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National news briefs: Oregon lawmaker resigning amid groping allegations
Published: February 8, 2018 - 10:10 PM | Updated: February 8, 2018 - 11:42 PM
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