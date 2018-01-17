Meteor credited for bright light, noise that rattled Michigan; Ohioans report seeing fireball

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In this late Tuesday, Jan. 16, 2018, image made from dashcam video, a brightly lit object falls from the sky above a highway in the southern Michigan skyline. (Zack Lawler/WWMT via AP)
Associated Press
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