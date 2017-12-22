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National new briefs, Dec. 23: U.S. to provide weapons to Ukraine, officials say
Published: December 22, 2017 - 10:59 PM | Updated: December 22, 2017 - 11:08 PM
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