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Officer shoots armed former student at Illinois high school
Published: May 16, 2018 - 3:09 PM
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Associated Press
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