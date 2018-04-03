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MLK tackled many issues in his lifetime. Where are we now?
Published: April 3, 2018 - 6:53 PM
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By Russell Contreras
Associated Press
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