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Mexico, Canada and others may be exempted from U.S. tariffs
Published: March 7, 2018 - 5:19 PM
By Ken Thomas
Associated Press
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