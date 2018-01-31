Close
Subscribe
Log In
Akron Beacon Journal / Ohio.com Logo
National news briefs: Nashville mayor admits affair with ex-security detail chief
Published: January 31, 2018 - 10:24 PM | Updated: January 31, 2018 - 10:36 PM
View Comments
MOST READ
24 HOURS  /  7 DAYS
More
MARKETPLACE JOBS / AUTOS / HOMES / CLASSIFIEDS

MORE SECTION STORIES

Orrville authorities investigate “non-specific threat” at high school Updated February 1st, 2018 9:09 AM
Gervasi Vineyard adding a distillery, luxury hotel Today February 1st, 2018 9:17 AM
Akron-Canton Airport unveils new humorous marketing campaign Updated February 1st, 2018 7:46 AM
UA hosts annual Rethinking Race forum; events begin Friday January 31st, 2018 7:16 PM

THE LATEST

Orrville authorities investigate “non-specific threat” at high school Updated February 1st, 2018 9:09 AM
Gervasi Vineyard adding a distillery, luxury hotel Today February 1st, 2018 9:17 AM
Akron-Canton Airport unveils new humorous marketing campaign Updated February 1st, 2018 7:46 AM
Marla’s 44 shots from beyond the arc on winning with defense, kissing January goodbye and LeBron’s ‘I just do me’ Today February 1st, 2018 1:37 AM

Local journalism. More essential than ever.

Subscribe to the Akron Beacon Journal