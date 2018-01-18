National news briefs: Deputy U.S. marshal killed while serving Pennsylvania warrant

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IQVJSSVNCVVJHLCBQYS48L3A+CjxwPkRlcHV0eSBVLlMuIG1hcnNoYWwga2lsbGVkIDwvcD4KPHA+QSBndW5tYW4gb3BlbmVkIGZpcmUgb24gbGF3IGVuZm9yY2VtZW50IG9mZmljZXJzIHNlcnZpbmcgYW4gYXJyZXN0IHdhcnJhbnQgaW5zaWRlIGEgaG9tZSBiZWZvcmUgZGF3biBUaHVyc2RheSwga2lsbGluZyBhIGRlcHV0eSBVLlMuIG1hcnNoYWwgYmVmb3JlIGhlIHdhcyBzaG90IHRvIGRlYXRoIGJ5IHBvbGljZSBhcyBoZSBmbGVkIG91dHNpZGUsIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQuIFBvbGljZSB3ZXJlIG9uIHRoZSBmaXJzdCBmbG9vciBoYW5kY3VmZmluZyB0aGUgd29tYW4gdGhleSB3ZXJlIHNlZWtpbmcgdG8gYXJyZXN0IHdoZW4gMzEteWVhci1vbGQgS2V2aW4gU3R1cmdpcywgb2YgUGhpbGFkZWxwaGlhLCBiZWdhbiBmaXJpbmcgZnJvbSB0aGUgc2Vjb25kIGZsb29yLCBzYWlkIFUuUy4gQXR0b3JuZXkgRGF2ZSBGcmVlZC4gU3R1cmdpcyB3YXMgZmF0YWxseSBzaG90IGFzIGhlIGxhdGVyIHJhbiBvdXQgdGhlIGZyb250IGRvb3IsIGFnYWluIHNob290aW5nIGF0IHBvbGljZSwgRnJlZWQgc2FpZC4gRGVwdXR5IFUuUy4gTWFyc2hhbCBDaHJpc3RvcGhlciBEYXZpZCBIaWxsLCA0NSwgYW4gQXJteSB2ZXRlcmFuIHdobyBoYXMgYmVlbiB3aXRoIHRoZSBzZXJ2aWNlIG1vcmUgdGhhbiBhIGRlY2FkZSwgZGllZCBvZiBhIGd1bnNob3Qgd291bmQgdG8gdGhlIGNoZXN0LCB0aGUgY291bnR5IGNvcm9uZXIgc2FpZC4gPC9wPgo8cD5MT1MgQU5HRUxFUyA8L3A+CjxwPkhvbGx5d29vZCBzaWduIG1heSBkb3VibGUgIDwvcD4KPHA+TG9jYWxzIGFuZCB0b3VyaXN0cyBhbGlrZSBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBIb2xseXdvb2Qgc2lnbiwgc28gd2h5IG5vdCBidWlsZCBhbm90aGVyPyBUaGF0JiM4MjE3O3Mgb25lIG9mIHRoZSBzdWdnZXN0aW9ucyBmcm9tIGEgc3R1ZHkgc2Vla2luZyB3YXlzIHRvIGVhc2UgZnJ1c3RyYXRpb24gYWJvdXQgdHJhZmZpYyBuZWFyIHRoZSB3b3JsZCBmYW1vdXMgc2lnbiBpbiBMb3MgQW5nZWxlcy4gVGhlIHNlY29uZCBzaWduIG9uIHRoZSBvdGhlciBzaWRlIG9mIHRoZSBoaWxsIHdvdWxkIGZhY2UgdG93YXJkIHRoZSBzdWJ1cmJhbiBTYW4gRmVybmFuZG8gVmFsbGV5LiBUaGUgTG9zIEFuZ2VsZXMgVGltZXMgcmVwb3J0ZWQgV2VkbmVzZGF5IHRoYXQgYSBmZXcgb2YgdGhlIGxlc3MgZmFuY2lmdWwgaWRlYXMgaW5jbHVkZSBhIHNodXR0bGUgdG8gZmVycnkgdmlzaXRvcnMgdG8gdHJhaWxzIG5lYXIgdGhlIHNpZ24gYW5kIGFuIGFlcmlhbCB0cmFtIHRvIG9mZmVyIGJpcmQmIzgyMTc7cy1leWUgdmlld3MuPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIDwvcD4KPHA+SW50ZXJ2aWV3IHRyYW5zY3JpcHQgcmVsZWFzZWQgPC9wPgo8cD5Eb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7b3BhcXVlJiM4MjIxOyBidXNpbmVzcyBkZWFscyBpbiB0aGUgZm9ybWVyIFNvdmlldCBVbmlvbiwgaGlzdG9yeSBvZiB0YXggZGlzcHV0ZXMgYW5kIHJlYWwgZXN0YXRlIHByb2plY3RzIGFicm9hZCB3ZXJlIGNyaXRpY2FsIGFyZWFzIG9mIHJlc2VhcmNoIHRoYXQgbGVkIHRvIHRoZSBkb3NzaWVyIGFsbGVnaW5nIGEgY29tcHJvbWlzZWQgcmVsYXRpb25zaGlwIGJldHdlZW4gdGhlIHByZXNpZGVudCBhbmQgdGhlIEtyZW1saW4sIGFjY29yZGluZyB0byB0aGUgdHJhbnNjcmlwdCBvZiBhIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgaW50ZXJ2aWV3IHJlbGVhc2VkIFRodXJzZGF5LiBHbGVubiBTaW1wc29uIHRvbGQgdGhlIEhvdXNlIEludGVsbGlnZW5jZSBDb21taXR0ZWUgaW4gYSBwcml2YXRlIGludGVydmlldyBpbiBOb3ZlbWJlciB0aGF0IGFmdGVyIGhpcyBmaXJtLCBGdXNpb24gR1BTLCB3YXMgaGlyZWQgdG8gbG9vayBpbnRvIFRydW1wLCBpdCBlbmxpc3RlZCBhIGZvcm1lciBCcml0aXNoIHNweSAmIzgyMjA7dG8gZmlndXJlIG91dCB3aGF0IFRydW1wJiM4MjE3O3MgYmVlbiB1cCB0byYjODIyMTsgaW4gUnVzc2lhICYjODIyMDtiZWNhdXNlIGhlJiM4MjE3O3MgZ29uZSBvdmVyIGEgYnVuY2ggb2YgdGltZXMmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7c2FpZCBzb21lIHdlaXJkIHRoaW5ncyBhYm91dCBbUnVzc2lhbiBQcmVzaWRlbnQgVmxhZGltaXJdIFB1dGluLiYjODIyMTs8L3A+CjxwPkhVTlRTVklMTEUsIFRleGFzPC9wPgo8cD5TdGF0ZSBleGVjdXRlcyBtdXJkZXJlcjwvcD4KPHA+VGV4YXMgY2FycmllZCBvdXQgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGZpcnN0IGV4ZWN1dGlvbiBvZiAyMDE4IFRodXJzZGF5IGV2ZW5pbmcsIGdpdmluZyBsZXRoYWwgaW5qZWN0aW9uIHRvIGEgbWFuIHdobyBiZWNhbWUga25vd24gYXMgSG91c3RvbiYjODIxNztzICYjODIyMDtUb3VybmlxdWV0IEtpbGxlciYjODIyMTsgYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgc2lnbmF0dXJlIG11cmRlciB0ZWNobmlxdWUgb24gZm91ciBmZW1hbGUgdmljdGltcy4gQW50aG9ueSBBbGxlbiBTaG9yZSwgNTUsIHdhcyBwdXQgdG8gZGVhdGggZm9yIG9uZSBvZiB0aG9zZSBzbGF5aW5ncywgdGhlIDE5OTIga2lsbGluZyBvZiBhIDIxLXllYXItb2xkIHdvbWFuIHdob3NlIGJvZHkgd2FzIGR1bXBlZCBpbiB0aGUgZHJpdmUtdGhydSBvZiBhIEhvdXN0b24gRGFpcnkgUXVlZW4uPC9wPgo8cD5CZWFjb24gSm91cm5hbC9PaGlvLmNvbSB3aXJlcyA8L3A+Cg==