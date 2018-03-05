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Mississippi Sen. Thad Cochran resigning April 1
Published: March 5, 2018 - 10:49 PM
By Emily Wagster Pettus
Associated Press
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