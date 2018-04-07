National news briefs: Trump tweet blasts Justice Department

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5XQVNISU5HVE9OIDwvcD4KPHA+VHJ1bXA6IEp1c3RpY2UgRGVwdC4gJiM4MjE2O3Nsb3cmIzgyMTc7PC9wPgo8cD5QcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wIGlzIGFjY3VzaW5nIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgb2YgJiM4MjIwO3Nsb3cgd2Fsa2luZyYjODIyMTsgaXRzIHJlbGVhc2Ugb2YgZG9jdW1lbnRzIHJlbGF0ZWQgdG8gdGhlIEZCSSYjODIxNztzIGhhbmRsaW5nIG9mIHRoZSBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gZW1haWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbi4gSW4gdHdvIFNhdHVyZGF5IHR3ZWV0cywgVHJ1bXAgc2xhbW1lZCB0aGUgYWdlbmN5IG92ZXJzZWVuIGJ5IGhpcyBhcHBvaW50ZWVzIGZvciBkZWxheXMgcmVzcG9uZGluZyB0byBHT1AgbGF3bWFrZXJzJiM4MjE3OyBkb2N1bWVudCBkZW1hbmRzLiBUcnVtcCBhc2tzLCAmIzgyMjA7V2hhdCBkb2VzIHRoZSBEZXBhcnRtZW50IG9mIEp1c3RpY2UgYW5kIEZCSSBoYXZlIHRvIGhpZGU/JiM4MjIxOyBhbmQgc2F5cyB0aGUgYWdlbmNpZXMgYXJlICYjODIyMDtzdGFsbGluZywgYnV0IGZvciB3aGF0IHJlYXNvbj8gTm90IGxvb2tpbmcgZ29vZCEmIzgyMjE7IFRoZSBIb3VzZSBKdWRpY2lhcnkgQ29tbWl0dGVlIGxhc3QgbW9udGggc291Z2h0IHJlY29yZHMgcmVsYXRlZCB0byBhbiBpbnNwZWN0b3IgZ2VuZXJhbCByZXZpZXcgb2YgdGhlIENsaW50b24gZW1haWwgcHJvYmUgYW5kIG90aGVyIG1hdHRlcnMuIEp1c3RpY2Ugc2F5cyBpdCB3aWxsIHR1cm4gb3ZlciAxLDAwMCBwYWdlcyBvZiBpbmZvcm1hdGlvbiBNb25kYXkuIEFuZCBGQkkgRGlyZWN0b3IgQ2hyaXN0b3BoZXIgV3JheSBzYXlzIGhlIGRvdWJsZWQgdGhlIG51bWJlciBvZiBwZW9wbGUgd29ya2luZyBvbiB0aGUgcmVxdWVzdCBhbmQgaGFzIHRoZW0gd29ya2luZyBvdmVydGltZS48L3A+CjxwPkFCRVJERUVOLCBTLkQuIDwvcD4KPHA+UGlwZWxpbmUgb2lsIHNwaWxsIHR3aWNlIGFzIGJpZzwvcD4KPHA+QSBjcnVkZSBvaWwgc3BpbGwgZnJvbSB0aGUgS2V5c3RvbmUgUGlwZWxpbmUgaW4gU291dGggRGFrb3RhIGxhc3QgTm92ZW1iZXIgaXMgbmVhcmx5IHR3aWNlIGFzIGJpZyBhcyBmaXJzdCByZXBvcnRlZC4gQWJvdXQgNDA3LDAwMCBnYWxsb25zIHNwaWxsZWQgb250byBmYXJtbGFuZCB3aGVuIHRoZSBwaXBlbGluZSBicm9rZSBuZWFyIEFtaGVyc3Qgb24gTm92LiAxNiwgYSBzcG9rZXN3b21hbiBmb3IgcGlwZWxpbmUgb3duZXIgVHJhbnNDYW5hZGEgQ29ycC4gc2FpZC4gVHJhbnNDYW5hZGEgaGFkIG9yaWdpbmFsbHkgcHV0IHRoZSBzcGlsbCBhdCAyMTAsMDAwIGdhbGxvbnMuIDwvcD4KPHA+QVRMQU5UQSA8L3A+CjxwPk1MSyYjODIxNztzIHlvdW5nIGtpbiBob3N0cyBncm91cDwvcD4KPHA+TWFydGluIEx1dGhlciBLaW5nIEpyLiYjODIxNztzIGdyYW5kZGF1Z2h0ZXIgaG9zdGVkIGEgZ3JvdXAgb2YgY2hpbGRyZW4gd2hvIGNhbGxlZCBvbiB0aGVpciBwZWVycyBTYXR1cmRheSB0byBmb2xsb3cgdGhlIGNpdmlsIHJpZ2h0cyBsZWFkZXImIzgyMTc7cyBleGFtcGxlIGFuZCBlbmdhZ2UgaW4gY29tbXVuaXR5IG91dHJlYWNoLiBUaHJlZSBkYXlzIGFmdGVyIHRoZSA1MHRoIGFubml2ZXJzYXJ5IG9mIEtpbmcmIzgyMTc7cyBhc3Nhc3NpbmF0aW9uLCBhYm91dCAyMDAgcGVvcGxlIGdhdGhlcmVkIGFuIGV2ZW50IGhvc3RlZCBieSBZb2xhbmRhIFJlbmVlIEtpbmcsIDksIGFuZCBNYXJ5biBSaXBweSwgNywgdGhlIGdyZWF0LWdyYW5kZGF1Z2h0ZXIgb2YgS2luZyYjODIxNztzIGJyb3RoZXIsIEEuRC4gS2luZy4gVGhlIGhvbm9yZWVzIGluY2x1ZGVkIE1jS2VuemllIFdhbGtlciwgMTQsIGEgRGFsbGFzIHNpbmdlciB3aG8gdXNlZCBoZXIgQ0QgcHJvY2VlZHMgdG8gaGVscCBvcnBoYW5zOyBKb3NodWEgV2lsbGlhbXMsIDE3LCB3aG8gbGVhZHMgZm9vZCBkcml2ZXMgaW4gRmxvcmlkYTsgYW5kIEFtYXJpeWFubmEgQ29wZW55LCAxMCwgd2hvJiM4MjE3O3MgY2FsbGVkICAmIzgyMjA7TGl0dGxlIE1pc3MgRmxpbnQmIzgyMjE7IGJlY2F1c2Ugb2YgdGhlIGF0dGVudGlvbiBzaGUgaGFzIGJyb3VnaHQgdG8gdGhlIHdhdGVyIGNyaXNpcyBpbiBGbGludCwgTWljaC48L3A+CjxwPlNJTkNMQUlSLCBNYWluZTwvcD4KPHA+SWNlIGNhcm91c2VsIGJ1aWx0IG9uIGxha2U8L3A+CjxwPlJlc2lkZW50cyBvZiBhIE1haW5lIHRvd24gYmVsaWV2ZSB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGNyZWF0ZWQgdGhlIHdvcmxkJiM4MjE3O3MgbGFyZ2VzdCBpY2UgY2Fyb3VzZWwgb24gYSBmcm96ZW4gbGFrZS4gQWJvdXQgMTAwIHZvbHVudGVlcnMgY3V0IGEgNDI3LWZvb3QtZGlhbWV0ZXIgY2lyY2xlIGluIGljZSAzMCBpbmNoZXMgdGhpY2sgYW5kIHVzZWQgZm91ciBvdXRib2FyZCBib2F0IG1vdG9ycyB0byBnZXQgaXQgcm90YXRpbmcgU2F0dXJkYXkuIE1pa2UgQ3lyLCBvbmUgb2YgdGhlIG9yZ2FuaXplcnMsIHNheXMgdGhlIGljZSBjYXJvdXNlbCBpcyBiaWcgZW5vdWdoIHRvIGJyZWFrIHRoZSB3b3JsZCByZWNvcmQgaGVsZCBieSBhIHRvd24gaW4gRmlubGFuZC4gU3VydmV5b3JzIGNvbmZpcm1lZCB0aGUgbWVhc3VyZW1lbnRzLjwvcD4KPHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gd2lyZXM8L3A+Cg==