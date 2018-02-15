National news briefs: Dog food made by J.M. Smucker Co. is withdrawn over concerns about euthanasia drug

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5TQU4gRlJBTkNJU0NPPC9wPgo8cD5Eb2cgZm9vZCB3aXRoZHJhd24gPC9wPgo8cD5PcnJ2aWxsZS1iYXNlZCBKLk0uIFNtdWNrZXIgQ28uIGlzIHdpdGhkcmF3aW5nIHNvbWUgc2hpcG1lbnRzIG9mIGRvZyBmb29kIGFtaWQgcmVwb3J0cyB0aGF0IGl0IGNvdWxkIGJlIHRhaW50ZWQgd2l0aCB0cmFjZXMgb2YgYSBkcnVnIHVzZWQgdG8gZXV0aGFuaXplIGFuaW1hbHMuIFRoZSBjb21wYW55IHNheXMgaXQgaXMgcHVsbGluZyBiYWNrIHNoaXBtZW50cyBvZiBzZXZlcmFsIHZhcmlldGllcyBvZiB3ZXQgY2FubmVkIEdyYXZ5IFRyYWluICwgS2liYmxlICYjODIxNztOIEJpdHMgLCBTa2lwcHkgYW5kIE9sJiM4MjE3OyBSb3kgYnJhbmRzLiBJdCBzYXlzIGl0IGlzIGludmVzdGlnYXRpbmcgaG93IHRoZSBldXRoYW5hc2lhIGRydWcgcGVudG9iYXJiaXRhbCBnb3QgaW50byBpdHMgc3VwcGx5IGNoYWluIGFuZCBpcyBmb2N1c2luZyBvbiBhIHNpbmdsZSBzdXBwbGllciBvZiBhIG1pbm9yIGluZ3JlZGllbnQgdXNlZCBhdCBvbmUgbWFudWZhY3R1cmluZyBmYWNpbGl0eS4gVGhlIHJlY2FsbHMgY29tZSBhZnRlciBXSkxBLVRWIGluIFdhc2hpbmd0b24sIEQuQy4sIHNheXMgaXQgdGVzdGVkIDE1IGNhbnMgb2YgR3JhdnkgVHJhaW4uIEl0IGZvdW5kIG5pbmUgY2FucyB0ZXN0ZWQgcG9zaXRpdmUgZm9yIHBlbnRvYmFyYml0YWwuPC9wPgo8cD5ORVcgWU9SSyA8L3A+CjxwPkZvcm1lciB0ZWFjaGVyIGNoYXJnZWQgPC9wPgo8cD5BIGZvcm1lciBoaWdoIHNjaG9vbCB0ZWFjaGVyIGFuZCBoaXMgYnJvdGhlciB3ZXJlIGFjY3VzZWQgb24gVGh1cnNkYXkgb2Ygc3RvY2twaWxpbmcgZXhwbG9zaXZlIG1hdGVyaWFscyBpbiB0aGVpciBhcGFydG1lbnQgYW5kIHBheWluZyBzdHVkZW50cyB0byBkaXNtYW50bGUgZmlyZXdvcmtzIGZvciBndW5wb3dkZXIgdG8gbWFrZSBib21icy4gQ2hyaXN0aWFuIFRvcm8gYW5kIGhpcyBicm90aGVyLCBUeWxlciBUb3JvLCB3ZXJlIGNoYXJnZWQgaW4gYSBmZWRlcmFsIGNvbXBsYWludCB3aXRoIHVubGF3ZnVsbHkgbWFudWZhY3R1cmluZyBhIGRlc3RydWN0aXZlIGRldmljZS4gQ2hyaXN0aWFuIFRvcm8gYWxzbyB3YXMgY2hhcmdlZCB3aXRoIGRpc3RyaWJ1dGlvbiBvZiBleHBsb3NpdmUgbWF0ZXJpYWxzIHRvIGEgbWlub3IuIFRoZSBicm90aGVycyBwbGVhZGVkIG5vdCBndWlsdHkgYW5kIHdlcmUgYmVpbmcgaGVsZCBwZW5kaW5nIHRoZWlyIG5leHQgY291cnQgZGF0ZS4gVGhlcmUgd2FzIG5vIGltbWVkaWF0ZSByZXNwb25zZSB0byByZXF1ZXN0cyBmb3IgY29tbWVudCBmcm9tIHRoZWlyIGF0dG9ybmV5cy4gPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OLCBQYS48L3A+CjxwPldvbWFuIGJpdGVzIG9mZmljZXIgPC9wPgo8cD5BIHdpbm5lciBvZiB0aGUgcmVhbGl0eSBUViBzaG93IDxlbT5TdXJ2aXZvcjwvZW0+IGJpdCBhIHBvbGljZSBvZmZpY2VyIGFmdGVyIHNoZSB3YXMgZm91bmQgdW5jb25zY2lvdXMgaW4gdGhlIGRyaXZlciYjODIxNztzIHNlYXQgb2YgaGVyIHJ1bm5pbmcgcGFya2VkIGNhciBhbmQgcmV2aXZlZCB3aXRoIHRoZSBvcGlvaWQgb3ZlcmRvc2UgYW50aWRvdGUgZHJ1ZyBOYXJjYW4sIHBvbGljZSBzYWlkLiBBIHBvbGljZSByZXBvcnQgb2J0YWluZWQgYnkgdGhlIE9ic2VydmVyLVJlcG9ydGVyIG5ld3NwYXBlciBzYWlkIDM3LXllYXItb2xkIEplbm5hIE1vcmFzY2EgYmVjYW1lIGNvbWJhdGl2ZSBkdXJpbmcgdGhlIEphbi4gMjUgaW5jaWRlbnQgbmVhciBhIE1jRG9uYWxkJiM4MjE3O3MgcmVzdGF1cmFudCAzMCBtaWxlcyBzb3V0aCBvZiBQaXR0c2J1cmdoLiBQb2xpY2Ugc2FpZCBzaGUgYml0IHRoZSBvZmZpY2VyIG9uIHRoZSByaWdodCBmb3JlYXJtIHdoaWxlIGluc2lkZSBhbiBhbWJ1bGFuY2UuPC9wPgo8cD5MSVRUTEUgUk9DSywgQXJrLjwvcD4KPHA+Q29udGVzdCBzdGlycyBwcm90ZXN0IDwvcD4KPHA+VGhlIHJ1bm5lci11cCBmcm9tIGxhc3QgeWVhciYjODIxNztzICYjODIyMDtCYWJlIEJyYWNrZXQsJiM4MjIxOyBhIHJhZGlvIHN0YXRpb24gcHJvbW90aW9uIHRoYXQgcGxhY2VzIGxvY2FsIGZlbWFsZSBqb3VybmFsaXN0cyBpbiBhIHRvdXJuYW1lbnQtc3R5bGUgY29udGVzdCB3aGV0aGVyIHRoZXkgd2FudCB0byBiZSBpbiBpdCBvciBub3QsIHN0YXJ0ZWQgYSBwcm90ZXN0IG9uIFR3aXR0ZXIgb24gVGh1cnNkYXkuIFdpbm5pZSBXcmlnaHQsIGEgcmVwb3J0ZXIgYXQgS1RIViwgc2FpZCBoZXIgc3RhdGlvbiYjODIxNztzIG1hbmFnZW1lbnQgYXNrZWQgaGVyIGFuZCBoZXIgY29sbGVhZ3VlcyB0byBub3Qgc3BlYWsgcHVibGljbHkgYWJvdXQgdGhlIGNvbnRlc3QsIGJ1dCBhZnRlciBBcmthbnNhcyYjODIxNzsgZ292ZXJub3IgdG9sZCB0aGUgcmFkaW8gc3RhdGlvbiB0aGF0ICYjODIyMDtldmVyeWJvZHkgZW5qb3lzJiM4MjIxOyB0aGUgY29udGVzdCwgV3JpZ2h0IHRvb2sgdG8gVHdpdHRlciBhbmQgcXVpY2tseSBoYWQgYSBmb2xsb3dpbmcuIFdyaWdodCB1c2VkIHRoZSBoYXNodGFnICYjODIyMDsjbW9yZXRoYW5hYmFiZSYjODIyMTsgb24gVGh1cnNkYXkuIDwvcD4KPHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gd2lyZXM8L3A+Cg==