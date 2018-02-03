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National news briefs, Jan. 4: Dozens assaulted by Nassar while FBI knew about allegations
Published: February 3, 2018 - 10:50 PM | Updated: February 3, 2018 - 10:59 PM
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