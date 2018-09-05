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National news briefs: Manafort foreign agent trial to remain in D.C., judge rules
Published: September 5, 2018 - 10:23 PM | Updated: September 5, 2018 - 11:11 PM
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