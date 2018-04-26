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National news briefs: Investigators say DNA from genealogy site caught serial killer
Published: April 26, 2018 - 10:15 PM | Updated: April 26, 2018 - 10:52 PM
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