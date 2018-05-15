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Parkland parents who lost kids are running for school board
Published: May 15, 2018 - 4:10 PM
Kelli Kennedy
Associated Press
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