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National news briefs: Source says Mueller OK with some written responses from Trump
Published: September 4, 2018 - 10:47 PM | Updated: September 4, 2018 - 10:59 PM
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