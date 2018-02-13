National news briefs: Five shot, two fatally, in New Orleans

You look like someone who appreciates good reading.
We hope you enjoyed your 7 articles this month. You can come back next month for another 7 free articles or choose unlimited access with a Digital or Print Subscription, and continueto enjoy the best journalism in Akron, anytime, anywhere and on any device. Subcribing is quick and easy.
PGRpdiBpZD0nZGVjcnlwdGVkRGV0YWlsc0JveCcgc3R5bGU9J2Rpc3BsYXk6YmxvY2s7Jz48L2Rpdj48cD5ORVcgT1JMRUFOUzwvcD4KPHA+RmF0YWwgc2hvb3Rpbmcgb24gTWFyZGkgR3JhczwvcD4KPHA+TmV3IE9ybGVhbnMgcG9saWNlIFR1ZXNkYXkgbmlnaHQgc2FpZCB0d28gcGVvcGxlIHdlcmUgc2hvdCwgdHdvIGZhdGFsbHksIGF0IGEgZ2FzIHN0YXRpb24gaW4gdGhlIDUxMDAgYmxvY2sgb2YgU3QuIENsYXVkZSBBdmVudWUgaW4gdGhlIExvd2VyIDl0aCBXYXJkIGp1c3QgYSBjb3VwbGUgb2YgbWlsZXMgZnJvbSBNYXJkaSBHcmFzIGFjdGl2aXRpZXMgZWFybGllciBpbiB0aGUgZGF5LiBUaGUgYm9keSBvZiBvbmUgdmljdGltIHdhcyBzZWVuIGluc2lkZSBhIHJlZCBOaXNzYW4gc2VkYW4gYXQgdGhlIExhIEV4cHJlc3MgZ2FzIHN0YXRpb24uIEEgc2Vjb25kIHZpY3RpbSBkaWVkIGF0IGEgaG9zcGl0YWwuIFBvbGljZSB0YXBlIHN1cnJvdW5kZWQgdGhlIGNoYW90aWMgc2NlbmUgYXMgZG96ZW5zIG9mIHBlb3BsZSBnYXRoZXJlZCBhcm91bmQuIFBvbGljZSBvZmZpY2lhbHMgc2FpZCBubyBvdGhlciBpbmZvcm1hdGlvbiB3YXMgaW1tZWRpYXRlbHkgYXZhaWxhYmxlLjwvcD4KPHA+TkVXIFlPUksgPC9wPgo8cD5NYW4gZ2V0cyBsaWZlIGluIGJvbWJpbmdzIDwvcD4KPHA+QSBOZXcgSmVyc2V5IG1hbiB3aG8gc2V0IG9mZiBzbWFsbCBib21icyBpbiB0d28gc3RhdGVzLCBpbmNsdWRpbmcgYSBwcmVzc3VyZSBjb29rZXIgZGV2aWNlIHRoYXQgYmxhc3RlZCBzaHJhcG5lbCBhY3Jvc3MgYSBOZXcgWW9yayBDaXR5IGJsb2NrLCB3YXMgc2VudGVuY2VkIFR1ZXNkYXkgdG8gbXVsdGlwbGUgdGVybXMgb2YgbGlmZSBpbiBwcmlzb24gYnkgYSBqdWRnZSB3aG8gcmVwZWF0ZWRseSBjYWxsZWQgaXQgYSBtaXJhY2xlIG5vYm9keSB3YXMga2lsbGVkLiBBaG1hZCBLaGFuIFJhaGltaSwgYSBuYXR1cmFsaXplZCBVLlMuIGNpdGl6ZW4gYm9ybiBpbiBBZmdoYW5pc3Rhbiwgd2FzIGNyaXRpY2l6ZWQgYnkgYSBwcm9zZWN1dG9yIGZvciBmYWlsaW5nIHRvIHNob3cgcmVtb3JzZSBhbmQgd2FzIHNjb2xkZWQgYnkgYSB2aWN0aW0gZm9yIG5vdCBhcG9sb2dpemluZyB0byB0aGUgMzAgcGVvcGxlIGhlIGluanVyZWQuPC9wPgo8cD5IQVJSSVNCVVJHLCBQYS48L3A+CjxwPkdvdmVybm9yIHJlamVjdHMgZGlzdHJpY3RzPC9wPgo8cD5EZW1vY3JhdGljIEdvdi4gVG9tIFdvbGYgd2lsbCBub3Qgc3VibWl0IGEgbmV3IFJlcHVibGljYW4tZHJhd24gbWFwIG9mIFBlbm5zeWx2YW5pYSYjODIxNztzIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgZGlzdHJpY3RzIHRvIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzIGhpZ2ggY291cnQsIHNheWluZyBUdWVzZGF5IHRoYXQgaXQgdXNlcyB0aGUgc2FtZSB1bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsbHkgcGFydGlzYW4gdGFjdGljcyBhcyB0aGUgNi15ZWFyLW9sZCBib3VuZGFyaWVzIHN0cnVjayBkb3duIGluIGEgZ2VycnltYW5kZXJpbmcgY2FzZS4gV29sZiYjODIxNztzIG1vdmUgY2FtZSBzaXggZGF5cyBiZWZvcmUgdGhlIGRlYWRsaW5lIHNldCBieSB0aGUgRGVtb2NyYXRpYy1tYWpvcml0eSBzdGF0ZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IHRvIGltcG9zZSBuZXcgYm91bmRhcmllcyBmb3IgUGVubnN5bHZhbmlhJiM4MjE3O3MgMTggY29uZ3Jlc3Npb25hbCBkaXN0cmljdHMsIHJvdXRpbmVseSBsYWJlbGVkIGFzIGFtb25nIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBtb3N0IGdlcnJ5bWFuZGVyZWQuIFdvbGYmIzgyMTc7cyBvZmZpY2UsIHdoaWNoIGhhcyBub3QgcHVibGljbHkgcmVsZWFzZWQgdGhlIGdvdmVybm9yJiM4MjE3O3Mgb3duIHByb3Bvc2FsLCBzYWlkIGl0IHJlbWFpbmVkIHBvc3NpYmxlIHRoYXQgV29sZiB3b3VsZCBzdWJtaXQgb25lIHRvIHRoZSBjb3VydC4gPC9wPgo8cD5XQVNISU5HVE9OIDwvcD4KPHA+QWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbnMgcHJhaXNlZCA8L3A+CjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgbWFya2VkIEFmcmljYW4tQW1lcmljYW4gSGlzdG9yeSBNb250aCBieSBwbGVkZ2luZyBUdWVzZGF5IHRvIG1ha2UgcmVhbCB0aGUgdmlzaW9uIG9mICYjODIyMDtldmVyeSBBbWVyaWNhbiBwYXRyaW90JiM4MjIxOyB3aG8gZm91Z2h0IGFuZCBzYWNyaWZpY2VkIGZvciBmcmVlZG9tLiBUcnVtcCBjZWxlYnJhdGVkIHRoZSBhbm51YWwgb2JzZXJ2YW5jZSBhdCBhIFdoaXRlIEhvdXNlIHJlY2VwdGlvbiB1bmRlciB0aGUgdGhlbWUgb2YgJiM4MjIwO0FmcmljYW4tQW1lcmljYW5zIGluIFRpbWVzIG9mIFdhci4mIzgyMjE7IFRoZSBwcmVzaWRlbnQgc2FsdXRlZCBibGFjayBBbWVyaWNhbnMgd2hvIGhhdmUgc2VydmVkIGluIHRoZSBtaWxpdGFyeSBzaW5jZSB0aGUgUmV2b2x1dGlvbiBmb3IgZ2l2aW5nICYjODIyMDt0aGVpciBoZWFydHMsIHRoZWlyIHN3ZWF0LCB0aGVpciBibG9vZCBhbmQgdGhlaXIgdmVyeSBsaXZlcyB0byBkZWZlbmQgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMsIGl0cyBmbGFnIGFuZCBpdHMgaGlnaGVzdCBpZGVhbHMuJiM4MjIxOzwvcD4KPHA+QmVhY29uIEpvdXJuYWwvT2hpby5jb20gd2lyZXMgPC9wPgo=