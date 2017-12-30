National news briefs, Dec. 31: Emails of top Hillary Clinton aide released

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OPC9wPgo8cD5DbGludG9uIGFpZGUgZW1haWxzIHJlbGVhc2VkPC9wPgo8cD5UaGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCBoYXMgcmVsZWFzZWQgZW1haWxzIGZyb20gSHVtYSBBYmVkaW4sIGEgdG9wIGFpZGUgdG8gSGlsbGFyeSBDbGludG9uLCB0aGF0IHdlcmUgZm91bmQgYnkgdGhlIEZCSSBvbiBoZXIgaHVzYmFuZCYjODIxNztzIGxhcHRvcC4gU29tZSBvZiB0aGUgZW1haWxzIG9uIGV4LVJlcC4gQW50aG9ueSBXZWluZXImIzgyMTc7cyBsYXB0b3Agd2VyZSBtYXJrZWQgY2xhc3NpZmllZC4gSXQgd2FzIHVuY2xlYXIgd2hldGhlciB0aGV5IHdlcmUgZGVlbWVkIGNsYXNzaWZpZWQgYXQgdGhlIHRpbWUgdGhleSB3ZXJlIHNlbnQgb3Igd2hlbiB0aGUgU3RhdGUgRGVwYXJ0bWVudCB3YXMgcHJlcGFyaW5nIHRoZW0gZm9yIHJlbGVhc2UuIFRoZSBlbWFpbHMgd2VyZSByZWxlYXNlZCBpbiByZXNwb25zZSB0byBhIEZyZWVkb20gb2YgSW5mb3JtYXRpb24gQWN0IGxhd3N1aXQgZmlsZWQgYnkgdGhlIGNvbnNlcnZhdGl2ZSB3YXRjaGRvZyBncm91cCBKdWRpY2lhbCBXYXRjaC4gVGhlIEZCSSBmb3VuZCB0aG91c2FuZHMgb2YgZW1haWxzIHdoaWxlIHNlYXJjaGluZyBXZWluZXImIzgyMTc7cyBsYXB0b3AgYXMgcGFydCBvZiBhIGNyaW1pbmFsIGludmVzdGlnYXRpb24gaW50byBoaXMgc2V4dGluZyB3aXRoIGEgaGlnaCBzY2hvb2wgc3R1ZGVudC4gVGhlIGRpc2NvdmVyeSBsZWQgdGhlbi1GQkkgRGlyZWN0b3IgSmFtZXMgQ29tZXkgdG8gYW5ub3VuY2UgaW4gbGF0ZSBPY3RvYmVyIDIwMTYsIGFzIENsaW50b24mIzgyMTc7cyBydW4gZm9yIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSB3YXMgaW4gaXRzIGZpbmFsIHN0YWdlLCB0aGF0IGhlIHdhcyByZW9wZW5pbmcgdGhlIHByb2JlIG9mIGhlciB1c2Ugb2YgYSBwcml2YXRlIGNvbXB1dGVyIHNlcnZlci48L3A+CjxwPlRyYW5zIHRyb29wcyBiYW4gb24gaG9sZDwvcD4KPHA+VGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBoYXMgbWFkZSBjbGVhciBpdHMgcHJvcG9zZWQgYmFuIG9uIHRyYW5zZ2VuZGVyIG1pbGl0YXJ5IHJlY3J1aXRzIGlzIG9uIGhvbGQsIG1lYW5pbmcgdGhlaXIgZW5saXN0bWVudCBjYW4gc3RhcnQgTW9uZGF5LiBUaGUgYWdlbmN5IGlzbiYjODIxNzt0IGRyb3BwaW5nIGl0cyBjb3VydCBmaWdodCB0byBpbnN0aXR1dGUgdGhlIGJhbiBvbiB0cmFuc2dlbmRlciBlbmxpc3RtZW50IGJ1dCBzYWlkIEZyaWRheSBpdCB3b3VsZCB3YWl0IGZvciBhIFBlbnRhZ29uIHN0dWR5IG9uIHRoZSBpc3N1ZSBpbiBjb21pbmcgd2Vla3MgYmVmb3JlIGRlY2lkaW5nIHdoYXQgdG8gZG8gbmV4dC48L3A+CjxwPldpY2hpdGEsIEthbi48L3A+CjxwPiYjODIxNjtTd2F0dGluZyYjODIxNzsgc3VzcGVjdCBhcnJlc3RlZDwvcD4KPHA+UG9saWNlIGluIExvcyBBbmdlbGVzIGFycmVzdGVkIGEgbWFuIHRoZXkgc3VzcGVjdCBtYWRlIGEgaG9heCBlbWVyZ2VuY3kgY2FsbCB0aGF0IHJlc3VsdGVkIGluIGEgU1dBVCBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciBmYXRhbGx5IHNob290aW5nIGEgbWFuIGF0IHRoZSBkb29yIG9mIGhpcyBvd24gaG9tZSBpbiBLYW5zYXMsIGxhdyBlbmZvcmNlbWVudCBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBTYXR1cmRheS4gV2ljaGl0YSBEZXB1dHkgUG9saWNlIENoaWVmIFRyb3kgTGl2aW5nc3RvbiBvbiBGcmlkYXkgY2hhcmFjdGVyaXplZCB0aGUgaG9heCBjYWxsIGFzICYjODIyMDtzd2F0dGluZyYjODIyMTsgaW4gd2hpY2ggYSAmIzgyMjA7cHJhbmtzdGVyJiM4MjIxOyBjYWxsZWQgOTExIHdpdGggYSBmYWtlIHN0b3J5IGFib3V0IGEgc2hvb3RpbmcgYW5kIGtpZG5hcHBpbmcgdG8gZHJhdyBhIFNXQVQgdGVhbSB0byB0aGUgYWRkcmVzcy4gVHlsZXIgQmFycmlzcywgMjUsIHdhcyBhcnJlc3RlZCBpbiBMb3MgQW5nZWxlcyBvbiBGcmlkYXkuPC9wPgo8cD5NT05UR09NRVJZLCBBbGEuPC9wPgo8cD5NaWNrZXkgTW91c2UgZm9yIFNlbmF0ZT88L3A+CjxwPk1pY2tleSBNb3VzZS4gTHV0aGVyIFN0cmFuZ2UuIFNvbWVib2R5IEVsc2UuIFRob3NlIHdlcmUgc29tZSBvZiBuYW1lcyB0aGF0IGdvdCB3cml0ZS1pbiB2b3RlcyBpbiB0aGUgQWxhYmFtYSBTZW5hdGUgZWxlY3Rpb24gYXMgdm90ZXJzIHN1Z2dlc3RlZCB0aGVpciBvd24gYWx0ZXJuYXRpdmVzIHRvIFNlbi4tZWxlY3QgRG91ZyBKb25lcyBhbmQgUmVwdWJsaWNhbiBSb3kgTW9vcmUuIE1vcmUgdGhhbiAyMiwwMDAgdm90ZXJzIG9wdGVkIGZvciB3cml0ZS1pbiBjYW5kaWRhdGVzIGluIHRoZSBEZWMuIDEyIGVsZWN0aW9uLCBzb21ldGltZXMgc2hvd2luZyB0aGVpciBodW1vciBhbmQgZnJ1c3RyYXRpb24gYWxvbmcgdGhlIHdheS4gU3RhdGUgZWxlY3Rpb24gb2ZmaWNpYWxzIGRpZCBub3QgdGFsbHkgc3RhdGV3aWRlIG51bWJlcnMgb24gd3JpdGUtaW4gY2FuZGlkYXRlcywgYnV0IGRhdGEgc2hvd2VkIHRoYXQgb3V0Z29pbmcgVS5TLiBTZW4uIFN0cmFuZ2UgZ290IHRoZSBtb3N0IHdyaXRlLWluIHZvdGVzIGluIGEgbWFqb3JpdHkgb2YgY291bnRpZXMuPC9wPgo8cD5CZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSB3aXJlczwvcD4K