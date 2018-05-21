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Pastor: Mental illness drove man to ram car into his family
Published: May 21, 2018 - 12:35 PM
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Associated Press
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