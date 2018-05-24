Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
National news briefs: Gunman shoots 2 in Oklahoma City restaurant
Published: May 24, 2018 - 10:53 PM | Updated: May 24, 2018 - 11:13 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

World news briefs: Cyclone hits Yemen, roars toward Oman May 24th, 2018 11:13 PM
Akron-area business association events — May 29 – June 2 May 24th, 2018 11:00 PM
National news briefs: Gunman shoots 2 in Oklahoma City restaurant May 24th, 2018 10:53 PM
People in the News: Prince Williams, Jacquees, survivor Wendell Holland May 24th, 2018 10:33 PM

THE LATEST

Akron-area business association events — May 29 – June 2 May 24th, 2018 11:00 PM
Massillon superintendent announces retirement May 24th, 2018 9:28 PM
Astros 8, Indians 2: Indians pounded by Astros May 24th, 2018 9:27 PM
Former NEOMED chief of staff accused of falsifying resume May 24th, 2018 9:18 PM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal