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New data: Americans filling far fewer opioid prescriptions
Published: April 19, 2018 - 11:18 AM
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Linda A. Johnson
Associated Press
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