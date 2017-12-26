National news briefs: Singer files sex assault complaint against former Trump aide

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OIDwvcD4KPHA+U2V4dWFsIGFzc2F1bHQgY29tcGxhaW50IDwvcD4KPHA+QSBzaW5nZXIgYW5kIHBvdGVudGlhbCBjb25ncmVzc2lvbmFsIGNhbmRpZGF0ZSBzYWlkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBzaGUgaGFzIGZpbGVkIGEgc2V4dWFsIGFzc2F1bHQgY29tcGxhaW50IGFnYWluc3QgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGZvcm1lciBjYW1wYWlnbiBtYW5hZ2VyIGZvciBoaXR0aW5nIGhlciB0d2ljZSBvbiBoZXIgYnV0dG9ja3MgZHVyaW5nIGEgV2FzaGluZ3RvbiBnYXRoZXJpbmcgaW4gTm92ZW1iZXIuIEpveSBWaWxsYSwgYSBUcnVtcCBiYWNrZXIgd2hvIHdvcmUgYSAmIzgyMjA7TWFrZSBBbWVyaWNhIEdyZWF0IEFnYWluJiM4MjIxOyBkcmVzcyBhdCB0aGUgR3JhbW15cyB0aGlzIHllYXIsIHNhaWQgc2hlIHBsYW5zIHRvIG1lZXQgd2l0aCBkZXRlY3RpdmVzIGluIFdhc2hpbmd0b24gbmV4dCB3ZWVrIGFib3V0IHRoZSBjb21wbGFpbnQgYWdhaW5zdCBDb3JleSBMZXdhbmRvd3NraS4gSW4gYSBwaG9uZSBpbnRlcnZpZXcgZnJvbSBUYW1wYSwgRmxhLiwgVmlsbGEgc2FpZCBzaGUgd2FzIGluaXRpYWxseSByZWx1Y3RhbnQgdG8gY29tZSBmb3J3YXJkIGJlY2F1c2Ugc2hlIHdhcyB3b3JyaWVkIGFib3V0IGFueSBiYWNrbGFzaC48L3A+CjxwPk5FV1BPUlQgTkVXUywgVmEuIDwvcD4KPHA+Q291cnQgYXNrZWQgdG8gdm9pZCB0aWU8L3A+CjxwPlRoZSBEZW1vY3JhdCBpbiBhIHRpZWQgcmFjZSBmb3IgYSBWaXJnaW5pYSBIb3VzZSBzZWF0IHRoYXQgY291bGQgYWZmZWN0IHdoaWNoIHBhcnR5IGNvbnRyb2xzIHRoZSBjaGFtYmVyIHNhaWQgVHVlc2RheSB0aGF0IHNoZSYjODIxNztsbCBhc2sgYSBjb3VydCB0byBkZWNsYXJlIHRoZSB0aWUgaW52YWxpZCBhbmQgaGVyIHRoZSB3aW5uZXIuIFNoZWxseSBTaW1vbmRzIGFuZCBoZXIgbGF3eWVycyBzYWlkIHRoZSBjb3VydCBmYWlsZWQgdG8gZm9sbG93IHN0YXRlIGVsZWN0aW9uIGxhdyBieSBhbGxvd2luZyBhIGJhbGxvdCB0byBiZSBjb3VudGVkIGEgZGF5IGFmdGVyIGxhc3Qgd2VlayYjODIxNztzIHJlY291bnQsIGFtb25nIG90aGVyIGVycm9ycy4gVGhlIGNhbXBhaWduIHNhaWQgaXQgd2lsbCBhc2sgdGhlIHNhbWUgY291cnQgdG8gcmVjb25zaWRlciBpdHMgZGVjaXNpb24uIEluIHRoZSBtZWFudGltZSwgc3RhdGUgZWxlY3Rpb24gb2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgdGhleSBwb3N0cG9uZWQgdGhlaXIgcGxhbiB0byBicmVhayB0aGUgdGllIFdlZG5lc2RheSBpbiBSaWNobW9uZCBieSBkcmF3aW5nIG5hbWVzIGZyb20gYSBib3dsLjwvcD4KPHA+REVUUk9JVCA8L3A+CjxwPkZpZ2h0IGF0IHRveSBnaXZlYXdheTwvcD4KPHA+QSAzOS15ZWFyLW9sZCB3b21hbiBpcyBhY2N1c2VkIG9mIHB1bGxpbmcgYSBrbmlmZSBvbiBhbm90aGVyIHdvbWFuIGR1cmluZyBhIGJyYXdsIGF0IGEgQ2hyaXN0bWFzIHRveSBnaXZlYXdheSBpbiBEZXRyb2l0LiBXWFlaLVRWIGFuZCBXV0otQU0gZXN0aW1hdGUgdGhhdCBhIGZldyBodW5kcmVkIHBlb3BsZSB3ZXJlIHdhaXRpbmcgaW4gbGluZSBvbiB0aGUgY2l0eSYjODIxNztzIG5vcnRod2VzdCBzaWRlIFNhdHVyZGF5IG5pZ2h0IHdoZW4gdGhlIGZpZ2h0IGJldHdlZW4gYWR1bHRzIGJyb2tlIG91dC4gTm8gaW5qdXJpZXMgaGF2ZSBiZWVuIHJlcG9ydGVkLiBXWFlaLVRWIHJlcG9ydHMgdGhhdCB0aGUgd29tYW4gd2FzIGFycmVzdGVkIGFuZCB0aGUgdHdvIGNoaWxkcmVuIHdobyB3ZXJlIHdpdGggaGVyIHdlcmUgY29sbGVjdGVkIGJ5IHJlbGF0aXZlcyBmcm9tIGEgcG9saWNlIHByZWNpbmN0LjwvcD4KPHA+S0FOU0FTIENJVFksIE1vLjwvcD4KPHA+RG9nIGZpbmFsbHkgZ2V0cyBob21lIDwvcD4KPHA+QSBiaWcgTWFzdGlmZiBtaXggd2l0aCBkcm9vcHkgZXllcyB0aGF0IGVuZHVyZWQgYSBoZWFydGJyZWFraW5nbHkgbG9uZyBzdGF5IGF0IGEgS2Fuc2FzIENpdHkgYW5pbWFsIHNoZWx0ZXIgaGFzIGZpbmFsbHkgZm91bmQgYSBob21lLiBBZnRlciA0NDUgZGF5cyBhdCB0aGUgS2Fuc2FzIENpdHkgUGV0IFByb2plY3Qgc2hlbHRlciwgd2hlcmUgbW9yZSB0aGFuIDEwLDAwMCBwZXRzIHBhc3MgdGhyb3VnaCBhbm51YWxseSwgUG9saW5hIHdhcyBmaW5hbGx5IGFkb3B0ZWQuIFRoZSBLYW5zYXMgQ2l0eSBTdGFyIHdyb3RlIGFib3V0IFBvbGluYSYjODIxNztzIHBsaWdodCBlYXJsaWVyIHRoaXMgbW9udGguIFNoZSB3YXMgc3dlZXQgYnV0IGFsd2F5cyBsZWZ0IGJlaGluZCB3aGVuIG9uZSBwcm9zcGVjdGl2ZSBwZXQgb3duZXIgYWZ0ZXIgYW5vdGhlciBhZG9wdGVkIG90aGVyIHJlc2N1ZSBhbmltYWxzLCBsYXJnZWx5IGJlY2F1c2UgUG9saW5hIGlzIHNjYXJlZCBvZiBvdGhlciBkb2dzIGFuZCBjaGlsZHJlbi48L3A+CjxwPkJlYWNvbiBKb3VybmFsL09oaW8uY29tIHdpcmVzIDwvcD4K