Northeast gets clobbered with fourth snowstorm in 3 weeks

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A woman uses an umbrella while shielding herself from a snowstorm, Wednesday in Hoboken, N.J. A spring nor'easter targeted the Northeast on Wednesday with strong winds and a foot or more of snow expected in some parts of the region. (AP Photo/Julio Cortez)
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A woman shields herself with a hooded winter coat as heavy spring snow showers fall on Wednesday in downtown Scranton, Pa. (Butch Comegys/The Times-Tribune via AP)
By Ted Shaffrey and Michael Hill
Associated Press
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