB5b3Ugc2l0IGRvd24gYW5kIGp1c3Qgd2F0Y2ggZXZlcnlvbmUgZWxzZSBmaWdodCBmb3IgeW91PyBEbyB5b3UgbGV0IGl0IHNsaWRlLCBsaWtlIHdlIGxldCBldmVyeXRoaW5nIGVsc2Ugc2xpZGUgd2l0aCBpbmp1c3RpY2U/JiM4MjIxOzwvcD4KPHA+Um9iaW5zb24sIHN0aWxsIGZvY3VzZWQgb24gdGhlIHByZXZpb3VzIGRheSYjODIxNztzIGJ1c2luZXNzIGRlYWwsIGNhbGxlZCBZYWZmZSB0byByZXNjaGVkdWxlLiBZYWZmZSB0b2xkIGhpbSBhYm91dCB0aGUgdmlkZW8gYW5kIHRoZSB0cmFjdGlvbiBpdCBoYWQgZ290dGVuLjwvcD4KPHA+T3ZlciB0aGUgd2Vla2VuZCwgYXR0ZW50aW9uIGFuZCBvdXRyYWdlIG92ZXIgdGhlIHZpZGVvIGdyZXcsIHByb21wdGluZyBhIHByb3Rlc3QgYXQgdGhlIGxvY2FsIFN0YXJidWNrcyByZXN0YXVyYW50IGFuZCBhIG5hdGlvbmFsIGJveWNvdHQuIEJ5IE1vbmRheSwgdGhlIG1lbiB3ZXJlIHNldCB0byBtZWV0IHdpdGggU3RhcmJ1Y2tzIENFTyBLZXZpbiBKb2huc29uIHRvIGRpc2N1c3Mgd2hhdCBoYXBwZW5lZC48L3A+CjxwPkpvaG5zb24gaGFzIHJlc3BvbmRlZCBxdWlja2x5IHRvIHB1YmxpYyBvdXRjcnkgYXJvdW5kIHRoZSBhcnJlc3RzLCBjYWxsaW5nIHRoZW0gJiM4MjIwO3JlcHJlaGVuc2libGUsJiM4MjIxOyBhcG9sb2dpemluZyBhbmQgb3JkZXJpbmcgc3RvcmVzIGNsb3NlZCBNYXkgMjkgZm9yIG1hbmRhdG9yeSB0cmFpbmluZyB0byB0YWNrbGUgdW5jb25zY2lvdXMgYmlhcy48L3A+CjxwPk5lbHNvbiBhbmQgUm9iaW5zb24gc2FpZCB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGxvb2tpbmcgZm9yIG1vcmUgbGFzdGluZyByZXN1bHRzIGFuZCBhcmUgaW4gbWVkaWF0aW9uIHByb2NlZWRpbmdzIHdpdGggU3RhcmJ1Y2tzIHRvIGltcGxlbWVudCBjaGFuZ2VzLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIHBvc3RpbmcgaW4gc3RvcmVzIG9mIGEgY3VzdG9tZXIgYmlsbCBvZiByaWdodHM7IHRoZSBhZG9wdGlvbiBvZiBuZXcgcG9saWNpZXMgcmVnYXJkaW5nIGN1c3RvbWVyIGVqZWN0aW9ucywgcmFjaWFsIHByb2ZpbGluZyBhbmQgcmFjaWFsIGRpc2NyaW1pbmF0aW9uOyBhbmQgaW5kZXBlbmRlbnQgaW52ZXN0aWdhdGlvbnMgb2YgY29tcGxhaW50cyBvZiBwcm9maWxpbmcgb3IgZGlzY3JpbWluYXRpb24gZnJvbSBjdXN0b21lcnMgYW5kIGVtcGxveWVlcy48L3A+CjxwPlJvYmluc29uIHNhaWQgaGUgYXBwcmVjaWF0ZXMgdGhlIHB1YmxpYyBzdXBwb3J0IHRoZSBtZW4gaGF2ZSByZWNlaXZlZCBidXQgYW5nZXIgYW5kIGJveWNvdHRpbmcgU3RhcmJ1Y2tzIGFyZSBub3QgdGhlIHNvbHV0aW9uLjwvcD4KPHA+JiM4MjIwO1dlIG5lZWQgYSBkaWZmZXJlbnQgdHlwZSBvZiBhY3Rpb24gJiM4MjMwOyBub3Qgd29yZHMsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBhIHRpbWUgdG8gcGF5IGF0dGVudGlvbiBhbmQgdW5kZXJzdGFuZCB3aGF0JiM4MjE3O3MgcmVhbGx5IGdvaW5nIG9uLiBXZSBkbyB3YW50IGEgc2VhdCBhdCB0aGUgdGFibGUuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPgo8cD5XaGFjayBpcyBUaGUgQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyYjODIxNzsgbmF0aW9uYWwgd3JpdGVyIGZvciByYWNlIGFuZCBldGhuaWNpdHkuIEZvbGxvdyBoZXIgd29yayBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vZW1hcnZlbG91cyIgY2xhc3M9ImF1dG9oeXBlcmxpbmsiIHJlbD0ibm9mb2xsb3ciPmh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vZW1hcnZlbG91czwvYT48L3A+Cg==