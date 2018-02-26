National news briefs: Court says U.S. anti-discrimination law covers sexual orientation

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5DSEFSTE9UVEUsIE4uQy48L3A+CjxwPk1vdXJuZXJzIGhvbm9yIFJldi4gR3JhaGFtICA8L3A+CjxwPlRob3VzYW5kcyBvZiBwZW9wbGUgZnJvbSBhbGwgd2Fsa3Mgb2YgbGlmZSAmIzgyMTI7IGluY2x1ZGluZyBhIGZvcm1lciBwcmVzaWRlbnQgJiM4MjEyOyBmaWxlZCBzbG93bHkgcGFzdCB0aGUgY2Fza2V0IG9mIHRoZSBSZXYuIEJpbGx5IEdyYWhhbSBvbiBNb25kYXkgdG8gcGF5IHRoZWlyIGZpbmFsIHJlc3BlY3RzIHRvIGEgbWFuIHdobyByZWFjaGVkIG1pbGxpb25zIHdpdGggaGlzIG1lc3NhZ2Ugb2Ygc2FsdmF0aW9uIHRocm91Z2ggSmVzdXMgQ2hyaXN0LiBBIGxpZ2h0IGRyaXp6bGUgZ3JlZXRlZCBtb3VybmVycyBvbiBoYW5kIGF0IDggYS5tLiB3aGVuIHRoZSBkb29ycyBvcGVuZWQgdG8gR3JhaGFtJiM4MjE3O3MgYm95aG9vZCBob21lLCBidXQgaXQgaGFkIHRhcGVyZWQgYnkgdGhlIGxhdGUgYWZ0ZXJub29uIHdoZW4gZm9ybWVyIFByZXNpZGVudCBHZW9yZ2UgVy4gQnVzaCBhcnJpdmVkIHdpdGggaGlzIHdpZmUsIExhdXJhLiBUaGUgdmlld2luZyB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gbGFzdCBsYXRlIGludG8gdGhlIG5pZ2h0IGZvciB0aGUgZmFtZWQgZXZhbmdlbGlzdCwgd2hvIGRpZWQgV2VkbmVzZGF5IGF0IGFnZSA5OS4gPC9wPgo8cD5CT1NUT04gPC9wPgo8cD5CaWxsIENvc2J5JiM4MjE3O3MgZGF1Z2h0ZXIgZGllczwvcD4KPHA+QmlsbCBDb3NieSYjODIxNztzIDQ0LXllYXItb2xkIGRhdWdodGVyLCBFbnNhIENvc2J5LCBkaWVkIGluIE1hc3NhY2h1c2V0dHMgZnJvbSBraWRuZXkgZGlzZWFzZSwgYSBzcG9rZXNtYW4gZm9yIHRoZSBjb21lZGlhbiBzYWlkIE1vbmRheS4gU3Bva2VzbWFuIEFuZHJldyBXeWF0dCBkaWQgbm90IGltbWVkaWF0ZWx5IG9mZmVyIG90aGVyIGRldGFpbHMgYWJvdXQgaGVyIGRlYXRoIG9uIEZyaWRheS4gJiM4MjIwO1BsZWFzZSBrZWVwIHRoZSBDb3NieSBmYW1pbHkgaW4geW91ciBwcmF5ZXJzIGFuZCBnaXZlIHRoZW0gcGVhY2UgYXQgdGhpcyB0aW1lLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC4gQmlsbCBDb3NieSBsb3N0IGFub3RoZXIgb2YgaGlzIGZpdmUgY2hpbGRyZW4gaW4gMTk5NyB3aGVuIGhpcyAyNy15ZWFyLW9sZCBzb24sIEVubmlzLCBhIGdyYWR1YXRlIHN0dWRlbnQgYXQgQ29sdW1iaWEgVW5pdmVyc2l0eSwgd2FzIHNob3QgdG8gZGVhdGggd2hpbGUgY2hhbmdpbmcgYSBmbGF0IHRpcmUgbmVhciBhIGZyZWV3YXkgb2ZmIHJhbXAgaW4gTG9zIEFuZ2VsZXMuIEEgMjIteWVhci1vbGQgbWFuIHdhcyBsYXRlciBjb252aWN0ZWQgYW5kIHNlbnRlbmNlZCB0byBsaWZlIGluIHByaXNvbi48L3A+CjxwPk5FVyBZT1JLIDwvcD4KPHA+RGVhZGx5IGF0dGFjayByZW1lbWJlcmVkIDwvcD4KPHA+VGhlIFdvcmxkIFRyYWRlIENlbnRlciYjODIxNztzIG9wZXJhdG9ycyBhcG9sb2dpemVkIE1vbmRheSB0byByZWxhdGl2ZXMgb2YgcGVvcGxlIGtpbGxlZCBpbiB0aGUgMTk5MyBib21iaW5nIHRoZXJlLCBzYXlpbmcgdGhlIGNvdW50cnkgd2FzIHVucHJlcGFyZWQgZm9yIGEgdGVycm9yIGF0dGFjayB0aGF0IGZvcmVzaGFkb3dlZCA5LzExLiBUaGUgZmFtaWxpZXMgdXJnZWQgcGVvcGxlIHRvIHVuZGVyc3RhbmQgaXRzIGxlZ2FjeS4gVmljdGltcyYjODIxNzsgZmFtaWxpZXMsIHN1cnZpdm9ycywgZmlyc3QgcmVzcG9uZGVycyBhbmQgb3RoZXJzIG1hcmtlZCB0aGUgYm9tYmluZyYjODIxNztzIDI1dGggYW5uaXZlcnNhcnkgb24gd2hhdCBpcyBub3cgdGhlIFNlcHQuIDExIG1lbW9yaWFsIHBsYXphLiBUaGV5IG9ic2VydmVkIGEgc2lsZW50IG1vbWVudCwgcmVhZCB2aWN0aW1zJiM4MjE3OyBuYW1lcywgbGFpZCByb3NlcyBvbiB0aGUgbWVtb3JpYWwgYW5kIHJlZmxlY3RlZCBvbiBhbiBleHBsb3Npb24gdGhhdCBiZWNhbWUgYSB0ZWxsaW5nIHNpZ25hbCBvZiB0ZXJyb3Jpc3RzJiM4MjE3OyBhaW1zLiA8L3A+CjxwPkNvdXJ0IHRhcmdldHMgZGlzY3JpbWluYXRpb248L3A+CjxwPlJ1bGluZyBpbiB0aGUgY2FzZSBvZiBhIGdheSBza3lkaXZpbmcgaW5zdHJ1Y3RvciwgYSBmZWRlcmFsIGFwcGVhbHMgY291cnQgaW4gTmV3IFlvcmsgb24gTW9uZGF5IGJlY2FtZSB0aGUgc2Vjb25kIG9uZSBpbiB0aGUgY291bnRyeSB0byBkZWNsYXJlIHRoYXQgVS5TLiBhbnRpLWRpc2NyaW1pbmF0aW9uIGxhdyBwcm90ZWN0cyBlbXBsb3llZXMgZnJvbSBiZWluZyBmaXJlZCBvdmVyIHRoZWlyIHNleHVhbCBvcmllbnRhdGlvbi4gVGhlIGRlY2lzaW9uIGNvdWxkIHNldCB0aGUgc3RhZ2UgZm9yIGFuIGFwcGVhbCB0byB0aGUgVS5TLiBTdXByZW1lIENvdXJ0IHRvIHNldHRsZSB0aGUgcXVlc3Rpb24gb25jZSBhbmQgZm9yIGFsbC4gSW4gYSAxMC0zIHJ1bGluZywgdGhlIDJuZCBVLlMuIENpcmN1aXQgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyBzYWlkIHRoYXQgd2hpbGUgaXQgYW5kIG90aGVyIGNvdXJ0cyBhcm91bmQgdGhlIFUuUy4gcHJldmlvdXNseSBmb3VuZCB0aGF0IFRpdGxlIFZJSSBvZiB0aGUgMTk2NCBDaXZpbCBSaWdodHMgQWN0IGRpZG4mIzgyMTc7dCBjb3ZlciBzZXh1YWwgb3JpZW50YXRpb24sICYjODIyMDtsZWdhbCBkb2N0cmluZSBldm9sdmVzLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tIHdpcmVzPC9wPgo=