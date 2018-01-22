National news briefs: Town beset by traffic via navigation apps closes off streets

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5IQVJSSVNCVVJHLCBQYS48L3A+CjxwPlBvbGl0aWNhbCBtYXAgc3RydWNrIGRvd24gPC9wPgo8cD5UaGUgUGVubnN5bHZhbmlhIFN1cHJlbWUgQ291cnQgc3RydWNrIGRvd24gdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3Mgd2lkZWx5IGNyaXRpY2l6ZWQgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBtYXAgTW9uZGF5LCBncmFudGluZyBhIG1ham9yIHZpY3RvcnkgdG8gRGVtb2NyYXRzIHdobyBhbGxlZ2VkIHRoZSAxOCBkaXN0cmljdHMgd2VyZSB1bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsbHkgZ2VycnltYW5kZXJlZCB0byBiZW5lZml0IFJlcHVibGljYW5zIGFuZCBzZXR0aW5nIG9mZiBhIHNjcmFtYmxlIHRvIGRyYXcgYSBuZXcgbWFwLiBJbiB0aGUgRGVtb2NyYXRpYy1jb250cm9sbGVkIGNvdXJ0JiM4MjE3O3MgZGVjaXNpb24sIHRoZSBtYWpvcml0eSBzYWlkIHRoZSBib3VuZGFyaWVzICYjODIyMDtjbGVhcmx5LCBwbGFpbmx5IGFuZCBwYWxwYWJseSYjODIyMTsgdmlvbGF0ZSB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyBjb25zdGl0dXRpb24gYW5kIGJsb2NrZWQgdGhlIGJvdW5kYXJpZXMgZnJvbSByZW1haW5pbmcgaW4gZWZmZWN0IGZvciB0aGUgMjAxOCBlbGVjdGlvbnMgd2l0aCBqdXN0IHdlZWtzIHVudGlsIGRvemVucyBvZiBwZW9wbGUgZmlsZSBwYXBlcndvcmsgdG8gcnVuIGZvciBDb25ncmVzcy48L3A+CjxwPlFVSU5UT04sIE9rbGEuPC9wPgo8cD5GaXZlIG1pc3NpbmcgYWZ0ZXIgcmlnIGJsYXN0IDwvcD4KPHA+Rml2ZSBwZW9wbGUgYXJlIG1pc3NpbmcgYWZ0ZXIgYSBmaWVyeSBleHBsb3Npb24gcmlwcGVkIHRocm91Z2ggYW4gZWFzdGVybiBPa2xhaG9tYSBkcmlsbGluZyByaWcgb24gTW9uZGF5LCBzZW5kaW5nIHBsdW1lcyBvZiBibGFjayBzbW9rZSBpbnRvIHRoZSBhaXIgYW5kIGxlYXZpbmcgYSBkZXJyaWNrIGNydW1wbGVkIG9uIHRoZSBncm91bmQsIGVtZXJnZW5jeSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZC4gTW9yZSB0aGFuIDIwIGVtcGxveWVlcyB3ZXJlIGF0IHRoZSBuYXR1cmFsIGdhcyB3ZWxsIHNpdGUgd2hlbiB0aGUgYmxhc3Qgd2FzIHJlcG9ydGVkIGFyb3VuZCA4OjQ1IGEubS4sIFBpdHRzYnVyZyBDb3VudHkgU2hlcmlmZiBDaHJpcyBNb3JyaXMgc2FpZC4gQWVyaWFsIGZvb3RhZ2Ugc2hvd2VkIHNldmVyYWwgZmlyZXMgd2VyZSBzdGlsbCBidXJuaW5nIGJ5IG1pZGRheSBvbiB0aGUgcmlnIGFuZCBvdGhlciBlcXVpcG1lbnQ7IHRoZSBkZXJyaWNrLCBhIHRvd2VyaW5nIG1ldGFsIHN0cnVjdHVyZSBhYm92ZSB0aGUgd2VsbCwgY29sbGFwc2VkIG9udG8gdGhlIGdyb3VuZC4gPC9wPgo8cD5GUkFOS0ZPUlQsIEt5LjwvcD4KPHA+UHJpc29uIHRlcm0gc291Z2h0IGluIGF0dGFjazwvcD4KPHA+RmVkZXJhbCBwcm9zZWN1dG9ycyB3aWxsIHNlZWsgYSAyMS1tb250aCBwcmlzb24gc2VudGVuY2UgZm9yIHRoZSBtYW4gYWNjdXNlZCBvZiB0YWNrbGluZyBVLlMuIFNlbi4gUmFuZCBQYXVsIGluIHRoZSBLZW50dWNreSBsYXdtYWtlciYjODIxNztzIHlhcmQsIGFjY29yZGluZyB0byBhIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50IHRoYXQgc2F5cyB0aGUgbWFuICYjODIyMDtoYWQgZW5vdWdoJiM4MjIxOyB3aGVuIGhlIHNhdyB0aGUgUmVwdWJsaWNhbiBzdGFja2luZyBtb3JlIGJydXNoIG9udG8gYW4gZXhpc3RpbmcgcGlsZS4gVGhlIGNvdXJ0IGRvY3VtZW50IGZpbGVkIGJ5IGZlZGVyYWwgcHJvc2VjdXRvcnMgdW5kZXJzY29yZWQgdGhhdCB0aGUgbW90aXZlIGJlaGluZCB0aGUgYXR0YWNrIHN0ZW1tZWQgZnJvbSBhIGRpc3B1dGUgYWJvdXQgeWFyZCBtYWludGVuYW5jZSBiZXR3ZWVuIHRoZSB0d28gbmVpZ2hib3JzLiBOZWlnaGJvciBSZW5lIEJvdWNoZXIgaW5kaWNhdGVkIHRoZSBhdHRhY2sgd2FzIG5vdCBwb2xpdGljYWxseSBtb3RpdmF0ZWQuIDwvcD4KPHA+TEVPTklBLCBOLkouPC9wPgo8cD5Ub3duIHRyaWVzIHRvIGtlZXAgb3V0IHRyYWZmaWM8L3A+CjxwPkEgc21hbGwgdG93biBuZWFyIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGJ1c2llc3QgYnJpZGdlIGlzIHB1dHRpbmcgdXAgdGhlICYjODIyMDtrZWVwIG91dCYjODIyMTsgc2lnbiBmb3IgbW90b3Jpc3RzIHNlZWtpbmcgYSBzaG9ydGN1dCB0byBpdCwgdGhlIGxhdGVzdCBleGFtcGxlIG9mIHRoZSBlZmZlY3RzIG5hdmlnYXRpb24gYXBwcyBhcmUgaGF2aW5nIG9uIGNvbW11bml0aWVzIGxvY2F0ZWQgbmVhciBtYWpvciBjaG9rZXBvaW50cy4gQXMgYSByZXNwb25zZSB0byBhcHBzIGxpa2UgV2F6ZSBhbmQgQXBwbGUgTWFwcyB0aGF0IHJlcm91dGUgc29tZSBvZiB0aGUgdGVucyBvZiB0aG91c2FuZHMgb2YgdmVoaWNsZXMgaGVhZGVkIHRvIHRoZSBHZW9yZ2UgV2FzaGluZ3RvbiBCcmlkZ2UgZWFjaCBtb3JuaW5nLCBMZW9uaWEgb24gTW9uZGF5IHN0YXJ0ZWQgYmFycmluZyB0aGUgdXNlIG9mIHNpZGUgc3RyZWV0cyB0byBub25yZXNpZGVudHMgZHVyaW5nIHRoZSBtb3JuaW5nIGFuZCBldmVuaW5nIGNvbW11dGVzLiBWaW9sYXRvcnMgY291bGQgZmFjZSAkMjAwIGZpbmVzLjwvcD4KPHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gd2lyZXMgPC9wPgo=