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Not just land heat waves: Oceans are in hot water, too
Published: August 15, 2018 - 9:53 PM

By Christina Larson

Associated Press

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